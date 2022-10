«Ведьмак» на PS1 и Left 4 Dead на Dendy. Что вообще такое демейки?

Все увлечённо спорят, в чём разница между ремейком и ремастером, но существует куда более интересный термин — демейк. Виной тому массовое увлечение тематикой ретро. Но что именно представляют из себя демейки? Кто и, главное, зачем занимается состариванием игр? Рассказываем!

Краткая история

Демейки — это не просто переложение той или иной игры под ретростилистику, а их полное переосмысливание под железо старых платформ. Изменениям подвергаются все элементы от визуального стиля до физики и механик, но с сохранением узнаваемой концепции. По сути, это процесс обратный ремейку, когда проекты прошлого дорабатываются под современные реалии.

То есть демейк — это создание знакомой игры таким образом, чтобы она пошла на старой платформе. К примеру, «Ведьмак 3» на PS1.

Само явление зародилось ещё в 90-е годы, когда термина «демейк» ещё и не существовало. В те времена игровой рынок был наводнён портативными консолями разного пошиба и пиратскими клонами известных приставок. Такие системы не отличались мощным железом и хорошей производительностью.

Но это не останавливало разработчиков и пиратов, которые стремились показать свои творения как можно большей аудитории. Поэтому игры и подгонялись под возможности таких платформ. Обычно после всех манипуляций получался двухмерный платформер с громким именем, заметно ухудшившейся графикой и вырезанным контентом.

Gang Garrison 2 — демейк Team Fortress 2

Благодаря демейкам и без того большая популярность приставок Game Boy Color и Game Boy Advance увеличилась в разы. На них перенесли немыслимое число популярных и культовых тайтлов от Max Payne до Duke Nukem и «Гарри Поттера».

Умельцы из студии Raylight Studios смогли даже собрать демку Resident Evil 2 для GBA и планировали сделать то же самое с первой частью. Но Capcom энтузиазм не оценила и быстро потребовала удалить все наработки.

Культура демейков начала выдыхаться вместе с развитием игрового железа. Окончательно добил явление выход PSP. Портативная консоль была настолько мощной, что позволяла переносить большинство игр в первоначальном или очень близком к нему виде. Больше никакого вырезанного контента и ухудшенной графики — только качественный порт.

Так бы о них и забыли, как вдруг случился повальный интерес к ретро, а переделки игр под старину вновь обрели популярность. Но теперь вместо студий делом занялись фанаты и энтузиасты, движимые желанием показать, как бы современные тайтлы выглядели на устаревших платформах. И получается порой очень даже неплохо.

Фанатские творения

Из-за того что многие любители трактуют понятие «демейк» слишком радикально, на один качественный порт приходится уйма шлака и шуточных экспериментов. Ведь кого иначе могут привлечь такие «великие» творения, как Wolfenstein 1-D, Flappy Bird для Commodore 64 или даунгрейд-версия Minecraft, созданная в PowerPoint.

Многие узнали о существовании демейков благодаря релизу Bloodborne PSX. Несмотря на то что Лилит Вальтер удалось адаптировать к PS1 лишь небольшой кусок игры с несколькими боссами — пару-тройку часов, результат получился потрясающим. Даже через угловатые модели ощущается фундаментальность игрового мира, а игровой процесс передан настолько досконально, насколько это вообще возможно.

Эрик Рут в одиночку перенёс Left 4 Dead на NES, сохранив кооперативный режим, пять карт, несколько видов врагов и четыре играбельных персонажа.

Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Эд Фрайз замахнулся на более сложную задачу: переделку Halo на легендарную Atari 2600. Игровое сообщество высоко оценило Halo 2600, ведь в игре 64 игровых экрана, несколько типов ковенантов и секретный режим Legendary.

Итерация Disco Elysium на старенькую Game Boy сохранила все достоинства оригинала, включая механики и качественные диалоги. Переработке подвергся лишь визуальный стиль игры.

Low Men Sky создавалась как невинный эксперимент для игрового джема, а получилось крепкое космическое приключение, пусть и с заметно упрощёнными механиками и графикой.

Counter-Strike 2D позволяет соревноваться по мультиплееру;

Gang Garrison 2 (демейк Team Fortress 2) сохранил классы персонажей;

брутальный God of War трансформировался в неплохой текстовый квест;

Bohemia Interactive так понравилась Mini DayZ, что его автора пригласили на работу;

Resident Evil: Village превратилась в двухмерный платформер, вдохновлённый серией Castlevania.

Нередки случаи, когда в творческом угаре многих энтузиастов «заносит», что приводит к спорам с правообладателями, особенно когда люди пытаются заработать на своём увлечении.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя, разработчики стараются адаптировать игры под консоли, давно убранные из свободной продажи. Именно так поступила группа умельцев во главе с Дейвом Кларком, которая переделала старенький платформер Bucky O'Hare в игру про «Стражей Галактики». В теории они могут получить иск как от Konami, так и от Marvel, но, видимо, продажа картриджей пока не принесла прибыли.

Официальные демейки

Крупные студии давно перестали использовать демейки как маркетинговый инструмент. Но пару любопытных случаев отметить всё же можно.

Так, Bethesda во время рекламы Fallout: New Vegas, специально для Японии выпустила 8-битную переделку игры, выполненную в стиле Dragon Quest и работавшую в браузере на официальном сайте компании. Авторам пришлось вырезать фирменную боевую систему, но и без этого получился любопытный путеводитель по вселенной Fallout.

А Capcom, словно предчувствуя провал откровенно скучного шутера Dark Void, выпустила Dark Void Zero. Подавалось это так, будто бы игру сделали ещё в 80-х, но нашли совсем недавно. По легенде экшен 2010 года считался ремейком этого самого платформера.

Позже авторы говорили, что хотели смешать Section Z и Bionic Commando, с которой уже проворачивался похожий приём. Увы, все старания оказались напрасными, и продажи всё равно провалились.

Работу над «устаревшей» версией Borderlands курировала лично Gearbox, ведь выход 16-битной The Border Lands был приурочен к релизу второй части серии. Но получилась безыдейная арена, на которой игрокам предстояло отстреливаться от волн врагов. Усугубило ситуацию отсутствие фирменного разнообразия лута и какого-либо кооператива. Причём тут вообще Borderlands?

Иногда шутка выходит из-под контроля, и разработчики прячут демейки внутри своих игр. К примеру, Эдмунд Макмиллен разместил внутри Super Meat Boy уровни в стиле игр со старых приставок — Game Boy и ZX Spectrum. А авторы 8-битного HAWX 2 на полном серьёзе предлагали выбивать в ней дополнительный контент для оригинального проекта. И даже без того минималистичную VVVVVV переработали под ASCII-графику.

Демейки, которых не существует

В YouTube в отдельную категорию выделены видеоролики, в которых авторы демонстрируют несуществующие демейки. В пару кликов можно ознакомиться с «древними» версиями GTA V, «Ведьмака», Death Stranding, The Last of Us или Cyberpunk для PS1, причём в последнем случае не забыли даже про баги и лаги.

Особой популярностью пользуются материалы на канале 98DEMAKE, ведь там можно найти сразу несколько роликов-миллионников. Работает над всем финский блогер Тони Кортелахи. Для этого он берёт стандартные модели из игры, находит в интернете нужные текстуры, растягивает и натягивает их на нужные объекты.

При этом сам Кортелахи не желает заниматься демейками, уделяя всё своё время экспериментам в геймдеве и борьбе с депрессией. Но он уже задал тренд «А как бы выглядела ХХХ на первой PlayStation», который подхватили другие умельцы.