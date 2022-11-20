Чарующий косплей по «Человеку-бензопиле», «Атаке титанов», Elden Ring и «Уэнсдэй»

В нашей сегодняшней подборке косплея свежий косплей по двум аниме-хитам, Elden Ring, сериалу по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона и даже «Пиле»!

Elden Ring

Начнём с шикарного образа Мелины из Elden Ring от Александры Реил. Пожалуй, это одно из лучших перевоплощений в истории игр Хидетаки Миядзаки. Фото: KIRA.

«Человек-бензопила»

Экранизация культовой манги покоряет сердца многих любителей аниме, а мы восторгаемся потрясающим образом от CarryKey.

«Атака титанов»

По ещё одному культовому аниме продолжают выходить замечательные косплеи. Asami Gate представила образ бунтарки Пик Фингер из «Атаки титанов». Фото: Mosienko.

«Пила»

Косплеерши любят не только классных женских персонажей, но и мужских! Juk представила образ куклы из культовой «Пилы» — страшно, вырубай! Фото: Taylor Was Here.

«Уэнсдэй»

Совсем скоро на Netflix выйдет «Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу расскажет о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Kirdjava уже перевоплотилась в главную героиню — мы с радостью делимся шикарным образом. Фото: Маргарита Елисеева.