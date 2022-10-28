Самый красивый и горячий косплей по Dota 2

Прямо сейчас проходит The International 2022 — уже 11-й по счёту чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд турнира превышает невероятные $ 17 млн, за которые борются лучшие команды на планете. Сейчас The International ушёл на небольшой перерыв, который мы решили скрасить нашими любимыми образами из культовой MOBA.
Drow Ranger
Пожалуй, один из лучших образов в истории Dota 2 представила Ирис Фёдорова. Она перевоплотилась в шикарную Траксу, а со всем остальным ей помогала Кира Митенкова.
Queen of Pain
Учитывая проработку деталей в образе Королевы боли, любимый персонаж в Dota 2 у Алисы Шпигель очевиден. Фото: Daftezzer (KeyDou).
Legion Commander
Суровая Легионка стала одной из самых популярных героинь у косплеерш. Один из лучших образов когда-то показала Тася Старкова, а запечатлела её Milligan.
Windranger
Один из самых милых персонажей Dota 2 просто обязан была появиться в нашей подборке. Что интересно, косплеерша Kirdjava тоже очень милая! Фото: Маргарита Елисеева.
Templar Assassin
Напоследок — шикарный образ Ланайи от Софии Летяго. Возможно, один из лучших косплеев по вселенной Dota 2. Фото: Кристина Бородкина.
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