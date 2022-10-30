Потрясающий косплей по «Гарри Поттеру», Resident Evil 3, «Атлантиде» и Genshin Impact

Вот и наступили последние выходные октября, и сегодня мы подобрали несколько жутких образов прямо к Хэллоуину. Однако не обошлось и без приятных сюрпризов.

«Гарри Поттер»

Конечно, Хелена Бонэм Картер вошла в историю за невероятное превращение в безумную Беллатрису Лестрейндж. У Дарьи Флоры есть своё видение культового персонажа — и оно куда более откровенное. А мы и не против.

Resident Evil 3

Более откровенный образ культовой Джилл Валентайн из Resident Evil 3 представила и Валерия Химера. Очень горячий сет, который особенно оценят фанаты серии.

Genshin Impact

Замечательный образ Розарии из «Геншина» представила Envy. За такого персонажа с удовольствием бы сыграли миллионы игроков по всему миру.

«Атлантида: Затерянный мир»

Всегда приятно видеть, казалось бы, забытые образы из любимых мультфильмов. Lira Kate перевоплотилась в Киду — принцессу Атлантиды из «Атлантиды: Затерянный мир». Вышел очень яркий и необычный образ. Фото: Нэнси Новикова.

Metal Gear Solid 3

Время от времени Ольга Хаку возвращается к культовой серии MGS от Хидео Кодзимы. В этот раз она предстала в образе Босс из третьей части серии — персонажа с невероятно драматичной судьбой. Фото: Кира Митенкова.