Проблемы Team Spirit и вылет BetBoom. Провальные итоги групповой стадии The International

В Сингапуре завершился марафон групповой стадии The International 2022, главного киберспортивного турнира по командной стратегии Dota 2. За четыре дня участники чемпионата провели почти две сотни игр, чтобы определить посев в плей-офф и выявить первых неудачников.

Ивент уже принёс ряд сюрпризов, часть из которых оказались неприятными для российских фанатов Dota 2 — к сожалению, наши игроки и команды провели групповой этап TI11 не лучшим образом.

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Впрочем, турнир ещё не окончен. Завтра у игроков будет выходной, чтобы подготовиться к решающим матчам чемпионата мира по Dota 2 — а «Чемпионат« пока подводит итоги первого этапа и разбирает перспективы команд в плей-офф.

Фото: Студия аналитики

Сюрпризы из-за океана

До старта групповой стадии участники из Северной и Южной Америки выглядели безнадёжными аутсайдерами. Так, лидер региона Evil Geniuses в этом сезоне провалил все международные старты и, казалось, бесславно закончит сезон за пределами топ-8 (или даже топ-12) мирового первенства.

Однако в Сингапур команда привезла совершенно иную «Доту», свежую и яркую. EG выиграли семь матчей из девяти и возглавили свою группу, а российский оффлейнер Егор Nightfall Григоренко установил несколько достижений — такие «злые гении» выглядят одним из фаворитов плей-офф TI11.

Приятно удивила и перуанская Hokori. До старта турнира этих парней даже в профессиональном сообществе знали немногие — команда едва ли не случайно выиграла региональную квалификацию и впервые вышла на крупный международный турнир. Коллектив, который выглядел главным претендентом на вылет (кто-то даже принимал ставки, выиграют ли они хотя бы карту) чуть не вышел в верхнюю сетку! Не хватило одного очка.

Evil Geniuses на The International 2022 Фото: Flickr

Минус один для Китая и России

Главные неудачники ивента — Royal Never Give Up. Яркая китайская команда просто разнесла всех противников по первому и второму игровым дням, но затем произошло то, чего никто не мог ожидать. Утром 17 октября звёздного мидера RNG Лу Somnus Яо забрали в больницу прямо во время матча с PSG.LGD — он почувствовал себя плохо. Как выяснилось позже, киберспортсмен подхватил COVID-19.

Чуть позже заболели ещё три игрока и тренер. В результате доигрывать матчи групповой стадии пришлось через головную боль и рвоту, регулярно закидываясь обезболивающими. Итог вполне закономерный: восемь проигранных карт подряд и нижняя сетка. Судя по всему, мы не по спортивным причинам потеряли одного из фаворитов — вряд ли команда успеет восстановиться к плей-офф за оставшиеся полтора дня.

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Фото: Flickr

Для русскоязычных фанатов большой трагедией стал вылет BetBoom Team. Команду, конечно, было сложно назвать фаворитом — но у нас многие считали, что если пятёрка сумеет раскрыть свой стиль и наработать стратегии, то сможет забраться в число призёров. Увы, не вышло.

Коллектив Никиты Daxak Кузьмина действовал агрессивно, но такая модель требовала хороших действий на линии и отсутствия ошибок. Против команд уровня The International этого достичь не удалось, а альтернативные идеи появились слишком поздно — в итоге BetBoom Team покидает турнир.

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Акбар SoNNeikO Бутаев, BetBoom Team Фото: Flickr

За чемпионов тревожно

Другая российская команда Team Spirit приехала в Сингапур в ранге действующего победителя The International и сильнейшей команды последнего мэйджора, который прошёл в августе в США. Несмотря на статус фаворита, «драконы» показали довольно среднюю игру и по итогу даже не смогли выйти в верхнюю сетку.

Печален даже не результат, хотя начинать плей-офф с bo1-рулетки (в первом раунде команда сыграет на вылет всего одну игру с непредсказуемой BOOM Esports) неприятно само по себе. Team Spirit показали себя очень нестабильно и на стадии драфта, и в игре: много отнюдь не чемпионских ошибок, удивительный для опытного коллектива недостаток взаимопонимания и вымученные победы.

