Тест. Угадай игры 2000-х по скриншотам

А помните времена, когда мониторы выглядели как большие квадратные коробки? Когда в плохо проветриваемых помещениях собиралась толпа юных ребят, чтобы зарубиться в Counter-Strike на деньги. Когда не существовало никаких Steam, не было донатов и говорящих в микрофон людей. Когда возле больших торговых центров стояли киоски с пиратскими дисками, которые можно было потрогать, «понюхать» и дать погонять друзьям.
Тогда не существовало YouTube и Twitch. Всё, что было в распоряжении геймеров — это игровые журналы, которые публиковали обзоры на игры и распространяли их демо-версии на дисках. Предлагаем окунуться в те времена и вспомнить игры, которые были популярны в компьютерных клубах (и не только) в начале 2000-х.
Сможете угадать игры тех лет по скриншотам?
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