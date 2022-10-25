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ПК-версия FIFA 23 — ещё один позор EA, отмыться будет сложно

FIFA 23 на ПК даже спустя месяц сломана. Новый античит сделал всё только хуже
Игорь Любавин
ПК-версия FIFA 23 — ещё один позор EA
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И EA как-то неторопливо решает проблемы.

Запуск FIFA 23 на ПК стал настоящим кошмаром для Electronic Arts. Спустя месяц после релиза десятки тысяч игроков по всему миру до сих пор не могут поиграть в новую часть футбольного симулятора — и всему виной странные решения издательства.

Что случилось

EA прямо у релиза FIFA 23 представила свой новый античит — EA AntiCheat. В издательстве заявили, что это самое мощное решение против нечестных программ, и похвастались собственной технологией на базе kernel-драйвера. Нечто подобное уже используют авторы Call of Duty и Valorant.

Анонс прошёл довольно тихо и мало кого удивил — в последние годы компании очень плотно взялись за проблему читерства в онлайн-играх. Однако в серии FIFA на ПК читеры никогда не влияли на общие впечатления от игрового процесса и встречались редко. В основном их «нечестность» сводилась к накоплению монет в Ultimate Team с их последующей продажей на различных онлайн-площадках. А добывалась валюта путём выхода из матча прямо в самом начале — без какого-либо негативного влияния на оппонента.

Типичный состав читера в FIFA 22 Ultimate Team. Для победы ему не нужны сильные игроки

Типичный состав читера в FIFA 22 Ultimate Team. Для победы ему не нужны сильные игроки

Судя по всему, в EA посчитали, что с этим необходимо бороться самыми серьёзными мерами. Хвалёный EA AntiCheat начал свою работу и сразу же облажался.

К старту раннего доступа FIFA 23 десятки тысяч пользователей сообщили о проблемах со входом в игру — и всё из-за того самого античита. У одних он даже не начинал устанавливаться, у других — выдавал ошибку инсталляции, у третьих — устанавливался, но всё равно не давал запустить игру.

Официальные форумы забиты жалобами на новомодный античит, а отзывы в Steam до сих пор болтаются где-то на дне, лишь недавно дойдя до «смешанных». И всё из-за того, что EAAC не даёт обычным людям зайти в игру — и никакие решения не помогают.

Ночной кошмар любого игрока в FIFA 23 на ПК

Ночной кошмар любого игрока в FIFA 23 на ПК

EA в курсе ситуации и пообещала решить все проблемы с античитом в ближайшее время. Однако многих фанатов футбольных симуляторов это нисколько не успокаивает. Многие геймеры заплатили 5000-7000 рублей, чтобы сыграть пораньше, но спустя почти полный месяц не могут увидеть даже главное меню.

Античит хотя бы справляется со своей задачей?

Самое интересное, что проблема читерства в FIFA 23 только усугубилась. Хвалёный EA AntiCheat не только не смог как-то повлиять на нечестных игроков, но и открыл для них новые лазейки. Оказывается, античит настолько дырявый, что его защиту обошли ещё до официального релиза.

Дело в том, что читеры нашли способ побеждать в матчах без каких-либо усилий. Для этого они используют сторонний софт, который дарует им победу со счётом 1:0 при нажатии всего одной кнопки.

Вы заходите в онлайн-матч, видите состав соперника, как вдруг соединение обрывается, и вас выкидывает в главное меню. В итоге игроку засчитывают поражение со счётом 0:1, а читер получает в свою копилку очередную победу.

С подобным уже не раз столкнулись и мы в режимах Ultimate Team и кооп-сезонах.

Против этого нет никаких способов борьбы — ты просто проигрываешь, и всё.

Таким нехитрым образом нечестные игроки добывают себе победы в «Драфтах» и даже еженедельном турнире FUT Champions, получая максимальные награды.

Конечно, это далеко не единственный чит в FIFA 23. Иногда можно наткнуться на обыкновенное отключение от игры в момент, когда победа была уже не за горами. В этом случае игра считает, что никакого матча не было — видимо, футболисты вышли на поле и просто разошлись по домам. Бывают и другие гадости, которые встречаются намного реже. Но ничто не сравнится с поражением на первой секунде матча.

FIFA 23

FIFA 23

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Это поправимо?

Если с многочисленными ошибками античита EA и удастся справиться, то как они собираются бороться с читерами — большой вопрос. Первый месяц с релиза FIFA 23 показал, что в программе слишком много дыр, из-за чего в игре впервые за много лет появились по-настоящему серьёзные проблемы с безопасностью.

В Electronic Arts ситуацию с читерами до сих пор не признали и сфокусировались в первую очередь на ошибках при запуске игры. Возможно, издательство как-то отреагирует на проблему только тогда, когда она станет по-настоящему массовой и начнёт вредить имиджу компании.

Тут EA сильно повезло — многие геймеры на ПК предпочитают одиночные режимы карьеры и редко заходят в онлайн.

Так или иначе, ПК-версия FIFA 23 — громкий провал Electronic Arts, о котором игроки будут помнить многие годы. И вот это произошло в момент, когда ей больше всего нужна лояльная фан-база — именно она будет покупать EA Sports FC в следующем году.

Будем надеяться, что компания одумается, всё исправит как можно скорее и выдаст пострадавшим хоть какую-то компенсацию.

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Теги Чемп.Play Игры Electronic Arts FIFA 23 •••

Заглавное фото: EA/WB

Источник: «Чемпионат»

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