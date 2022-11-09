Поиграли пять часов в God of War Ragnarok. Игра превзошла даже самые смелые ожидания

В полночь состоялась премьера God of War Ragnarok и мы одновременно со всем миром отправились во второе путешествие Кратоса и Атрея. Какого же было наше удивление, когда уже спустя 60 минут от происходящего голова «взрывалась» — настолько эпично и круто.

Это на самом деле даже удивительно, поскольку на прошлой неделе журналисты уже успели завысить ожидания своими «десятками» и общим рейтингом в 94 балла — это уровень God of War (2005) и God of War (2018). Ну не может быть, что сиквел удался настолько!

Судя по первым пяти часам, ещё как может.

Если вы не хотите прочесть ни единого спойлера, а таковым считаете буквально любую деталь в игре, то здесь лучше и прекращать чтение этого материала. Как уже отметили выше, God of War Ragnarok по первым часам — великолепна.

Недовольный Кратос

Рагнарёк наступил

Если вас смущал несколько меланхоличный темп повествования предыдущей God of War, то God of War Ragnarok есть чем удивить — игра стартует с места в карьер и даже не собирается останавливаться. «Рагнарёк» напоминает золотую середину между классической трилогией и перезапуском.

Ритм повествования заметно ускорился, а сражения стали куда более динамичными и яростными. Создаётся ощущение, что при работе над God of War (2018) команда была сильно не уверена в выбранном направлении и сдерживалась, а после успеха — пошла в разнос.

Причём, что особенно удивительно, — игра умудряется постоянно удивлять и идти против ожиданий. Первая встреча с Тором окажется вовсе не такой, какой вы её себе представили, увидев трейлер или вспомнив сцену после титров предыдущей части. Про остальное даже намекать не будем — одни восторги. Готовьтесь к тому, что каждый раз ваши ожидания окажутся неверными, а разработчики найдут новый способ потрясти.

Тор против Кратоса

Отношения Кратоса и Атрея получили логичное развитие. Теперь сын куда теплее относится к отцу, подшучивает и не смущается его компании, но при этом в нужный момент может и характер проявить. Ещё забавно наблюдать за самостоятельностью подростка — он сам уже знает, что делать, без подсказок Кратоса.

И это явно иногда в новинку отцу, который привык давать прямые указы. Сам Кратос остался всё тем же ворчливым дедом, но теперь бывший бог войны не боится приобнять своего ребёнка.

А Мимир… это Мимир. Всё ещё прекрасный всезнайка с британским акцентом.

Мир гномов

Пока я успел только попасть в мир гномов и пройти там пару дополнительных сюжетных заданий — и оба квеста были связаны с прошлым Мимира. На удивление мрачным прошлым, где даже Кратос удивляется бывшим деяниям своего друга. И да, он признаёт в Мимире верного друга!

Сайды держат высокую планку качества — для них выделяют специальные уровни, местами внедряют новые механики и прилично экспериментируют. Если так продолжится и дальше, то разработчики явно не в шутку говорили про желание выступить на уровне третьего «Ведьмака» по части вспомогательных сюжетных квестов.

Смена руководителя разработки не ощущается (в хорошем смысле)

Просто красота

Хоть God of War Ragnarok явно создавалась изначально под PS4, на PS5 экшен выглядит потрясающе — куда лучше большинства других игр на рынке, включая полностью «некстгеновую» Gotham Knights (хотя здесь планка низкая, конечно).

Причём, видимо за счёт фундамента от прошлой игры, разработчики тратят какие-то безумные деньги на постановку. Без шуток, но за первые несколько часов God of War Ragnarok кладёт на лопатки всю God of War (2018). Эпичность просто зашкаливает.

Художники и технические специалисты Sony Santa Monica — волшебники. Игра выглядит чертовски красиво. Не вижу смысла что-то дополнять даже. Просто взгляните!

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok

Уже сейчас видно, что God of War Ragnarok — достойное продолжение скандинавской саги и, судя по заявлениям разработчиков, её же финал. Пока сложно представить, к чему вообще идёт история, но следить за ней чертовски интересно.

God of War Ragnarok вышла на PS5 и PS4. Во всех странах она продаётся с русскими субтитрами, а в некоторых — и с русским дубляжом.