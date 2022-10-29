Драма позади. Как теперь играть в Overwatch 2?

Overwatch 2 вышла всего несколько недель назад, но за это время игроки успели переждать многотысячные очереди, разобраться с переносом прогресса, вылетами и многим другим. Вторую часть Blizzard решила распространять бесплатно, что позволило значительно расширить аудиторию.

И если ветераны первой Overwatch спокойно перешли ко второй части, то у новичков могут возникнуть вопросы. По этому поводу мы подготовили материал с советами по Overwatch 2, в котором поможем разобраться в основах шутера.

Выбирайте лёгких героев

Overwatch 2 — командный шутер, в котором каждому игроку отводится полноценная роль. Один наносит урон, другой защищает союзников, третий лечит всех за персонажа поддержки и так далее.

Каждый игрок в матче на вес золота, поэтому и следует подойти к выбору героя с умом. Предположим, что вы новичок, который сразу же хочет рвать, метать и раздавать хедшоты, но для начала лучше освоить самых простых героев. Но какие герои самые лёгкие?

В первой Overwatch это было удобно определять. Каждый персонаж помечался уровнем сложности, разбитым на звёздочки, а во второй части от этого отказались. Несомненно, самым лёгким персонажем атаки считается Солдат-76.

Играть за него очень просто — это герой со скорострельной винтовкой, ракетными зарядами, рывком и аптечкой. Солдат универсален, поскольку может наносить неплохой урон, а также лечить себя и свою команду. Ультимативная способность Солдата — автоматическая стрельба по врагам в зоне видимости, не нужно даже прицеливаться!

Солдат-76

Среди танков легчайшим героем считается Турбосвин. Тактика за него ещё проще, чем за Солдата. В распоряжении героя есть пушка, крюк для притягивания и целебная фляга. Всё просто: метнули крюк, притянули и выстрелили.

Турбосвин

А если есть желание помогать команде лечением, то берите Лусио — он автоматически лечит союзников, к тому же может наносить неплохой урон своей пушкой.

Лусио

Если хотите освоиться, то начинайте с этих персонажей, постепенно выбирая более сложных героев. Так и пользы будет больше, и боевой дух не растеряете.

Следите за заданиями и прокачивайте боевой пропуск

В Overwatch 2 нет лутбоксов, зато есть боевой пропуск. Сама игра получила много критики за монетизацию, а мы на эту тему выпускали специальный материал. Как прокачивать пропуск? Получать опыт. Его дают за каждый матч, примерно по 700-900 — это катастрофически мало, однако тут на выручку приходят ежедневные и еженедельные задания. За них дают приличное количество опыта. Выполнив три ежедневных задания, можно повысить один уровень.

За выполнение еженедельных задач дают 5000 опыта. Выполнив два таких, вы сможете получить целый уровень. Чаще всего задания повторяются, но бывают и абсолютно новые. Почти всегда можно увидеть задачи в духе «Выиграйте в матче», «Сыграйте три матча, встав в очередь на все роли» и тому подобное. К тому же за еженедельные задания можно получать монеты, которые нужны для покупки обликов, эмоций и другой косметики.

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Если случится так, что вы выполнили вообще все доступные задания, то вам лишь останется дождаться следующего дня — тогда задачи обновятся. Прокачивать пропуск без их выполнения почти бессмысленно, поскольку опыта практически не дают.

Помогайте команде — это залог победы

Важно помнить, что Overwatch 2 в первую очередь командная игра. К тому же Blizzard изменила формат самих матчей. Если в первой Overwatch бои проходили «6 на 6», то во второй части уже «5 на 5». С уменьшением числа человек в команде каждый её член стал зависеть друг от друга куда больше, чем раньше. Поэтому иногда приходится подстраиваться под ход игры, но в этом нет ничего плохого.

В сообществе Overwatch очень не любят брать персонажей поддержки. Люди хотят быть постоянно в игре, чувствовать себя на пике, наносить урон, а не брать на себя роль беззащитного героя, который может только лечить. Правда, в игре достаточно медиков, которые наравне с другими персонажами могут наносить нехилый урон, однако их всё равно не очень часто берут.

