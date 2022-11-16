Как выглядят актёры фильма «Человек-паук» 20 лет спустя

Лишь одного из них уже нет в живых.

Первые фильмы о дружелюбном соседе были сняты ещё в 80-х годах прошлого века, но больших кассовых сборов и славы своим создателям они принести не смогли. Настоящую популярность «Человек-паук» завоевал в начале 2000-х, когда главную роль в трилогии исполнил Тоби Магуайр.

Оригинальный «Человек-паук», снятый гением ужасов Сэмом Рейми, собрал в прокате $ 800 млн, подняв планку для всех фильмов про супергероев. С тех пор прошло 20 лет, поэтому мы решили посмотреть, как изменились актёры культовой картины 2002 года, победившей в двух номинациях «Оскара».

Тоби Магуайр — Питер Паркер

До головокружительного успеха в «Человеке-пауке» Тоби был мало известен широкой публике, появившись в драмах «‎Правила виноделов» и «‎Чудо-мальчики». Ещё можно вспомнить его роль в сериале «Великий Скотт!», но из-за низких рейтингов проект был закрыт через девять недель. Были даже эпизодические роли в фильмах «Герцог замка Грув», «Разбирая Гарри», «Плезантвиль» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», но настоящий прорыв случился в 2002-м, когда Тоби впервые надел красный костюм.

Его безупречная трансформация из ботаника в очках в супергероя Нью-Йорка получила восторженные отзывы критиков и простых зрителей. За первый фильм о «Человеке-пауке» Тоби заработал $ 4 млн — и это было лишь началом. Спустя два года вышел «Человек-паук 2», который многие называют лучшим фильмом в серии. Актёр, по информации различных источников, получил за него $ 17,5 млн, но на этом не остановился. Несмотря на проблемы со спиной, Тоби сыграл паучка в «Человеке-пауке 3», который стал для него последним в главной роли.

Тоби Магуайр тогда и сейчас Фото: Kevin Winter, Jesse Grant/Getty Image

Четвёртый фильм с его участием так и не вышел, но не только по причине болей в спине. Режиссёр серии Сэм Рэйли потерял мотивацию, а Тоби увлёкся азартными играми. Скверный характер звезды лишь доставлял дополнительных проблем, так что повторного появления Магуайра в серии пришлось ждать 14 лет. В фильме 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» зрители вновь увидели Питера Паркера — порядком постаревшего, но не утратившего былой силы.

За это время Магуайр успел сняться в различных драмах и основать собственную продюсерскую компанию Material Pictures. А в декабре 2022 года должна выйти драма «Вавилон», в которой Тоби сыграл самого Чарли Чаплина.

Кирстен Данст — Мэри Джейн Уотсон

Ладно, с самим паучком мы разобрались, а как поживают другие актёры? Помните рыжеволосую спутницу паука Мэри Джейн, которую сыграла Кирстен Данст? Как же можно забыть эту красотку — сцена, где Кирстен целует повисшего вверх ногами Тоби Магуайра, стала по-настоящему культовой. После релиза кинокартины она вспоминала, что снимать её было не так-то и просто.

«Тоби не мог нормально дышать. Было холодно, а Тоби с трудом дышал через рот, пока мы целовались. Это был один из самых неромантичных поцелуев, но выглядел он на экране очень романтично и мило», — вспоминает девушка.

После трилогии Сэма Рэйли актриса пережила неприятный момент в своей жизни. В 2008 году ей пришлось обратиться к врачам, чтобы справиться с депрессией. После прохождения лечения она снялась в нескольких крупных драмах, а в 2015 году сыграла роль девушки из салона красоты Пегги Блумквист в сериале «Фарго». Во время съёмок в сериале актриса познакомилась со своим будущим мужем Джесси Племонсом. В мае 2018 года у пары родился первый ребёнок, а совсем недавно Кирстен стала мамой во второй раз.

