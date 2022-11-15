В мире сходят с ума от «Монстра: История Джеффри Дамера». Хайп выше «Игры в кальмара»

Успех «Игры в кальмара» легко объяснить. Корейское кино давно на хайпе, а зрители обожают смертельные игры — этого хватило, чтобы побить рекорды Netflix. Но «Монстр: История Джеффри Дамера» легко обошла корейский хит. За пять дней сериал смотрели на протяжении 196 млн часов. Это в три раза больше, чем у «Игры в кальмара». Но в чём секрет новинки?

Сериал пугает

Создатель «Монстра» — Райан Мерфи. В 2011 году он придумал шоу «Американская история ужасов», в котором уже 11 сезонов. Вот только ни один из них не пугал так же сильно, как свежий проект. В ужастике хватало призраков и монстров, но им далеко до реального маньяка Джеффри Дамера.

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера Фото: Netflix

На протяжении четырёх лет Джеффри насиловал, убивал и поедал людей — и всё это в сериале показано в деталях. Уже в начале первого эпизода садист заманил жертву в квартиру и начал действовать по отработанной схеме. Маньяк подмешал в напиток таблетки, посмотрел с жертвой ужастики, а затем попытался изнасиловать и убить.

Таким был почерк Дамера. Когда безумец проделывает это на очередном бедолаге, от напряжения сходишь с ума.

В жизни Джеффри почти не было светлых моментов Фото: Netflix

Зритель видит, как безумец добавляет в пиво что-то странное. Догадывается, что в бочке в углу расчленённые тела. Понимает, откуда на постели красные пятна. Всё это пугает в разы сильнее, чем злодейства Фредди Крюгера и Майкла Майерса — всё-таки история реальная.

Ещё больше жути нагоняет бездействие власти. Соседи чувствовали странные запахи и видели людей, которые заходят в квартиру и уже не выходят. Они много раз звонили в полицию, но копы не хотели работать. Законники имели много шансов схватить маньяка, но люди продолжали умирать.

Неприятный тип Фото: Netflix

Сценарий основан на показаниях Дамера, а режиссура только добавляет реализма. В итоге после просмотра чувствуешь опустошение и страх. Разве есть гарантия, что проживающий по соседству тихоня не окажется таким же безумцем?

Режиссёр рассказал историю идеально

О Джеффри Дамере снято много фильмов. Новые экранизации выходят чуть ли не каждые пару лет. Но «Монстр» ставит на теме крест, ведь рассказать о маньяке лучше невозможно.

Чего только стоит оригинальный подход. Это сериал не о том, как законники гоняются за злодеем — Дамера ловят в первой же серии. А дальше авторы погружаются в прошлое: они показывают детство будущего садиста, рассказывают о первых жертвах и копаются в причинах поломанной психики.

Всё-таки попался Фото: Netflix

О громком судебном процессе тоже не забыли. Райан Мерфи умеет делать бюрократию драматичной, он доказал это ещё в «Американской истории преступлений». Но в этот раз разбирательство ещё эмоциональнее — всё из-за плачущих жертв, шокированного отца и копов, которые слишком долго игнорировали обращения.

Когда дело касается убийств, режиссура тоже великолепна. Во время преступлений Дамер каждый раз стоит на краю: жертвы чуть не убегают, а копы почти находят труп. Такие эпизоды всегда держат в напряжении.

Жертва из первой серии Фото: Netflix

Эван Питерс великолепен

Эван Питерс — отличный актёр, но гением его пока не называли. Он пугал зрителей в «Американской истории ужасов», удивлял гениальным слоу-мо в «Людях Икс» и заслужил «Эмми» ролью детектива в «Мейре из Исттауна». Но так блистательно Эван ещё не играл.

Очень жёсткий эпизод Фото: Netflix

Конечно, узнаваемые черты Питерса проглядываются сквозь грим, но на себя из других фильмов он не похож. Уж больно жуткий и странный персонаж. К тому же чувствуется, что актёр пересмотрел все записи с Дамером и изучил, как он говорил, ходил и жестикулировал.

В итоге Эван идеально отыграл психопата с поломанной судьбой, которой самым кошмарным образом ищет любви и контроля хоть над чем-то. Дамера играли многие актёры, в том числе Джереми Реннер из «Мстителей» — но никто и близко не подобрался к уровню Эвана Питерса.

Пугающий взгляд Фото: Netflix

Зрители пошли на хайп

Джеффри Дамер — один из самых известных маньяков в истории. Вещи, которых он касался, продают за десятки тысяч долларов. По местам, где он убивал, водят экскурсии. О безумце пишут комиксы и снимают фильмы. Дом, где он жил, снесли в том числе из-за чрезмерного внимания зевак. Популярность насильника-каннибала трудно объяснить, но и отрицать её не имеет смысла.

Судебный процесс Фото: Netflix

В итоге многочисленные зрители, интересующиеся Дамером, бросились смотреть сериал и писать хвалебные отзывы. Так шоу привлекло внимание и затянуло новую аудиторию. Подписчики Netflix не хотели пропускать контент, о котором все говорят. И вот уже «История Джеффри Дамера» собрала рекордные просмотры.

***

В новом хите Netflix отличные режиссура, сценарий и актёрская игра. Но рекомендовать его к просмотру трудно — уж больно жёстким и пугающим получилось шоу. Если же хотите пощекотать нервы, не пропускайте «Монстра».

Что понравилось

Отличная история

Умелая режиссура

Блистательный Эван Питерс

Не понравилось