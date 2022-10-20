Россия уже покидает The International 2022. Чемпионы прошлого года вылетели почти сразу

Первый игровой день плей-офф первенства мира по Dota 2 запомнится целой россыпью неожиданных результатов. Главной сенсацией стал вылет российской Team Spirit — действующие чемпионы покинули The International 2022 уже в первом раунде, проиграв BOOM Esports из Юго-Восточной Азии.

Таким образом, на главном киберспортивном турнире больше не осталось команд из России. Для нашего региона это худший результат с 2016 года, когда на TI отправилась только NAVI и также отлетела в первом раунде. Что произошло с главным фаворитом чемпионата и за кого теперь болеть российским болельщикам — разбираемся в этом материале.

Магомед Collapse Халилов, Team Spirit Фото: Flickr

Трагедия фаворита

Для наших команд The International 2022 уже стал настоящим провалом. Virtus.pro и NAVI не смогли преодолеть барьер квалификации последнего шанса, не справившись с эмоциями. BetBoom Team была одной из слабейших на групповой стадии и закономерно покинула турнир ещё до старта плей-офф.

Последней надеждой оставалась Team Spirit — но надежда эта, надо сказать, была довольно хлипкой.

К чемпионату мира «драконы» подходили в статусе фаворита. Действующие чемпионы мира не лучшим образом провели сезон-2021/2022, но к концу лета вернулись в топ: вышли в финал коммерческого ивента Riyadh Masters и выиграли мэйджор-турнир в США. Казалось, если Team Spirit сможет сохранить такую форму, соперников в борьбе за титул у неё будет немного.

И стоит сказать, что российский клуб для этого сделал всё возможное. Команда прилетела в Сингапур за несколько недель до старта, чтобы привыкнуть к местному часовому поясу и климату. Времени для тренировок с лучшими командами мира было более чем достаточно — сами игроки Team Spirit говорили, что получалось не всё, но подготовка к TI11 идёт неплохо.

Team Spirit во время медиадня The International 2022 Фото: Flickr

Что случилось с Team Spirit?

На самом турнире всё не пошло наперекосяк сразу. В матчах групповой стадии Team Spirit одержала лишь одну победу, щедро раздаривая очки более слабым командам — семь ничьих в девяти сериях!

Проблем было достаточно во многих аспектах. Несколько карт были проиграны ещё на стадии выбора персонажей, в других допускались ошибки, которых претендент на титул чемпиона мира совершать явно не должен. Хотелось верить, что перерыв пойдёт «драконам» на пользу и в плей-офф они предстанут намного увереннее. Пусть даже начнут стадию игр на вылет без права на ошибку.

Увы, повторить прошлогодний успех не вышло. Уже в первом матче Team Spirit уступила местной пятёрке BOOM и покинула турнир. Всё по делу — слабый драфт, не лучшие решения по игре и отсутствие какого-либо преимущества по уровню исполнения. Определить, где действующий чемпион The International, а где — восьмое место группы, без ников и веб-камер было бы практически невозможно.

Team Spirit перед матчами The International 2022 Фото: Flickr

Теперь Team Spirit, как и другие команды русскоязычного региона, судя по всему, ждут большие перемены. Текущие составы показали, что не способны справляться с давлением и показывать результат на мировой арене: теперь нужны новые связки, «свежая кровь» в топ-командах и свежие идеи в построении команды.

Иногда такая встряска помогает нашему региону. Можно вспомнить появление «золотого» состава Virtus.pro после прошлого фиаско в 2016 году или самих Team Spirit полтора года назад. Впрочем, всё это будет уже в новом сезоне.

За кого теперь болеть

Пока же праздник Dota 2 продолжается — пусть и без отечественных команд. Впрочем, ещё можно поддержать отдельных российских киберспортсменов, которые выступают в западных коллективах.

Одним из фаворитов The International 2022 по итогам группового этапа выглядит европейская OG, которая начнёт свой путь в плей-офф завтра. Стратегиями в коллективе занимается тандем главного тренера Евгения Chuvash Макарова и капитана Михаила Misha Агатова.

Евгений Chu Макаров, OG Фото: ESL

В нижней сетке борьбу продолжает американская Evil Geniuses, за которую выступает наш оффлейнер Егор Nightfall Григоренко. Сегодня «злые гении» неожиданно проиграли Thunder Awaken из Перу, но всё ещё способны показать хороший результат.

Послезавтра в матчах на вылет также сыграют две команды из Европы — Gaimin Gladiators и Entity. В составе первой играет наш керри Антон dyrachYO Шкредов, а в ростер индийской организации входят сразу два россиянина и беларус.

Возможно, кто-то из этих парней сможет порадовать российских фанатов Dota 2 и хотя бы частично спасти сезон для нашего региона. Но получится ли — сказать невозможно. Судя по сегодняшним матчам, делать прогнозы на этот The International практически бесполезно.