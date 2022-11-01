От хита Тима Бёртона до новинки авторов «Тьмы». Главные премьеры сериалов в ноябре

В ноябре на все сериалы не хватит времени. Хорроры, супергероика, драмы, комедии — шоураннеры охватили почти все жанры. Но какие шоу действительно стоит посмотреть?
«Титаны», четвёртый сезон
Дата выхода: 3 ноября.
В главных ролях: Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Райан Поттер и другие.
Где смотреть: HBO Max.
Жанр: боевик, драма.
«Титаны» — мрачный и брутальный супергеройский сериал по вселенной DC. Найтвинг, Робин и другие герои попадают под контроль демона, Бэтмен сходит с ума и убивает преступников, Дефстроук безжалостно ломает добрякам кости. Это только часть безумств, которые творятся в шоу.
С каждым сезоном «Титаны» впечатляют всё меньше, но вдруг новая история всё-таки зажжёт? Узнаем 3 ноября!
«Молодой Скала», третий сезон
Дата выхода: 4 ноября.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джозеф Андерсон, Ана Туисила и другие.
Где смотреть: NBC.
Жанр: комедия.
Сериал расскажет о детстве легендарного Скалы. Он впитает любовь семьи, научится драться, займётся спортом — всё это с большим вниманием к деталям. Если после просмотра «Чёрного Адама» хотите узнать, как Дуэйн Джонсон стал таким крутым, просто посмотрите шоу.
«Зверополис+», первый сезон
Дата выхода: 9 ноября.
Роли озвучат: Кристен Белл, Идрис Эльба, Алан Тьюдик и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мультфильм, комедия.
О сериале по «Зверополису» мало что известно. Судя по всему, это сборник историй о разных зверушках. Среди них будут те самые ленивцы, над медлительностью которых мы снова посмеёмся, и много новичков. К озвучке вернутся Идрис Эльба, Алан Тьюдик и другие звёзды.
«Корона», пятый сезон
Дата выхода: 9 ноября.
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Коулман, Имелда Стонтон и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: драма, история, биография.
Пятый сезон «Короны» будет особенным. Всë-таки настоящая Елизавета II умерла совсем недавно, а актриса на экране продолжит менять страну к лучшему и страдать. Удастся ли авторам выказать уважение правительнице и удачно продолжить историю? Это интересует многих, внимание к шоу повышенное.
«Англичанка», первый сезон
Дата выхода: 11 ноября.
В главных ролях: Эмили Блант, Киран Хайндс, Рейф Сполл и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: драма, вестерн.
Главная героиня «Англичанки» — британская аристократка, у которой убили сына. Она отправляется на Дикий Запад, чтобы отомстить злодеям. В главной роли блистательная Эмили Блант. Ей по силам закосплеить Сэди Адлер из Red Dead Redemption 2 и из неженки превратиться в крутую охотницу за головами.
«Йеллоустоун», пятый сезон
Дата выхода: 13 ноября.
В главных ролях: Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райлли и другие.
Где смотреть: Paramount.
Жанр: драма, вестерн.
Популярный сериал о ранчо, индейцах и бандитах возвращается. В центре сюжета персонаж Кевина Костнера и его семья, которые давно владеют огромной территорией, выращивают скот и торгуют мясом. Вот только захватить территорию мечтают, кажется, все — от крупных корпораций до местных авторитетов. Удастся ли героям отстоять владения?
«Король Талсы», первый сезон
Дата выхода: 13 ноября.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дешил Коннери, Стефани Курцуба и другие.
Где смотреть: Paramount+.
Жанр: драма, криминал.
Сериал о бывалом мафиози, который провёл в тюрьме 25 лет, а теперь возвращается к криминалу. Он возрождает свою империю в глуши штата Оклахома. Вот только правила изменились, и выжить будет непросто. В главной роли Сильвестр Сталлоне.
«1899», первый сезон
Дата выхода: 17 ноября.
В главных ролях: Эмили Бичем, Антон Лессер, Матильда Олливье и другие.
Где смотреть: Netflix
Жанр: драма, триллер.
Пожалуй, именно «1899» — самый ожидаемый сериал месяца. Это неудивительно, ведь его снимают авторы нашумевшей «Тьмы», культового шоу про путешествия во времени. В этот раз герои садятся на пароход от Лондона до Нью-Йорка, но попадают в очень странную историю, которая снова взорвёт зрителям мозг.
«Уэнсдэй», первый сезон
Дата выхода: 23 ноября.
В главных ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: хоррор, фэнтези, комедия.
Дебютный сериал Тима Бертона, где легендарный режиссёр расскажет об Уэнсдэй из семейки Аддамс. Девочка отправится в интернат, где нужно поймать кровожадного маньяка и раскрыть секреты семьи. Это будет страшно и забавно одновременно.
«Королевство: Исход», третий сезон
Дата выхода: 27 ноября.
В главных ролях: Сёрен Пильмарк, Александр Скарсгард, Биргитте Рааберг и другие.
Где смотреть: MUBI.
Жанр: ужасы, фэнтези, драма.
Сериал известного режиссёра Ларса фон Триера, в котором рассказывают о госпитале с привидениями. Жуткое шоу начали показывать ещё в 1994 году, а 28 лет спустя оно наконец получит финальный сезон. В одной из главных ролей Александр Скарсгард, исполнитель главной роли в недавнем «Варяге».
Какие сериалы будете смотреть в ноябре? Пишите в комментариях и голосуйте в нашем опросе!
- 1 ноября 2022
-
17:24
-
16:58
-
16:31
-
16:19
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36