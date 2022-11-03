Тест. Угадай игры 2000-х по скриншотам

А помните времена, когда мониторы выглядели как большие квадратные коробки? Когда в плохо проветриваемых помещениях собиралась толпа юных ребят, чтобы зарубиться в Counter-Strike на деньги. Когда не существовало никаких Steam, не было донатов и говорящих в микрофон людей. Когда возле больших торговых центров стояли киоски с пиратскими дисками, которые можно было потрогать, «понюхать» и дать погонять друзьям.

Тогда не существовало YouTube и Twitch. Всё, что было в распоряжении геймеров — это игровые журналы, которые публиковали обзоры на игры и распространяли их демо-версии на дисках. Предлагаем окунуться в те времена и вспомнить игры, которые были популярны в компьютерных клубах (и не только) в начале 2000-х.

Сможете угадать игры тех лет по скриншотам?