Если вы видите, что тиммейты набрали атакующих, но забыли про танка или поддержку, возьмите кого-нибудь из них. Не переживайте, вы не всегда обязаны заполнять пробелы в команде, да и в Overwatch 2 редко бывают ситуации, когда в составе одновременно нет танка и героя поддержки. Всё же люди стали играть более осознанно и ответственно подходить к выбору персонажа.

Мойра — шикарный медик и дамагер одновременно

Далее будут банальные советы, однако порой от их исполнения могут зависеть исходы матчей. Если взяли танка — прикрывайте и защищайте своих напарников, поскольку у вас такая роль. Танки без проблем могут «забирать» на себя ульты вражеских героев и выживать, а вот атакующий или медик вряд ли останутся в живых после такого.

Любите играть за медиков? Постоянно следите за уровнем здоровья ваших союзников и преждевременно его пополняйте. Зачастую бывает, что медики с неплохим уроном рвутся в бой, а вся команда ходит полумёртвая — такая себе практика, которая в большинстве случаев к победе не приведёт. Хотите наносить много урона и всех убивать? Делайте это аккуратно, не отходите от своих и не бросайтесь в одиночку на вражескую команду.

Как играть за трёх новых героев?

В Overwatch 2 добавили трёх новых персонажей: Соджорн, Кирико и Королеву Джанкертауна. Сейчас мы разберёмся, как наиболее эффективно играть за каждого из них и приносить пользу команде.

Соджорн — атакующий герой

После добавления Соджорн героиню стали брать чуть ли не в каждом втором матче. Конечно, всем хочется поскорее опробовать свежего персонажа, понять его механики и научиться сеять хаос. В качестве основного оружия Соджорн использует рельсовую пушку, которая может стрелять энергетическими лучами, а в дополнение к этому у героини есть небольшая дезинтегрирующая сфера и способность делать подкаты по земле.

Особенность Соджорн в её мобильности. Благодаря подкатам персонаж может быстро оказаться в тылу врага и нанести много урона. Особенно полезно и эффективно это применять против медиков. Они не успеют оглянуться, как вы окажетесь позади и ликвидируете их. За Соджорн не следует просто стрелять в лоб — это тоже действенно, но не забывайте пользоваться мобильностью героини.

Соджорн

Кирико — герой поддержки

Эффективный персонаж поддержки, который также может наносить неплохой урон. Кирико лечит союзников исцеляющими талисманами и может усиливать их с помощью защитного талисмана. Орудует девушка метательными ножами, а ультимативная способность позволяет увеличить скорость атаки и передвижения союзников. Ещё у Кирико есть способность телепортации к тиммейту, это работает даже сквозь стены.

Играть за Кирико следует аккуратно, поскольку убить её могут довольно быстро — у героини всего 200 очков здоровья. Старайтесь всегда держаться за своими союзниками, лучше всего за танками. Понемногу наносите урон ножами и цельтесь в голову — так урон будет максимальным. При накоплении суперспособности вам следует использовать её для всей команды, не нужно тратить ценную ульту на одного тиммейта.

Кирико

Королева Джанкертауна — мощный танк

Ростер танков Overwatch 2 пополнила Королева Джанкертауна. Этот мощный танк способен изменить ход игры, а убить Королеву достаточно трудно. В её арсенале имеются дробовик, зазубренный клинок и большой топор: этим всем можно наносить много урона. Для поддержки союзников у персонажа есть особый боевой клич, а суперспособность наносит урон и не даёт врагам временно лечиться.

Играя за героиню, старайтесь как можно ближе держаться к противникам. Тогда и урон от дробовика будет больше, и топором сможете врезать. Клинок перезаряжается довольно быстро — используйте его в ситуациях, когда нужно вытащить назойливого снайпера или медика с безопасной точки. При попадании клинок притянет к вам врага, и вы сможете добить его дробовиком. За Королеву Джанкертауна ульту важно использовать наиболее эффективно, поэтому не спускайте её на парочку врагов, дождитесь всю команду.

Королева Джанкертауна

Где доступна Overwatch 2?

В Overwatch 2 можно играть бесплатно через ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Сейчас в игру можно спокойно заходить, очередей нет, из матчей тоже не выкидывает. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях — мы на всё ответим!