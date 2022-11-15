В мире сходят с ума от «Монстра: История Джеффри Дамера». Хайп выше «Игры в кальмара»

Успех «Игры в кальмара» легко объяснить. Корейское кино давно на хайпе, а зрители обожают смертельные игры — этого хватило, чтобы побить рекорды Netflix. Но «Монстр: История Джеффри Дамера» легко обошла корейский хит. За пять дней сериал смотрели на протяжении 196 млн часов. Это в три раза больше, чем у «Игры в кальмара». Но в чём секрет новинки?
Сериал пугает
Создатель «Монстра» — Райан Мерфи. В 2011 году он придумал шоу «Американская история ужасов», в котором уже 11 сезонов. Вот только ни один из них не пугал так же сильно, как свежий проект. В ужастике хватало призраков и монстров, но им далеко до реального маньяка Джеффри Дамера.
Эван Питерс в роли Джеффри Дамера
Фото: Netflix
На протяжении четырёх лет Джеффри насиловал, убивал и поедал людей — и всё это в сериале показано в деталях. Уже в начале первого эпизода садист заманил жертву в квартиру и начал действовать по отработанной схеме. Маньяк подмешал в напиток таблетки, посмотрел с жертвой ужастики, а затем попытался изнасиловать и убить.
Таким был почерк Дамера. Когда безумец проделывает это на очередном бедолаге, от напряжения сходишь с ума.
В жизни Джеффри почти не было светлых моментов
Фото: Netflix
Зритель видит, как безумец добавляет в пиво что-то странное. Догадывается, что в бочке в углу расчленённые тела. Понимает, откуда на постели красные пятна. Всё это пугает в разы сильнее, чем злодейства Фредди Крюгера и Майкла Майерса — всё-таки история реальная.
Ещё больше жути нагоняет бездействие власти. Соседи чувствовали странные запахи и видели людей, которые заходят в квартиру и уже не выходят. Они много раз звонили в полицию, но копы не хотели работать. Законники имели много шансов схватить маньяка, но люди продолжали умирать.
Неприятный тип
Фото: Netflix
Сценарий основан на показаниях Дамера, а режиссура только добавляет реализма. В итоге после просмотра чувствуешь опустошение и страх. Разве есть гарантия, что проживающий по соседству тихоня не окажется таким же безумцем?
Режиссёр рассказал историю идеально
О Джеффри Дамере снято много фильмов. Новые экранизации выходят чуть ли не каждые пару лет. Но «Монстр» ставит на теме крест, ведь рассказать о маньяке лучше невозможно.
Чего только стоит оригинальный подход. Это сериал не о том, как законники гоняются за злодеем — Дамера ловят в первой же серии. А дальше авторы погружаются в прошлое: они показывают детство будущего садиста, рассказывают о первых жертвах и копаются в причинах поломанной психики.
Всё-таки попался
Фото: Netflix
О громком судебном процессе тоже не забыли. Райан Мерфи умеет делать бюрократию драматичной, он доказал это ещё в «Американской истории преступлений». Но в этот раз разбирательство ещё эмоциональнее — всё из-за плачущих жертв, шокированного отца и копов, которые слишком долго игнорировали обращения.
Когда дело касается убийств, режиссура тоже великолепна. Во время преступлений Дамер каждый раз стоит на краю: жертвы чуть не убегают, а копы почти находят труп. Такие эпизоды всегда держат в напряжении.
Жертва из первой серии
Фото: Netflix
Эван Питерс великолепен
Эван Питерс — отличный актёр, но гением его пока не называли. Он пугал зрителей в «Американской истории ужасов», удивлял гениальным слоу-мо в «Людях Икс» и заслужил «Эмми» ролью детектива в «Мейре из Исттауна». Но так блистательно Эван ещё не играл.
Очень жёсткий эпизод
Фото: Netflix
Конечно, узнаваемые черты Питерса проглядываются сквозь грим, но на себя из других фильмов он не похож. Уж больно жуткий и странный персонаж. К тому же чувствуется, что актёр пересмотрел все записи с Дамером и изучил, как он говорил, ходил и жестикулировал.
В итоге Эван идеально отыграл психопата с поломанной судьбой, которой самым кошмарным образом ищет любви и контроля хоть над чем-то. Дамера играли многие актёры, в том числе Джереми Реннер из «Мстителей» — но никто и близко не подобрался к уровню Эвана Питерса.
Пугающий взгляд
Фото: Netflix
Зрители пошли на хайп
Джеффри Дамер — один из самых известных маньяков в истории. Вещи, которых он касался, продают за десятки тысяч долларов. По местам, где он убивал, водят экскурсии. О безумце пишут комиксы и снимают фильмы. Дом, где он жил, снесли в том числе из-за чрезмерного внимания зевак. Популярность насильника-каннибала трудно объяснить, но и отрицать её не имеет смысла.
Судебный процесс
Фото: Netflix
В итоге многочисленные зрители, интересующиеся Дамером, бросились смотреть сериал и писать хвалебные отзывы. Так шоу привлекло внимание и затянуло новую аудиторию. Подписчики Netflix не хотели пропускать контент, о котором все говорят. И вот уже «История Джеффри Дамера» собрала рекордные просмотры.
***
В новом хите Netflix отличные режиссура, сценарий и актёрская игра. Но рекомендовать его к просмотру трудно — уж больно жёстким и пугающим получилось шоу. Если же хотите пощекотать нервы, не пропускайте «Монстра».
Что понравилось
- Отличная история
- Умелая режиссура
- Блистательный Эван Питерс
Не понравилось
- Из-за жуткой темы сериал оставляет неприятное послевкусие.
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