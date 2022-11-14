«Я обязан открыть свою шаурмичную». Почему вcе в мире обожают Джейма, чемпиона CS:GO

Капитан команды стал любимчиком публики — за его чемпионство рады вообще все.

В минувшее воскресенье состав российского клуба Virtus.pro выиграл главный турнир в мире Counter-Strike — IEM Rio Major 2022, заработав полмиллиона долларов и статус лучшей команды планеты.

Главным героем чемпионата мира стал 24-летний капитан «мишек» Джами Jame Али. Он уже давно стал одним из самых обожаемых в сообществе CS:GO профессиональных игроков, а за короткий срок игрок успел влюбить в себя ещё и бразильскую торсиду.

В чём же секрет российского киберспортсмена? О, их сразу несколько.

Джами Jame Али Фото: HLTV

Новость по теме Российский киберспортсмен Джами Jame Али признан лучшим игроком Rio Major 2022 по CS:GO

Время Джейма!

Десятки легендарных игроков в Counter-Strike запоминаются зрителям невероятными хайлайтами, вытаскивая невероятные раунды против трёх-четырёх соперников. В случае с Jame всё совсем наоборот.

Уже несколько сезонов Джами предпочитает не лезть в рискованные разборки, которые в большинстве случаев обречены на провал. Гораздо чаще он предпочитает сохранить оружие на следующий раунд, поддерживая экономику команды.

Иногда доходит почти до абсурда: российский игрок может отдать очко в ситуации, когда (как кажется большинству) ещё можно бороться за победу — «три в четыре» или «два в два» против установленной бомбы.

В итоге это стало мемом, и очередное осторожное решение Джейма засейвить AWP взрывает чат трансляции сотней сообщений с текстом «Jame Time!» («Время Джейма!»).

Сам киберспортсмен отмечает, что это позволяет его команде постоянно держать соперника в напряжении, избегая экономических раундов, когда коллектив остаётся совсем без денег и играет с одними пистолетами.

Да и статистика показывает, что такое решение чаще становится верным. В конце концов, сейчас таким образом пытаются играть всё больше команд, а самого игрока «Jame Time» довёл до победы на мэйджоре.

А ещё — он просто любит играть в Counter-Strike.

Мне неприятно, когда меня убивают. Если тебя убили — значит, ты ошибся. Плюс темперамент, мне просто нравится много играть. Если ты агрессивно идёшь, ты дашь два фрага и умрёшь – а время-то идёт, хочется поиграть подольше, побегать.

Необычная внешность и биография

Джейма стали замечать ещё до того, как он стал резко выделяться своей игрой на топ-уровне. Длинные волосы, борода, спокойный взгляд — зрители с самых первых турниров начали сравнивать его с Иисусом, рисуя арты и делая мемы.

Jame Time! Фото: Reddit

Особенно актуально это оказалось для прошедшего чемпионата в Рио, где одной из главных достопримечательностью является 30-метровая статуя Христа Искупителя. Поддерживая историю, киберспортсмен даже сделал соответствующее фото, которое тоже успело стать мемом.

Джами Jame Али Фото: Telegram GO_CS

Взгляды русскоязычных зрителей цепляются ещё и за необычное имя игрока. Тут история простая. Отец Джами — из Афганистана, мама — из Новороссийска, но всю жизнь Джами Али провёл в России. И после карьеры уже пообещал открыть в родном городе маленький бизнес.

В этом есть схожесть с киберспортом по уровню вовлечённости и заинтересованности. Нужно просчитывать риски и так далее. Мне кажется, я создан для этого, я просто обязан открыть свою шаурмичную в Новороссийске. Благодаря моим знаниям и путешествиям по всему миру что-то должно получиться.

Джами Jame Али Фото: HLTV

Капитан и снайпер — два в одном

Вообще, считается, что снайпер — наиболее ответственная роль. Порой игроку приходится полраунда напряжённо выцеливать с AWP пиксель модельки соперника, выискивая ту самую десятую секунды для атаки.