Остаётся лишь надеяться, что команда Айрата Silent Газиева ещё наберёт форму по ходу плей-офф, как это было в прошлом году.

Team Spirit на The International 2022 Фото: Flickr

Новые и старые фавориты

Что же до команд, которые вышли в верхнюю сетку, нужно сказать — финальная восьмёрка удивила лишь частично. Подтвердили свой статус китайские гранды PSG.LGD и Team Aster, которые вполне в состоянии добраться даже до финала. Главный фаворит от Европы OG также уверенно шагнул в плей-офф с правом на одно поражение.

При этом вкупе коллективы Старого Света приятно удивили своих болельщиков. Из шести европейских команд сразу четыре начнут стадию на вылет с верхней сетки: тут и лидеры квалификации последнего шанса Team Liquid и Team Secret, и Tundra — казалось, пятёрка Неты 33 Шапиры ушла в тень после весенней части сезона, но, похоже, в самый нужный момент смогла снова нащупать свою лучшую игру.

Нета 33 Шапира Фото: Tundra Esports

Помимо EG (а для кого-то и той же Tundra Esports), приятно удивили своей игрой команды из Южной Америки. Речь не только о Hokori, которая стала главным открытием групп TI11: лидеры региона beastcoast и Thunder Awaken смотрелись очень конкурентоспособными, причём последние и вовсе отправились в верхнюю сетку плей-офф.

На фоне прошлогоднего кошмара, когда коллективы из Перу смогли на троих одержать три победы в 25 сериях, это колоссальный успех. И пока кажется, что талантливые южноамериканцы способны показать себя ничуть не хуже, чем OG или Fnatic.

beastcoast на The International 2022 Фото: Flickr

Что ждать от плей-офф?

Однако стоит помнить, что ситуация в групповой стадии турниров по Dota 2 далеко не всегда отражает реальное положение дел — вспомнить хотя бы мимолётный успех NAVI на квалификации последнего шанса, который моментально сменился двумя безыдейными поражениями.

Есть опасения, что такой путь может ждать Evil Geniuses, Tundra Esports или beastcoast. Слишком уж неожиданным выглядит яркий результат этих команд в группе. Возможно, подстроиться к конкретному сопернику этим «тёмным лошадкам» будет труднее.

И напротив — верится, что Entity, наша Team Spirit и многострадальная Royal Never Give Up в стадии игр на вылет будут смотреться намного мощнее. Команда, которая с каждым днём набирает уверенность за счёт побед над слабыми соперниками в нижней сетке, всегда опасна. Можно вспомнить хоть OG на майском мэйджоре в Стокгольме, хоть самих Team Spirit год назад.

Сетка плей-офф The International 11 по Dota 2

Игры плей-офф начнутся уже послезавтра, 20 октября. Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 ещё может принести кучу положительных эмоций — как поклонникам российского киберспорта, так и простым любителям Dota 2.

Расписание матчей The International 2022 — 20 октября, четверг:

Расписание матчей The International 2022 — 21 октября, пятница:

5:00, верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — OG (Европа);

8:00, верхняя сетка. Team Liquid (Европа) — Team Aster (Китай);

11:00. Второй раунд нижней сетки;

14:00. Второй раунд нижней сетки.

Расписание матчей The International 2022 — 22 октября:

5:00. Второй раунд нижней сетки;

8:00. Второй раунд нижней сетки;

11:00. Полуфинал верхней сетки;

14:00. Полуфинал верхней сетки.

Расписание The International 2022 — 23 октября;

5:00. Третий раунд нижней сетки;

8:00. Третий раунд нижней сетки;

11:00. Четвёртый раунд нижней сетки;

14:00. Четвёртый раунд нижней сетки.

Расписание The International 2022 — 29 октября:

7:00. Финал верхней сетки;

10:00. Полуфинал нижней сетки.

Расписание The International — 30 октября, воскресенье:

7:00. Финал нижней сетки;

11:30. Гранд-финал.

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.