Сыграли в новую Outlast. Разочарованию не было предела

Когда Dead by Daylight стала суперхитом, многие решили попробовать себя в этом. С тех пор вышли Deceit, Evil Dead: The Game, Resident Evil: Resistance, Hide or Die и множество других проектов, где игроки в кооперативе спасаются от маньяков.

Студия IllFonic и вовсе полностью сосредоточилась на жанре, выпустив в короткий промежуток сразу три похожие игры: Friday the 13th, Predator: Hunting Grounds и совсем недавно Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Авторы Outlast тоже следили за трендами. После двух сюжетных хорроров они взялись за кооперативную игру про беззащитных выживших и кровожадных садистов. Вот только фанаты этого не просили, а управлять злодеями в The Outlast Trials нельзя. Все остальное реализовано прилично, но ожидания от игры всё равно занижены.

Мы приняли участие в закрытой бете и констатируем — мы всё ещё не понимаем, зачем нужна эта игра.

Игра начинается вдохновляюще

Мне нравится Outlast. Даже вторая часть, которую много ругали, заставила трястись от страха и удивила любопытным сюжетом. Бегать вокруг телеги от безумной женщины и подмечать, что Линн на самом деле никого не родила, было круто.

Смена жанра в Outlast Trials сразу смутила, но я всё равно верил в разработчиков — и ведь поначалу они оправдывают ожидания.

Манекены в игре повсюду

Новинка рассказывает об известной корпорации Murkoff, которая в разгар холодной войны проводит опыты. Злодеи заманили бездомных, посулив им кровать и крышу над головой, а затем отправили их на свидание с маньяками.

Во время обучения таинственный голос ведёт бедолагу и рассказывает о механиках. Окружение пугает, повсюду жуткие манекены и странные шорохи, а на героя постоянно кто-то нападает. При этом постановка толковая, а местность необычная: кровища и покойники на ней сочетаются с элегантным интерьером.

Сейчас будет больно

Туториал напоминает обычное задание из сюжетных частей Outlast, поэтому проходить его интересно. Вот только вскоре герой доберётся до хаба и увидит истинное лицо игры.

Это кооперативная гриндилка, где нужно по многу раз проходить одно задание и прокачивать персонажа.

Всё остальное — посредственно

В бете доступна всего одна локация. Герои попадают в полицейский участок, где реальных полицейских и преступников заменили картонками. Среди живых людей только четвёрка игроков, маньяки и отчаявшиеся бедолаги, сходящие с ума перед входом.

Полицейский участок

Задача — отыскать осведомителя, привести его в камеру смертников и прикончить. Сделать это не так просто, сначала нужно выполнить множество знакомых по Dead by Daylight активностей.

Запустить генераторы, отыскать ключи, нажать на нужные кнопки, сбежать.

При этом разработчики верны идеям оригинала. Визуал такой же жуткий, а повсюду полно тёмных мест, где не пройти без очков ночного видения. Этот навороченный девайс заменяет привычную камеру… но он по-прежнему требует батарейки.

Режим ночного видения на месте

Героев сделали сильнее. Они не размахивают кулаками, но охотно швырнут в злодея кирпичом и спрячутся в шкафу, пока тот приходит в себя. А ещё у персонажей есть способности — их нужно выбирать и затем улучшать. Есть рентгеновское зрение, подсвечивающее полезные предметы и врагов, лечение союзников, установка мин.

Впрочем, в безопасности вы себя не почувствуете. Всё-таки маньяков много и они чертовски опасны. Полуголый громила нетороплив, но сильно бьёт. Мелкий безумец прячется и нападает максимально неожиданно. Злодей с электрошокером сбалансирован — ходит со средней скоростью и со средней силой бьёт.

Самый страшный маньяк, скорее телепортируется, чем ходит, а его атаки отравляют. Фишка в том, что заражённый герой видит монстра, который ходит за ним по пятам. Пока не выпьете антидот, не найдёте покоя.

От этой твари спасёт только антидот

В итоге четвёрка выживших должна вести себя предельно аккуратно. Ходить на цыпочках, прятаться от маньяков под столами, обходить стекло и ловушки, которые громко шумят.

И ведь в первых забегах заниматься этим весело. Местно проработана, маньяки напрягают, а доставать ключи из трупов — шокирующий опыт. Вот только стоит задержаться в игре, как всплывают проблемы.

«Аутласт» мертворождённый

В доступном задании нет вариативности, поэтому забеги проходят по единой формуле. Разница лишь в ключах, которые всегда раскиданы по разным телам. В остальном прохождение напоминает День сурка. Бежим в комнату охраны, ищем на парковке генераторы, толкаем осведомителя к месту казни и так далее.

Головоломки

В играх вроде Dead by Daylight каждый матч уникален из-за маньяка, которым управляет реальный игрок. Умелый геймер может придумать что-то новое и заставить героев нервничать. Игра умудряется работать на многих уровнях. В The Outlast Trials такого нет — и это проблема.

Маньяки опасны, но чрезвычайно предсказуемы. Этим грешили и сюжетные игры, но там каждую ситуацию пытались обставить уникально — они работали, хоть и на один раз. Тут же ситуация обратная, студия пытается сделать «мультипугалку» — и она не работает.

Предсказуемость чувствуется в каждом моменте. Если забьёшься в темный угол и кинешь вдаль бутылку, негодяй тут же помчится к ней. Если пошумишь, забежишь в соседнюю комнату и спрячешься, тебя точно не найдут. А уж с парой камней в кармане над садистами и вовсе можно издеваться.

Жаль этого бедолагу

Уже начиная с четвёртого матча враги вообще перестают напрягать, а геймплей сразу наскучивает. Получается, даже если разработчики придумают десять локаций с разными заданиями, контента хватит ненадолго — уж больно мало фишек и, собственно, геймплея в новой Outlast.

Ещё и механика кооператива работает не так, как задумано. Смысл хоррора в атмосфере, а другие игроки в основном шутят, орут и мешают погружению. При этом отключать звук не стоит, иначе не договоритесь, кто и куда бежит. Чтобы получить от The Outlast Trials максимум впечатлений, придётся найти хорошую компанию.

The Outlast Trials

Так зачем тратить время на Outlast Trials, когда есть Dead by Daylight? Старый хит, может, уже не впечатляет визуально, зато контента в нём навалом, а играть против «живых» маньяков гораздо веселее. Да и сколько там уже коллабораций — от Resident Evil и Silent Hill до «Зловещих мертвецов» и «Пилы».

***

Быть может, в полную версию добавят много новых механик, которые неожиданно снесут крышу, но пока Outlast Trials не впечатляет. И оно неудивительно, ведь обе прошлые Outlast никогда не предлагали интересного геймплея — и новая часть доказывает это. Не за игровой процесс мы полюбили серию.

Фанаты Outlast заглянут в Trials на пару вечеров, но после знакомства со всем контентом, скорее всего, пойдут дальше.

Для сюжетного приключения на пару вечеров это нормально, а вот для кооперативной сессионки — нет.

Понравилось

Местами это старый добрый «Аутласт»

Визуально Outlast всё ещё умеет пугать окружением.

Не понравилось