Казалось бы, даже внимать подсказкам капитана в столь напряжённой ситуации трудно. Но Джейм ещё и успевает управлять игрой команды, не отвлекаясь от защиты важной позиции. И это придаёт Virtus.pro уникальности.

Мы играем по-другому, не как все… У нас снайпер-капитан: я в зум смотрю, вместо того чтобы где-то «отжирать» зоны.

Джами Jame Али Фото: HLTV

Да, само собой, Джейм не единственный такой капитан. Действительно, лидеры команд в Counter-Strike намного чаще предпочитают самостоятельно двигаться по карте, но и IGL-снайперы тоже встречаются.

Однако на высоком уровне игры такое уж слишком редко. Настолько редко, что подобное совмещение ролей кажется неуместным. Можно вспомнить попытки Симпла в NAVI или десятки других примеров: отвлекаясь на управление тиммейтами, снайпер часто начинает проседать по статистике — и наоборот.

Удивительным образом Jame удаётся этого избежать. Уже несколько сезонов он строит игру Virtus.pro от себя, сохраняя командный стиль и философию даже после новой волны замен.

При этом коллективы под руководством Али всегда показывают достойную игру, хотя его тиммейтов трудно называть мировыми звёздами. VP всё время остаётся если не в топе, то на ближних подступах к нему — и за эту фантастическую для переменчивого киберспорта стабильность клубу нужно благодарить капитана.

Волшебные хайлайты

Чуть выше мы упоминали, что Джейм предпочитает рискованным действиям «на мувик» игру на экономику. Но это не значит, что он всегда пассивен — порой он готов изменить принципам, чтобы достичь успеха.

Вот, к примеру, раунд из полуфинальной встречи мэйджора с MOUZ, который Jamer вытащил «один в три». Пожалуй, один из самых эффектных моментов чемпионата.

Таких невероятных моментов, заставляющих зрителей схватиться за голову, у Джейма хватает. По крайней мере, их не меньше, чем у любого другого топового снайпера. Вот ещё один:

Можно не любить стиль игры Джами и не болеть за Virtus.pro, но большинство фанатов Counter-Strike уважают киберспортсменов, способных творить подобное в матче столь высокого уровня. Да ещё и на регулярной основе.

Открытость к фанатам

Наверное, многие понимают, насколько болельщики важны для команды или игрока — в любом виде спорта. Но и в футболе, и в Counter-Strike достаточно примеров, когда профессионал не привык уделять внимание людям, которые его поддерживают.

Джейм не из таких. Он не станет показывать средний палец толпе или на месяц закрываться от публики после чувствительного поражения. Во времена неудач он также запускал трансляцию и отвечал на вопросы фанатов, признавая: да, сейчас мы играем плохо и должны очень много работать.

В отличие от других игроков, приехавших в Рио, он не стал вешать на кресло бразильский флаг. Но выучил несколько слов и после каждого матча благодарил публику за поддержку.

Джами Jame Али Фото: HLTV

А началось всё с мелочи — после игры с Team Spirit, когда его коллектив поддержали местные фанаты, Джами первым делом ответил им благодарностью. После этого зал в Рио болел за него весь мэйджор.

Это один из турниров, где люди за нас болеют. Я играю уже пять лет. Играл в Америке, в Европе, но, когда чемпионат проходил в Москве, где нас поддерживали, мы выиграли. Нам это нужно.

После матчей Jame записывает для своих подписчиков видеосообщения, а ещё очень плотно ведёт свой канал в YouTube — кажется, что все выходные на мэйджоре он потратил на то, чтобы рассказать о своей команде на данном турнире.

Удивительно, но в свободное от тренировок время киберспортсмен успевает записывать обучающие ролики и развлекательный контент, общаться с фанатами в «Телеграме» и отвечать на вопросы во время стримов.

А после финала российский снайпер уже пообещал выпустить новое видео для болельщиков, в котором расскажет о заключительной стадии турнира. Время подписаться!

Спасибо всем. Я ещё много скажу на своем YouTube, пока у меня нет слов. Много эмоций, они переполняют, сдерживаю слезы. Всем спасибо за поддержку. Obrigado!