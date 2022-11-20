Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Крутой косплей: образы из аниме «Человек-бензопила», «Атаки титанов», Elden Ring, «Уэнсдэй» и «Пилы»

Чарующий косплей по «Человеку-бензопиле», «Атаке титанов», Elden Ring и «Уэнсдэй»
Игорь Любавин
Шикарные образы из «Атаки титанов» и «Уэнсдэй»
Комментарии
Подобрали самые лучшие перевоплощения.

В нашей сегодняшней подборке косплея свежий косплей по двум аниме-хитам, Elden Ring, сериалу по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона и даже «Пиле»!

Elden Ring

Начнём с шикарного образа Мелины из Elden Ring от Александры Реил. Пожалуй, это одно из лучших перевоплощений в истории игр Хидетаки Миядзаки. Фото: KIRA.

«Человек-бензопила»

Экранизация культовой манги покоряет сердца многих любителей аниме, а мы восторгаемся потрясающим образом от CarryKey.

«Атака титанов»

По ещё одному культовому аниме продолжают выходить замечательные косплеи. Asami Gate представила образ бунтарки Пик Фингер из «Атаки титанов». Фото: Mosienko.

«Пила»

Косплеерши любят не только классных женских персонажей, но и мужских! Juk представила образ куклы из культовой «Пилы» — страшно, вырубай! Фото: Taylor Was Here.

«Уэнсдэй»

Совсем скоро на Netflix выйдет «Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу расскажет о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Kirdjava уже перевоплотилась в главную героиню — мы с радостью делимся шикарным образом. Фото: Маргарита Елисеева.

Крутой косплей по God of War: Ragnarok, «Ведьмаку 3», аниме «Ван Пис», «Малефисенте» Крутой косплей по God of War: Ragnarok, «Ведьмаку 3», аниме «Ван Пис», «Малефисенте»
Замечательный косплей по Cyberpunk, «Скуби-Ду» и «Ведьмаку» Замечательный косплей по Cyberpunk, «Скуби-Ду» и «Ведьмаку»
0
2
1
0
1
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры Кино Elden Ring •••

Заглавное фото: Соцсети Kirdjava

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022