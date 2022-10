Дуэйн Джонсон справился с «Чёрным Адамом». Это хороший фильм DC для фанатов Снайдера

Новая глава киновселенной DC в лице «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном представляет коктейль из знакомых элементов супергероики, который при этом смешан не без определённого таланта и задора.

В процессе просмотра сложно отделаться от ассоциаций с соседями по жанру: то особняк Человека-ястреба с личным самолётом вызывает воспоминания о »Людях Икс», то город Кандак с его залежами Этерниума навеет параллели с Вакандой и Вибраниумом.

Типичная супергероика

Есть у фильма и проблемы многих супергеройских картин последних лет — беготня за очередными артефактами, утопающий в потоке графики третий акт и опять слабый злодей. За примерами даже не надо выходить за рамки DC — эти недостатки были у фильма про Чудо-женщину.

«Чёрный Адам»

Сюжет же страдает от чрезмерного числа персонажей, а на героев с драматическим потенциалом вроде Доктора Фэйта (Пирс Броснан) или Человека-ястреба (Элдис Ходж) просто не остаётся времени. В картине лишь намекают на их богатую биографию из комиксов, но всё заканчивается намёками для фанатов.

К примеру, как реплика Ястреба про то, что он не боится смерти. Персонажи много говорят о своей дружбе, но связи между ними не чувствуется.

Это особенно печально в случае мага, ведь образ уставшего от видений будущего человека удался Броснану хорошо. Но в итоге дело ограничивается лишь стильным экшеном, который, правда, заставит кого-то вспомнить сражения доктора Стрэнджа.

Про молодых участников Общества Справедливости Америки, Атома (Ной Сентинео) и Циклон (Куинтесса Суинделл), сказать и вовсе нечего — они здесь исключительно ради численности, ощущения «толпы» и красивых эффектов в потасовках с Адамом.

«Чёрный Адам»

Скала спасает фильм

Но зато сам Адам стал ключевым достоинством картины — Дуэйн Джонсон, много лет сражавшийся за выход блокбастера, превосходно смотрится в главной роли. Эту версию Адама сложно назвать верной комиксам, она напоминает более мрачную вариацию типичного героя Скалы, но этого оказывается достаточно.

Адам защищает свой дом и людей любыми средствами, и это идёт блокбастеру на пользу — брутальность некоторых моментов заставляет мельком забыть, что у фильма всё ещё подростковый возрастной рейтинг («от 13 лет»).

Злодеев испепеляют, разрывают на части и швыряют с огромной высоты: всё это показывают без кровавых деталей, но зрелище всё равно эффектное. Не отстают и сражения между Адамом и участниками ОСА, в особенности Ястребом с его взрывным характером.

«Чёрный Адам»

Наследие Снайдера

Экшен тоже вызывает знакомые параллели, но исключительно положительные. Некоторые сцены должны заставить заикаться фанатов файтинга Injustice (отдельные приёмы переданы один в один), а другие вызовут воспоминания о картинах Зака Снайдера.

В последние годы WB всеми силами пыталась откреститься от наследия постановщика, в особенности от его стиля и образа Супермена в исполнении Генри Кавилла. Но Джонсон и режиссёр Жауме Кольет-Серра, цитируя «Остина Пауэрса», будто бы говорят в ответ: How about no?

Речь идёт не только об обильном использовании замедления времени и смахивающей на «300 спартанцев» атмосферы пролога — у фильма есть несколько прямых параллелей с «Человеком из стали».

Фильм, конечно, не пытается ударяться в философские вопросы о природе богов на Земле, да и тон здесь не такой серьёзный, но визуальные отсылки вроде плавающего в воде Адама совсем очевидны. Не говоря уже про сцену после титров — если бы фильм снимали только ради неё, фанаты Снайдера уже могли бы поблагодарить авторов «Адама».

«Чёрный Адам»

В итоге — отлично!

В ленте вообще немало отсылок на персонажей DC, включая креативный эпизод с постерами и камео героев, но «Адам» всё равно в первую очередь сосредоточен именно на истории своего центрального персонажа. Жаль только, что авторы раскрывают не всю его мифологию — к примеру, Кандак и местные жители так и останутся декорацией для истории, хотя тут легко можно было бы поработать подробнее и глубже.

В сценарии вообще много эпизодов, которые при должной доработке смогли бы легко поднять общее качество истории на новый уровень — а на деле получается довольно стандартный супергеройский сюжет, пусть и со своими проблесками (и такими же проблемами).

Но, c другой стороны, если вы хотите посмотреть на эпичный супергеройский мордобой Скалы со всем и вся, то эту цель лента точно выполнит. Да ещё и добавит бодрый саундтрек в качестве аккомпанемента.