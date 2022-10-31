Поиграли в WRC Generations. Ралли для хардкорщиков и новичков

3 ноября выйдет WRC Generations — новая игра по лицензии Международной автомобильной федерации ФИА от французского издателя Nacon и разработчиков из Kylotonn (они, кстати, сейчас делают новую Test Drive Unlimited). Мы уже сыграли в новинку и готовы поделиться первыми впечатлениями от одной из лучших игр в жанре.

Что вообще такое WRC Generations

WRC Generations — симулятор раллийного автоспорта, в котором нужно как можно быстрее доехать из точки «А» в точку «Б». Ситуацию осложняют невероятно узкая трасса, реалистичная физика автомобиля, резкие повороты и надобность постоянно адаптироваться к ситуации. Поэтому кататься на максимальной скорости без последствий не выйдет: нужно аккуратно вести автомобиль, следить за подсказками штурмана и быть готовым к любому развитию событий.

В WRC Generations разработчики ввели гибридные автомобили. И их «гибридность» отражается в том числе на игровом процессе — при тонкой настройке электрического двигателя машина способна проехать участок на более высокой скорости, не успев разрядиться. Правда, по умолчанию болиды уже настроены, так что о таких нововведениях забываешь почти сразу.

Графика в WRC Genetarions хоть и не уровень Forza Horizon 5, но всё равно впечатляет

Главное чувство, которое дарит WRC Generations — адреналин. Ведь доехать до финиша, не разбив машину, уже считается достижением. И уже потом обращаешь внимание на не самые впечатляющие цифры: главное, что трасса пройдена, эмоции получены, остальное уже второстепенно.

И всё это было бы невозможно без проработанной физики. В Generations она напоминает нечто среднее между реализмом и аркадой. Чтобы входить в повороты и не вылетать с трассы, достаточно аккуратно вести машину, но для достижения наилучших результатов потребуются десятки часов тренировок. В этом плане WRC можно сравнить с другим замечательным раллийным симулятором — DIRT Rally от Codemasters.

Чем можно заняться в WRC Generations

Один из главных режимов в WRC Generations — полноценная карьера. В ней юный пилот основывает собственную гоночную команду из специалистов самых разных областей и потихоньку покоряет раллийный Олимп. При этом режим состоит не только из бесконечных показательных заездов и турниров — время выделяется даже на тимбилдинг и прокачку навыков.

Одна из веток довольно внушительной прокачки

Пожалуй, единственный серьёзный минус карьеры — продолжительность гонок. Даже в самом начале карьерного пути проходят турниры с очень длинными трассами. На их прохождение уйдёт не меньше 20 минут реального времени — и это в лучшем случае. Тут Generations как будто возвращает времена хардкорных симуляторов из начала нулевых, когда одна ошибка может стоить победы в получасовом заезде.

Благо в WRC есть быстрая игра, в которой можно прокатиться по небольшим трассам из разных уголков мира: от Финляндии и Эстонии до Новой Зеландии и Мексики. В каждой стране есть показательные заезды на пару минут — они отлично подойдут для расслабления после тяжёлого рабочего дня.

Некоторые трассы неописуемо красивы

В Generations разработчики также ввели сетевой режим «Лиги». По задумке авторов, геймеры с примерно одинаковым уровнем вождения смогут состязаться друг с другом в надежде достичь уровня «Легенды». К сожалению, до релиза сыграть в этот режим не удалось, но после выхода он наверняка станет самым популярным времяпрепровождением в игре.

В итоге

По первым впечатлениям WRC Generations — отличный симулятор ралли с приятной графикой, реалистичной физикой, множеством трасс и автомобилей. Фанаты жанра точно оценят проработанный режим карьеры и упор на сетевой режим, где можно соревноваться с лучшими из лучших.

Впрочем, новая часть в серии понравится и простым любителям гонок: Generations отлично управляется с геймпада и радует короткими трассами со всего света. Возможно, это не лучший представитель жанра, но уж точно его достойный представитель, который подойдёт тем, кто устал от других рейсингов.