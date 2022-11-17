5 тяжёлых танков в World of Tanks на 10-м уровне, от которых хочется плакать

В прошлый раз мы выделили пять самых некомфортных тяжёлых танков в World of Tanks на девятом уровне, однако если плохие «девятки» можно прокачать и забыть, то с «десятками» такой трюк не прокатит — придётся жертвовать серебром при их продаже.

Но чтобы этого делать не пришлось, предлагаем ознакомиться с нашим списком самых некомфортных тяжёлых танков 10-го уровня. Это лишь наше мнение, которое основано на собственных впечатлениях от данных машин.

Type 5 Heavy

Type 4 Heavy на девятом уровне и Type 5 Heavy на 10-м — это почти две идентичные машины, два брата-близнеца, от которых хочется плакать.

У японца 10-го уровня броня всё-таки получше, но это не делает его комфортным танком. Во-первых, он здоровенный и его любит арта. Во-вторых, он очень медленный и неповоротливый. В-третьих, он не пробивается обычными снарядами, но отлично пробивается голдовыми снарядами «девяток» и «десяток».

Type 5 Heavy Фото: Lesta

Как же быстро всё меняется в этой игре. Ещё сравнительно недавно японский мастодонт ставил на колени весь рандом благодаря своим монструозным фугасам, но разработчики их понëрфили, и Type 5 Heavy растерял весь свой лоск. Играть на этом танке сейчас — мазохизм и полнейшая бессмыслица.

Rinoceronte

Кто-то может сказать, что это самый сложный и уникальный танк. Да, это отчасти правда. Только Rinoceronte не просто сложный, это идеальный пример того, каким не должен быть тяжёлый танк в текущем рандоме. И основная проблема этого танка не в слоупочности. Вернее, сам-то танк перемещается быстро, а вот снаряды в его барабане перезаряжаются невыносимо долго.

Rinoceronte Фото: Lesta

Запушить этот танк даже на цикличных орудиях не проблема. У вас есть три снаряда в барабане, каждый из которых наносит по 490 урона. С одной стороны, неплохо, но если при дуэли с каким-либо танком вы выдали все снаряды разом, то уже не успеете перезарядиться, так как полная перезарядка барабана составляет около 46 секунд — арта перезаряжается быстрее, чем вы.

Следовательно, из-за слишком долгой перезарядки реализовать этот танк в рандоме с турбобоями почти нереально. Хотя плюсов, в общем-то, хватает — тут и хорошая подвижность, и углы склонения орудия, и пробитие основным снарядом, и малые габариты. Но перезарядка, повторюсь, всё портит.

СТ-II

Советский тяжёлый танк с двуствольным орудием не самый ужасный в этом списке, потому что есть Type 5 Heavy и Rinoceronte. Однако назвать его комфортным язык не поворачивается. Те же советские цикличные тяжи ИС-7 и ИС-4 более привлекательны для среднестатистического игрока, нежели двустволка.

СТ-II Фото: Lesta

Во-первых, СТ-II медлителен — на его скорость поворота на месте и на скорость поворота башни без слёз не взглянешь. Броня танка — ужасна. По сути, корпус СТ-I с девятого уровня переместили на 10-й, докинув 20 миллиметров в нижний бронелист. Следовательно, шьют нас в лоб все тяжёлые танки и бронированные ПТ, с которыми приходится встречаться на первой линии.

Урон в 440 единиц с одного орудия — неплохо. Но вот перезарядка между двумя орудиями в пять секунд вносит свои коррективы в игровой процесс на этом танке. Ты либо раздаёшь один снаряд и закатываешься, либо используешь залп. Хорошая стабилизация и углы склонения орудия (для советского танка это большая редкость) радуют, но существенного прироста к силе танка не дают.

Pz.Kpfw. VII

Ещё один редкий гость в рандоме, как и СТ-II. А если на танке никто не играет, то это ведь не просто так. Действительно, Pz.Kpfw. VII, которого прозвали «тапкольвом» из-за заднего расположения башни и удлинённого корпуса, похожего на тапок, не берут по многим причинам.

Первая из них — броня. По своей концепции этот танк должен быть сверхтяжем с крепким лбом. На деле «тапкольва» пробивают даже в район его орудия. А когда у тебя слабая маска, то в любом танковании лбом нет никакого смысла.

Pz.Kpfw. VII Фото: Lesta

Заднее расположение башни накладывает небольшие неудобства, приходится подстраиваться. ДПМ — низкий, перезаряжается орудие 13 секунд на полной раскачке. А вот разовый урон радует — 560. Скорость танка под стать его перезарядке — немецкий тяж долго разгоняется и неохотно двигается на месте.

113

Китайский тяж 113 задумывался как альтернатива ИС-7, но что-то пошло не так. И если по огневой мощи он ещё как-то может сравниться с «‎дедушкой», то по броне … Чтобы вы понимали, 113-й — не картон, но и не бетон.

Переведя китайца в ранг коллекционной техники, о нём будто бы забыли. Мол, есть такой танк и ладно. Но выкатывать его в рандом сейчас опасно и просто бессмысленно. Не только по причине его неумения держать удар.

113 Фото: Lesta

Китайский тяж очень длинный, как лимузин. Попасть в него с арты не проблема. Ещё он любит собирать криты — почти каждое пробитие сопровождается возгоранием или выведенной боеукладкой. С пушкой вроде бы всё в порядке — и урон 440, и ДПМ, и точность. А вот с углами склонения орудия в -5 градусов — полный провал. На нынешних перекопанных картах это ой как решает.

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А от каких тяжёлых танков 10-го уровня «подгораете» вы?