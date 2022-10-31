Забудьте The International — начинается главный чемпионат мира по «Контре»!

Где смотреть, кто играет и за кого болеть — всё самое главное о важнейшем киберспортивном чемпионате.

Не успел завершиться The International 2022 в Сингапуре, как в другой части света начинается чемпионат мира по другой киберспортивной игре — Valve. С 31 октября в бой за звание лучшей команды планеты ринутся лучшие коллективы по популярному шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

Главный турнир по CS:GO пройдёт в Бразилии — 24 топовых клуба, в том числе команды из России (наши игроки традиционно входят в число фаворитов), сразятся за титул чемпионов мира и призовой фонд в размере $ 1,5 млн.

Менее чем за сутки до старта мэйджор-ивента Intel Extreme Masters Rio Major 2022 «Чемпионат» проводит краткий экскурс по самому важному событию сезона в CS:GO и одному из крупнейших турниров этого года во всём киберспорте.

Фото: AFK Gaming

Формат IEM Rio Major 2022

Чемпионат мира по CS:GO проходит в несколько этапов. По итогам региональных отборочных турниров RMR все участники поделены на три категории по восемь команд:

кандидаты (Conterders);

претенденты (Challengers);

легенды (Legends).

16 участников из первой и второй групп вступают в борьбу уже 31 октября. До пятницы они определят восьмёрку сильнейших, которая выйдёт в следующий этап мэйджора.

Предварительная стадия The Challengers Stage пройдёт по швейцарской системе. Победители предыдущего тура будут играть против победителей, проигравшие — с проигравшими. Чтобы продолжить выступления, нужно одержать три победы. Команда, которая проигрывает три матча, отправляется в отель собирать вещи.

Вот как это выглядит на примере одного из прошлых турниров серии.

Швейцарская система на мэйджорах в CS:GO Фото: SLTV

Второй этап - The Legends Stage — играется по той же схеме. Снова 16 команд — 8 лучших из первой стадии и 8 «легенд», команд с наивысшим рейтингом. Матчи пройдут с 5 по 8 ноября.

Завершится же главный турнир по CS:GO на Олимпийской арене Рио — да, той самой! Закрытый стадион готов принять до 18 000 зрителей — восемь команд с 10 по 13 ноября разыграют титул чемпионов в стандартном формате плей-офф.

Jeunesse Arena Фото: goprosport

Участники мэйджора Intel Extreme Masters Rio по CS:GO

В соревнованиях примут участие 24 команды. Действующие победители турнира FaZe Clan вместе с NAVI и американской Team Liquid являются основными претендентами на титул, но пропустят первые дни чемпионата и начнут выступления сразу со второго этапа.

Этой же чести удостоилась российская команда Team Spirit — на отборочном RMR-ивенте пятёрка Леонида chopper Вишнякова показала яркую игру и теперь будет опасным соперником для любого.

В «легенды» также смогли выйти Ninjas in Pyjamas из Швеции, датские Heroic и Sprout, а также европейский микс ENCE.

Список участников IEM Rio Major 2022 Фото: ESL

Что же касается тех, кто начнёт свой путь за титулом уже завтра, нужно отметить французско-датскую пятёрку Team Vitality, новый состав американской Evil Geniuses и очень цепкий коллектив MOUZ из Европы.

В списке участников есть и два российских коллектива — это состав клуба Cloud9 и команда Virtus.pro, которая из-за международных санкций будет выступать под тэгом Outsiders. Говорить о претензиях на титул пока, возможно, ещё рано, но первый этап и те, и другие должны проходить без особых проблем.

Фанатам отечественного киберспорта также советуем обратить внимание на перспективную команду OG, в составе которой выступает наш снайпер Абдул degster Гасанов.

Абдул degster Гасанов Фото: HLTV

Расписание IEM Rio Major 2022 Challengers Stage по CS:GO

В понедельник, 31 октября, в Рио-де-Жанейро пройдут матчи 1-го и 2-го туров. Четыре лучших коллектива закончат игровой день со статистикой 2–0 и будут в шаге от выхода в следующую стадию, а другой квартет окажется в одном матче от вылета.

Расписание Rio Major на понедельник, 31 октября (время московское)

17:00. 1-й тур, MOUZ (Европа) — Outsiders / Virtus.pro ( Россия );

); 17:00. 1-й тур, 9z Team (Уругвай) — GamerLegion (Европа);

18:15. 1-й тур, Bad News Eagles (Косово) — 00NATION (Бразилия);

18:15. 1-й тур, OG (Европа) — Grayhound Gaming (Австралия);

19:30. 1-й тур, BIG (Германия) — FURIA Esports (Бразилия);

19:30. 1-й тур, Evil Geniuses (США) — IHC Esports (Монголия);

20:45. 1-й тур, Vitality (Европа) — Imperial Esports (Бразилия);

20:45. 1-й тур, Cloud9 ( Россия ) — Fnatic (Европа);

) — Fnatic (Европа); 23:15. Два матча 2-го тура;

0:30. Два матча 2-го тура;

1:45. Два матча 2-го тура;

3:00. Два матча 2-го тура.

Фото: HLTV

Расписание Rio Major на вторник, 1 ноября (время московское)

17:00. 3-й тур, два матча между командами со счётом 1–1;

18:15. 3-й тур, два матча между командами со счётом 1–1;

19:30. 3-й тур, матчи между командами «0–2» (проигравшие вылетают);

23:00. 3-й тур, матчи между командами «2–0» (победители проходят во второй этап).

Расписание Rio Major на среду, 2 ноября (время московское)

17:00. 4-й тур. Матч за выход (2–1) и матч за вылет (1–2);

20:30. 4-й тур. Матч за выход (2–1) и матч за вылет (1–2);

0:00. 4-й тур. Матч за выход (2–1) и матч за вылет (1–2);

Расписание Rio Major на четверг, 3 октября (время московское)

17:00. 5-й тур. Матч между командами «2–2» (победитель проходит во второй этап, проигравший вылетает);

17:00. 5-й тур. Матч между командами «2–2»;

17:00. 5-й тур. Матч между командами «2–2».

Матчи 1-го тура пройдут в формате best-of-1 (одна карта), все серии за выход или вылет с турнира — в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано по московскому времени.

Где смотреть турнир Rio Major 2022 по CS:GO

Все матчи мэйджора Intel Extreme Masters можно бесплатно посмотреть на Twitch-каналах организаторов в лице студии ESL. Параллельно будут идти две трансляции — основной и дополнительный стримы.