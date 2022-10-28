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Лучший косплей по «Дота 2»: Ирис Фёдорова, Алис Шпигель, Тася Старкова, Маргарита Елисеева и София Летяго

Самый красивый и горячий косплей по Dota 2
Игорь Любавин
Косплей: самые красивые героини Dota 2
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Лучший косплей по Dota 2

Прямо сейчас проходит The International 2022 — уже 11-й по счёту чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд турнира превышает невероятные $ 17 млн, за которые борются лучшие команды на планете. Сейчас The International ушёл на небольшой перерыв, который мы решили скрасить нашими любимыми образами из культовой MOBA.

Drow Ranger

Пожалуй, один из лучших образов в истории Dota 2 представила Ирис Фёдорова. Она перевоплотилась в шикарную Траксу, а со всем остальным ей помогала Кира Митенкова.

Queen of Pain

Учитывая проработку деталей в образе Королевы боли, любимый персонаж в Dota 2 у Алисы Шпигель очевиден. Фото: Daftezzer (KeyDou).

Legion Commander

Суровая Легионка стала одной из самых популярных героинь у косплеерш. Один из лучших образов когда-то показала Тася Старкова, а запечатлела её Milligan.

Windranger

Один из самых милых персонажей Dota 2 просто обязан была появиться в нашей подборке. Что интересно, косплеерша Kirdjava тоже очень милая! Фото: Маргарита Елисеева.

Templar Assassin

Напоследок — шикарный образ Ланайи от Софии Летяго. Возможно, один из лучших косплеев по вселенной Dota 2. Фото: Кристина Бородкина.

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Теги Чемп.Play The International 2022 Фото Dota 2 The International 2022 •••

Заглавное фото: Соцсети Софии Летяго

Источник: «Чемпионат»

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