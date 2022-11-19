Limbo и Inside родили Somerville. «Война миров» для любителей инди

Limbo и Inside уже давно вошли в пантеон лучших инди-игр в истории. Меланхоличные, отточенные до блеска проекты, сочетающие в себе таинственную атмосферу и безупречный арт-дизайн — такими запомнились игры датской студии Playdead.
Somerville — это новая игра одного из основателя компании Дино Патти, который в 2016 году покинул команду из-за творческих разногласий. Вместе с аниматором Крисом Олсеном они основали Jumpship и сразу же представили первый тизер загадочного проекта про вторжение инопланетян.
Спустя пять лет игра добралась до ПК и Xbox, где доступна в Game Pass. Мы уже прошли Somerville и готовы вынести вердикт: у Дино Патти вышла атмосферная «ходилка», которая ни в какое сравнение не идёт с его прошлыми играми.
Утраченное наследие
Сюжет Somerville рассказывает об отце семейства, который живёт с женой, сыном и собакой где-то в британском городе Сомервиль. В один из прекрасных вечеров на Землю нападают пришельцы и убивают главного героя. Жена и сын в спешке покидают город, оставив в доме верного пса, который отказался бросать тело хозяина.
Спустя неопределённое время главный герой неожиданно воскресает и обнаруживает, что жена и ребёнок куда-то ушли, а у него самого появилась способность изменять пространство с помощью инопланетных технологий и электричества. Теперь ему предстоит найти свою семью, не попавшись на глаза пришельцам.
Somerville
Фото: Jumpship
При первом взгляде на Somerville сходство с Limbo и Inside сразу же бросается в глаза: очень похожая меланхоличная атмосфера, история, рассказанная без слов, шикарный эмбиент и потрясающий арт-дизайн. К сожалению, это единственное, что игра унаследовала от своих предков, во всём остальном «Сомервиль» безоговорочно проигрывает им.
Дело в том, что игры Playdead отличались не только артом и атмосферой, но и продуманным и плавным геймплеем. Реалистичные анимации, чередование геймплейных механик и, что самое главное, очень простое и удобное управление отличало Limbo и Inside от многих других игр жанра. В этих играх было попросту приятно управлять отзывчивым персонажем: двигать предметы, убегать от преследований и решать загадки.
Inside
Фото: Playdead
В Jumpship пошли другим путём и превратили главного героя в подобие куклы. Его движения и действия выглядят очень неестественно и дёргано, словно управляешь каким-то роботом. Ситуацию усугубляет и переход в псевдотрёхмерность — ходить теперь можно не только вправо и влево, но и вглубь, и «на себя».
В теории это должно было ещё сильнее погрузить игрока в процесс, однако медлительность персонажа, постоянные невидимые стены, слишком далёкая камера и застревания в объектах вызывают фрустрацию и отбивают всё желание исследовать окружение.
С точки зрения геймплея Somerville также сделала шаг назад. Теперь это самый обычный симулятор ходьбы с редкими загадками, которые решаются за пару секунд. Расчистить путь, залезть на упавшее дерево, обойти препятствие и сбежать от погони — на этих четырёх столпах держится вся игра.
С главным героем бегает собачка, но её нельзя даже погладить!
Фото: Jumpship
Проблема «Сомервиля» не только в том, что в ней мало запоминающихся геймплейных ситуаций — очень расстраивает и отсутствие какой-либо эволюции в игровом процессе. Все загадки обычно решаются методом тыка: достаточно понять, с каким объектом сможет взаимодействовать главный герой. Впрочем, некоторые головоломки проходятся настолько неочевидным путём, что на поиски может уйти несколько минут — и это невероятно раздражает.
Другие проблемы
Somerville — обычный 2D-платформер с простенькой графикой, поэтому от игры не ожидаешь технических проблем.
К сожалению, разработчики даже тут облажались и не смогли оптимизировать игру должным образом, поэтому она тормозит, зависает и даже вылетает на самом разном железе — наиболее сильно пострадали обладатели начинки AMD. Это особенно непривычно видеть в 2022 году, когда более навороченные проекты на Unity выдают стабильную частоту кадров и работают как часы.
В Somerville есть свои моменты
Фото: Jumpship
Что уж говорить о скудной настройке графики: в Somerville нельзя включить вертикальную синхронизацию или настроить ограничение частоты кадров. При этом даже на низком качестве изображения платформер умудряется нагружать даже самые мощные видеокарты на 100% без видимых причин.
Что касается сюжета, то сперва он очень интригует и напоминает «Войну миров» Стивена Спилберга. Нападение таинственных пришельцев на Землю, постоянное чувство опасности и ощущение тотальной безнадёжности потихоньку превращается… во что-то совершенно непонятное.
Чем дальше, тем больше разработчики нагнетают обстановку и готовят почву для сюжетного поворота, который подозрительно напоминает работы М. Найта Шьямалана и Джей Джей Абрамса. Возможно, кому-то подобное развитие событий и понравится, но нам оно показалось излишне вызывающим и нелогичным.
***
Somerville — неплохой симулятор ходьбы с глубокой атмосферой, великолепным арт-дизайном и отличным звуковым сопровождением. К сожалению, новый проект Дино Патти страдает от множества геймплейных и технических проблем, которые не позволяют поставить игру в один ряд с Inside и Limbo.
Somerville можно порекомендовать любителям неспешных игр и научной фантастики. Тем более что новинка доступна в сервисе Game Pass, а много времени она не требует — «Сомервиль» можно пройти всего за три часа.
Понравилось
- Великолепный арт-дизайн в духе Inside и Limbo
- Отличные звук и музыка
- Меланхоличная атмосфера в сеттинге научной фантастики
Не понравилось
- Очень простой и скучный геймплей
- «Деревянное» управление
- Отвратительная оптимизация
- Переусложнённая история с сомнительными сюжетными поворотами.
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