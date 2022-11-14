Крутой косплей по God of War: Ragnarok, «Ведьмаку 3», аниме «Ван Пис», «Малефисенте»

Половина ноября позади, а мы подготовили очередную подборку замечательного и аутентичного косплея. В этот раз мы сфокусировались как на новинках, так и на любимой классике.

God of War: Ragnarok

9 ноября God of War: Ragnarok наконец-то вышла, и мы просто не могли не показать потрясающий косплей от немецкого мастера под ником Maul Cosplay. Если бы Кратос и Атрей существовали в реальной жизни, то они выглядели бы как-то так.

«Ван Пис»

Аниме «Ван Пис», страшно представить, транслируется больше 25 лет. Это одно из самых популярных произведений японской анимации, поэтому неудивительно, что CarryKey решила перевоплотиться в прелестную Нико Робин.

«Малефисента»

После выхода экранизации «Малефисенты» с Анджелиной Джоли косплеерши продолжают возвращаться к культовому образу феи. Mari Aisu решила перевоплотиться в героиню, а снимал красоту White beetle.

«Ведьмак 3: Кровь и вино»

Одно из лучших дополнений в игровой индустрии продолжает привлекать внимание мастериц по всему миру. Marriya Negoduet представила образ Сианны, старшей сестры Анны-Генриетты. Фото: KIRA.

Borderlands

Время от времени в косплейной среде всплывает тема Borderlands — в серии много необычных персонажей. Дарья Рооз представила образ Безумной Мокси — и он просто невероятен. Фото: KIRA.