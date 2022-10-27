Как купить Call of Duty: Modern Warfare 2 в России на PS5 и PS4?

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит через несколько часов. Игроки на Xbox уже играют, тогда как владельцам PlayStation и ПК придётся ещё подождать. Однако для тех, кто ещё не купил шутер, это время можно потратить полезно — собственно, купить игру!

Мы уже рассказали, как приобрести игру на ПК через Steam или Battle.net, а теперь пришло время PlayStation.

Покупка Modern Warfare 2 в США, Турции или другой стране

Купить шутер можно только в зарубежном PS Store. Где проще — дороже. Где дешевле — чуть сложнее. В случае MW2 мы советуем разобраться с турецкой виртуальной картой (тут подробная инструкция), поскольку разница в цене по сравнению с другими регионами слишком уж большая.

Порядок цен следующий:

США — 4400 рублей ($ 70);

Турция — 2400 рублей (699 лир).

Но перед покупкой игры в нужном регионе не забудьте создать учётную запись нужного региона.

Если всё же решитесь брать в США, то советуем хотя бы зарегистрироваться на бирже Binance и оттуда закупиться картами оплаты американского PS Store. Выйдет практически по курсу.

Ждать диски с Modern Warfare 2

Другой вариант ещё проще. Просто дождаться дисков. Их точно привезут, но придётся подождать ещё пару-тройку недель. Но в целом это отличный вариант для тех, кто не торопится и очень хочет иметь физическую копию игры. Правда, на диске всего 70 МБ данных — саму игру придётся качать в виде патча.

Новость по теме На диске Call of Duty: Modern Warfare 2 всего 70 МБ. Остальные 70 ГБ придётся качать

Call of Duty: Modern Warfare 2 сейчас находится на втором этапе запуска: открывается доступ к мультиплееру и кооперативу. Позже, 16 ноября, состоится запуск первого сезона и королевской битвы Warzone 2, а в середине декабря ожидается первый рейд.