Несмотря на рождение детей, актриса, похоже, даже не думает брать отпуск и продолжает сниматься в фильмах. В ноябре 2021 года она была номинирована на премию «Оскар» за роль Роуз Гордон в фильме «Власть пса». Спустя 20 лет после выхода первого «Человека-паука» Кирстен сильно изменилась:

Кирстен Данст раньше и сейчас Фото: Robert Mora, David Livingston/Getty Images

Уиллем Дефо — Норман Озборн (Зелёный гоблин)

Главного антагониста фильма 2002 года сыграл авторитетный и опытный Уиллем Дефо. Зелёный Гоблин в маске вышел харизматичным и запоминающимся злодеем с хрипловатым и угрожающим голосом. Кто, если не Уиллем Дефо, мог исполнить гениального учёного, страдающего амнезией из-за неудавшегося эксперимента? Даже трудно представить кого-то на его месте.

Я бы назвал данную роль самой сложной среди всех, ведь Дефо приходилось играть две разных личности — разрушительного Гоблина, испепеляющего всё вокруг, и несчастного учёного, оказавшегося во власти спятившего рассудка. После «Человека-паука» актёр был номинирован на «Оскар» четыре раза, но каждый раз заветная статуэтка «проплывала» мимо него.

Уиллем Дефо тогда и сейчас Фото: Carlos Alvarez, Rodin Eckenroth/Getty Images

Главное, что в свои 67 лет Дефо остаётся востребован, а значит, шанс добраться до статуэтки остаётся. Его можно увидеть в фильмах «Джон Уик», «Великая стена» и «Аквамен» — и это лишь небольшая часть кинокартин с его участием. Как и Тоби Магуайр, Дефо ещё раз появился в серии, исполнив современную версию Зелёного Гоблина в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Джеймс Франко — Гарри Озборн

Джеймс Франко, сыгравший роль лучшего друга Паркера в оригинальном фильме, после «Человека-паука» вырос в разностороннего актёра, снимаясь как в комедийных драмах, так и в боевиках. «Ананасовый экспресс», «Интервью», «Молоко», «127 часов», «Отвязные каникулы», сериал «Двойка» — этот список можно продолжать долго. Он даже попробовал себя в роли режиссёра и снял фильм «Горе-творец», который был с восторгом встречен публикой.

Джеймс Франко тогда и сейчас Фото: Vince Bucci, Daniele Venturelli/Getty Images

Но после 2019 года его карьера застопорилась. Нет, не из-за потери мотивации. Вероятно, причиной стал скандал — несколько женщин (а именно пятеро его бывших учениц) обвинили актёра в домогательствах во время съёмок.



Впоследствии они отослали свои заявления, так как смогли договориться с представителями актёра. И вроде бы неприятная для Джеймса история улеглась, как актриса Шарлин Йи вновь обвинила его в домогательствах. Актёра не только прекратили приглашать сниматься в фильмах, его удалили с обложки Vanity Fair и не номинировали на премию «Оскар» с фильмом «Горе-творец».

Розмари Харрис — Мэй Паркер

Роль мудрой и терпеливой тётушки Мэй в оригинальном фильме досталась английской актрисе с именем Розмари Харрис. Ещё за восемь лет до съёмок в «Человеке-пауке» Розмари была номинирована на «Оскар» за роль в историческом романе 1994 года «Том и Вив».

Она успешно снималась не только в кино, но и в театре. Премия «Тони», присуждаемая за достижения в области американского театра, досталась ей в 2000-м за лучшую женскую роль в пьесе «Зимний лев».

Розмари Харрис в «Человеке-пауке» (слева) и сейчас Фото: Ron Galella, Bruce Glikas/Getty Images

После завершения съёмок в «Человеке-пауке» актриса снялась в криминальном триллере 2007 года «Прежде чем дьявол узнает, что вы мертвы» и в комедийном боевике 2012 года «Значит, война». В сентябре актрисе исполнилось 95 лет, но она продолжает сниматься. Правда, преимущественно в театральных постановках. Зато Харрис честно признаётся, что, несмотря на впечатляющую карьеру в театре, на улицах её узнают преимущественно по роли тётушки Мэй.

