Сплошное разочарование. Как прошёл самый скучный The International в истории Dota 2

Несколько часов назад в Сингапуре завершился главный киберспортивный турнир — The International 2022. В этом году «праздник Доты» оставил после себя смешанные чувства как среди болельщиков, так и в сообществе простых игроков в Dota 2.

Теперь же самое время собрать воедино все впечатления, чтобы попытаться понять авторов сотен негативных тем на форумах. С разочарованием подводим итоги турнира, который мог вернуть интерес к Dota 2, но, кажется, только всё испортил.

Больше не самый-самый

После победного для нашей Team Spirit чемпионата в Румынии казалось, что следующий The International точно будет намного лучше.

Вместо пустых (спасибо пандемии) трибун — зрители.

Вместо тесных тренировочных комнат — просторные залы.

Вместо ошибок прошлого — светлое будущее игры и киберспортивной дисциплины Dota 2.

The International 10 Фото: Flickr

Увы, но с приближением The International 2022 это ощущение начало таять. Valve почти полностью отстранилась от организации турнира, а права на трансляцию матчей (кроме плей-офф) впервые были проданы сторонним студиям.

Всё это на фоне слухов о том, что разработчику не очень интересна Dota 2 как развивающийся проект. Появилась даже информация о возможной продаже игры, по итогу настроения в сообществе были далеки от праздничных.

Простой и самый наглядный пример — боевой пропуск был выпущен слишком поздно и, по сути, провалился. А рекордный призовой, который всегда был визитной карточкой турнира, составил лишь $ 18,8 млн. Это меньше, чем на чемпионате мира пять лет назад, в 2016 году в Сиэтле.

Фото: Flickr

Проблемы «на месте»

Попытку отстраниться от организации ивента и отдать всё в руки студии PGL тоже нельзя назвать удачным решением. Постоянно появлялись новые жалобы от участников и зрителей — начиная от спорного формата с пятидневной паузой перед финальными играми, которая сбила весь темп.

Вот слова капитана Team Secret Клемента Puppey Иванова:

Когда у тебя пять дней без игр, ты начинаешь думать о других вещах, о жизни. Начинаешь чувствовать себя немного подавленным. Я бы хотел довести дело до конца, а потом вернуться домой и жить своей жизнью. Вместо этого я должен просто ждать.

Турнир почему-то (возможно, виноват Джастин Бибер) провели на двух стадионах, из-за чего первые матчи плей-офф The International вживую смогли увидеть лишь несколько сотен человек.

Фото: Flickr

Отказ от звукоизолирующих кабинок помешал соревновательному аспекту: англоязычные игроки прекрасно слышали подсказки комментаторов о действиях противников.

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Сингапурский крытый стадион тоже ничем не удивил фанатов киберспорта и Dota 2. Церемонии открытия как таковой не было вовсе — только выход финалистов и заранее записанные ролики (хотя и неплохого качества).

Известный стример Александр Nix Левин после субботних игр заявил, что атмосфера на месте проведения оказалась далека от его ожиданий. И вместо просмотра финала на арене прокомментировал игры из своей студии.

И всё это лишь несколько громких инфоповодов, которые сопровождали ход главного киберспортивного чемпионата.

Фото: Flickr

Valve «спит»

Однако для многих The International — не только крутое шоу на многотысячном стадионе. Игроки в Dota 2 ждали от разработчиков ярких анонсов, крутых ивентов внутри MOBA и других подобных моментов, которые позволяют ощутить праздник «Доты».

И у Valve, казалось, были способы приятно удивить геймеров. Слухи о новой игре Neon Prime, особых режимах в Dota 2, новых героях — почти всё из этого так и осталось мечтой. Авторы игры показали лишь короткий тизер персонажа Муэрта и напомнили о второй части боевого пропуска с ивентом «Восстание тьмы».

Можно сказать, что это вполне в духе Valve, но ситуация вокруг TI11 предполагала решительные действия и попытки исправить ситуацию. Была в итоге лишь одна: раздача бесплатных аркан и боевого пропуска, и даже это через сутки пришлось свернуть из-за технических проблем.

Фото: Flickr

Доминация молодёжи из Европы

Киберспортивные болельщики ждали турнир как возможность поддержать любимых игроков, но и тут многих ждало разочарование. Особенно это касается русскоязычных фанатов — действующие чемпионы из Team Spirit вылетели в первом раунде плей-офф, BetBoom не смогла выйти из группы, а VP и NAVI остались за бортом основного этапа.

Провалом The International оказался не только для нашего региона. В призовую тройку впервые попали сразу три команды из Европы — китайские фавориты не смогли ничего противопоставить Tundra и Secret. Битвы западного и восточного стилей игры не вышло.

Статистика зрителей на трёх последних The International Фото: Esports Charts

Даже тем, кто не привязывает симпатии к регионам, оказалось почти некого поддержать в решающих матчах. Исключением стали только чемпион первого «Инта» Клемент Puppey Иванов и ветеран сцены Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, который завершал этим турниром свою фантастическую карьеру.

Других звёзд мирового уровня, известных каждому игроку, на верхних строчках табели о рангах не оказалось. Со спортивной точки зрения ничего плохого в этом нет — можно только порадоваться за «молодую кровь» и силу европейского региона. С точки зрения шоу — крутых сторилайнов в этот раз почти не оказалось.

Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен Фото: Flickr

Унылый финал

Закончился турнир, пожалуй, вполне в духе The International 2022. В финале молодая команда Tundra Esports, игроков которой многие зрители год назад даже не знали, просто «переехала» Пуппея и его Team Secret — 3:0.

Пятёрка гения стратегий Неты 33 Шапиры смотрелась на несколько голов выше оппонента, переигрывая «секретных» на каждом участке карты. Где-то Team Secret вырывалась вперёд за счёт удачного пика или индивидуальных действий, но командно Tundra имела огромное превосходство — борьбы за титул почти не было.

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Хочется поздравить Tundra Esports с победой: для этой команды титул чемпионов стал невероятным, но вполне заслуженным достижением. Хотя игроки, судя по лицам после матча, уже давно поняли, что на The International равным их нет. Даже чемпионских эмоций в этот раз мы не увидели.

Результаты The International 2022 по Dota 2: