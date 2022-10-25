FIFA 23 на ПК даже спустя месяц сломана. Новый античит сделал всё только хуже

Запуск FIFA 23 на ПК стал настоящим кошмаром для Electronic Arts. Спустя месяц после релиза десятки тысяч игроков по всему миру до сих пор не могут поиграть в новую часть футбольного симулятора — и всему виной странные решения издательства.

Что случилось

EA прямо у релиза FIFA 23 представила свой новый античит — EA AntiCheat. В издательстве заявили, что это самое мощное решение против нечестных программ, и похвастались собственной технологией на базе kernel-драйвера. Нечто подобное уже используют авторы Call of Duty и Valorant.

Анонс прошёл довольно тихо и мало кого удивил — в последние годы компании очень плотно взялись за проблему читерства в онлайн-играх. Однако в серии FIFA на ПК читеры никогда не влияли на общие впечатления от игрового процесса и встречались редко. В основном их «нечестность» сводилась к накоплению монет в Ultimate Team с их последующей продажей на различных онлайн-площадках. А добывалась валюта путём выхода из матча прямо в самом начале — без какого-либо негативного влияния на оппонента.

Типичный состав читера в FIFA 22 Ultimate Team. Для победы ему не нужны сильные игроки

Судя по всему, в EA посчитали, что с этим необходимо бороться самыми серьёзными мерами. Хвалёный EA AntiCheat начал свою работу и сразу же облажался.

К старту раннего доступа FIFA 23 десятки тысяч пользователей сообщили о проблемах со входом в игру — и всё из-за того самого античита. У одних он даже не начинал устанавливаться, у других — выдавал ошибку инсталляции, у третьих — устанавливался, но всё равно не давал запустить игру.

Официальные форумы забиты жалобами на новомодный античит, а отзывы в Steam до сих пор болтаются где-то на дне, лишь недавно дойдя до «смешанных». И всё из-за того, что EAAC не даёт обычным людям зайти в игру — и никакие решения не помогают.

Ночной кошмар любого игрока в FIFA 23 на ПК

EA в курсе ситуации и пообещала решить все проблемы с античитом в ближайшее время. Однако многих фанатов футбольных симуляторов это нисколько не успокаивает. Многие геймеры заплатили 5000-7000 рублей, чтобы сыграть пораньше, но спустя почти полный месяц не могут увидеть даже главное меню.

Античит хотя бы справляется со своей задачей?

Самое интересное, что проблема читерства в FIFA 23 только усугубилась. Хвалёный EA AntiCheat не только не смог как-то повлиять на нечестных игроков, но и открыл для них новые лазейки. Оказывается, античит настолько дырявый, что его защиту обошли ещё до официального релиза.

Дело в том, что читеры нашли способ побеждать в матчах без каких-либо усилий. Для этого они используют сторонний софт, который дарует им победу со счётом 1:0 при нажатии всего одной кнопки.

Вы заходите в онлайн-матч, видите состав соперника, как вдруг соединение обрывается, и вас выкидывает в главное меню. В итоге игроку засчитывают поражение со счётом 0:1, а читер получает в свою копилку очередную победу.

С подобным уже не раз столкнулись и мы в режимах Ultimate Team и кооп-сезонах.

Против этого нет никаких способов борьбы — ты просто проигрываешь, и всё.

Таким нехитрым образом нечестные игроки добывают себе победы в «Драфтах» и даже еженедельном турнире FUT Champions, получая максимальные награды.

Конечно, это далеко не единственный чит в FIFA 23. Иногда можно наткнуться на обыкновенное отключение от игры в момент, когда победа была уже не за горами. В этом случае игра считает, что никакого матча не было — видимо, футболисты вышли на поле и просто разошлись по домам. Бывают и другие гадости, которые встречаются намного реже. Но ничто не сравнится с поражением на первой секунде матча.

FIFA 23

Это поправимо?

Если с многочисленными ошибками античита EA и удастся справиться, то как они собираются бороться с читерами — большой вопрос. Первый месяц с релиза FIFA 23 показал, что в программе слишком много дыр, из-за чего в игре впервые за много лет появились по-настоящему серьёзные проблемы с безопасностью.

В Electronic Arts ситуацию с читерами до сих пор не признали и сфокусировались в первую очередь на ошибках при запуске игры. Возможно, издательство как-то отреагирует на проблему только тогда, когда она станет по-настоящему массовой и начнёт вредить имиджу компании.

Тут EA сильно повезло — многие геймеры на ПК предпочитают одиночные режимы карьеры и редко заходят в онлайн.

Так или иначе, ПК-версия FIFA 23 — громкий провал Electronic Arts, о котором игроки будут помнить многие годы. И вот это произошло в момент, когда ей больше всего нужна лояльная фан-база — именно она будет покупать EA Sports FC в следующем году.

Будем надеяться, что компания одумается, всё исправит как можно скорее и выдаст пострадавшим хоть какую-то компенсацию.