Дж. К. Симмонс — Джей Джона Джеймсон

Забавный редактор газеты Daily Bugle, скептически относящийся к подвигам паука, был персонажем второго плана, но запомнился не меньше, чем остальные. Джонатан Кимбл Симмонс — единственный актёр из этого списка, сыгравший роль в серии при двух разных пауках — Тоби Магуайре и Томе Холланде.

А ещё Симмонс, в отличие от Дефо, добрался до главной статуэтки кинематографа. В 2015 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, сыграв дирижёра-тирана в драме «Одержимость».

Симмонс тогда и сейчас Фото: Ron Galella, David Livingston/Getty Images

Если посмотреть на количество фильмов с его участием, то можно залипнуть. Да, главных ролей было не так много, но это и не так важно. Свой «Оскар» этот смешной и харизматичный мужичок получил? Получил! И хотя после этого в одном из своих интервью он говорил, что теперь может выдохнуть и уделить больше времени своей семье, но из кино уходить так и не решился. Только в течение 2021 года он снялся в восьми крупных фильмах. И это в 67 лет!

***

Другие актёры запомнились лишь эпизодическими ролями. О них — вкратце.

Клифф Робертсон — Бен Паркер

Сыгравший дядю Питера Паркера Клифф Робертсон умер в возрасте 88 лет ещё в сентябре 2011 года. «Человек-паук 3» стал последним фильмом с его участием.

Робертсон в 2002-м и в апреле 2007-го Фото: Robert Mora, John W. Ferguson/Getty Images

Джо Манганьелло — Флэш Томпсон

Роль школьного хулигана, подравшегося с Питером Паркером в школьной столовой, играл Джо Манганьелло. В 2021 году он появился в роли Детстроука в версии Зака ​​Снайдера «Лига справедливости». Также он сыграл Оуэна Морелло в «Холме одного дерева» и Алсида Эрво в «Настоящей крови».

Джо Манганьелло тогда и сейчас Фото: Donato Sardella, Amy Sussman/Getty Images

Майкл Пападжон — угонщик автомобилей

Возможно, вы его даже не вспомните — слишком уж небольшой получилась его роль. Но зато важной — именно Майкл Пападжон, сыгравший в оригинальном фильме угонщика автомобилей, убил дядю Бена. 10 лет спустя актёр появился в фильме 2012 года — «Новый Человек-паук». А ещё он получил эпизодические роли в таких фильмах, как «Крепкий орешек 4.0», «Терминатор: Спасение», «Трансформеры: Месть падших» и «Мир Юрского периода».

Майкл Пападжон тогда и сейчас Фото: Bobby Bank, Frazer Harrison/Getty Images

Элизабет Бэнкс — Бетти Брант

Элизабет Бэнкс могла сыграть Мэри Джейн, но режиссёр и продюсеры фильма посчитали её слишком возрастной для подруги Питера. Тогда ей предложили роль миловидной секретарши Джея Джоны Джеймсона, и она согласилась.

Любой бы на её месте расстроился и опустил руки, но Элизабет это только закалило. После съёмок в «Человеке-пауке» она три раза номинировалась на премию «Эмми» за гостевые роли в сериалах «Студия 30» и «Американская семейка». Роль Эффи Бряк, сопровождающей трибутов Дистрикта-12 в фильме «Голодные игры», стала для неё, пожалуй, главной в карьере.

Элизабет Бэнкс тогда и сейчас Фото: Robert Mora, Presley Ann/Getty Images

Если кого-то забыли — напомните нам об этом в комментариях. А какой артист из фильма о «Человеке-пауке» импонирует вам больше остальных?