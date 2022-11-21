Обзор Evil West. Где ещё с другом можно поубивать тысячи вампиров?

В 2022 году студия Flying Wild Hog выпустила аж две игры. В начале года вышла средненькая Shadow Warrior 3, а уже завтра, 22 ноября, состоится релиз Evil West.

Второй проект отличается от первого тем, что к его разработке явно подошли более ответственно, и это ощущается почти во всём. Несмотря на это, у Evil West есть и слабые стороны, которые могут оттолкнуть. Обо всём этом мы расскажем в нашем обзоре.

Никакой клоунады

Evil West — экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада. Вы берёте на себя роль крутого мужика в шляпе. Имя тут не так важно, но протагониста назвали Джесси. Всю жизнь он учился защищаться и убивать вампиров.

Конечно, тут вампиров не называют вампирами — здесь они клещи. Но да, это вампиры.

В целом экшен уместно сравнить с Shadow Warrior 3 — но за одним исключением: тут совсем нет юмора. Весь сюжет игры подаётся с серьёзным лицом. На кону судьба всей Америки, а повсюду бегают кровососы. Да и сам Джесси не позволяет себе лишний раз улыбнуться — он как Кратос, который привык быть строгим и не проявлять лишние эмоции. Конечно, Джесси не такой глубокий и интересный персонаж, как самый известный спартанец, но некие схожести у них есть.

История Evil West подаётся интересно, но без неожиданностей. В сюжете даже есть небольшая драматическая линия, которая к финалу усиливается, но она не производит какого-то сильного эффекта. Она просто хорошая, без чего-то особенного.

Evil West встречает красивым пейзажем Фото: Focus Entertainment

Злой, злой Запад

В Evil West героев хотят убивать почти все вокруг: от простых бандитов до самых жутких кровососов. На стороне Джесси лишь пара союзников, которые поддерживают его на протяжении всего пути, а вот самых разнообразных врагов предостаточно. Вас потихоньку вводят в курс дела, подкидывая всё более сильных и сильных соперников.

Сначала встретите обычных болванчиков, которые используются в качестве «мяса», а потом на пути встанут уже мощные чудовища. К примеру, в Evil West есть монстр, для убийства которого сначала нужно разбить его щит. Ещё есть твари, сражаться с которыми нужно исключительно на расстоянии, потому что вблизи они могут убить почти мгновенно.

С таким мерзким чудищем предстоит побороться Фото: Focus Entertainment

Битвы с боссами не получились особо зрелищными, они просто… нормальные. По ходу игры Джесси встретит парочку особенно интересных чудовищ, с которыми даже придётся попопеть, но есть одна проблема — за первую половину игры пришлось сражаться аж с тремя одинаковыми боссами. То ли у разработчиков фантазии не хватило, то ли они считают, что драться с однотипными боссами – это круто. Это не круто.

Благо расправляться с нечистью помогает богатый арсенал Джесси. Изначально открыты лишь мощная перчатка для ближнего боя и револьвер, но со временем герой обрастёт кучей эффективных гаджетов. Для полноценного ведения дальнего боя Джесси получит винтовку, а испепелять врагов можно будет огнемётом. Особенно круто пушки работают в комбинации, позволяя в буквальном смысле перемалывать кровососов.

В этом, пожалуй, главная особенность Evil West — в этой игре круто мочить вампиров. Динамика добротная, а способов расправиться с чудищами уйма. Что-что, а создавать кровавые и зрелищные битвы Flying Wild Hog умеет.

Пушки можно улучшать и делать их ещё смертоноснее Фото: Focus Entertainment

Старый, старый Запад

На протяжении всей игры меня не покидало чувство, что Evil West будто бы пришла из 10-х годов. Некоторые элементы кажутся слишком устаревшими, но это, скорее всего, из-за бюджета. Местами видно, что разработчики пытались «ужать» своё творение. Это относится к локациям и взаимодействию с окружением. Ещё непонятно, для чего в экшене подсвечивается абсолютно каждый объект для интерактива.

На высоком уровне сложности экшен становится трудным, требуются усидчивость и внимательность, но всё же разработчики пытаются вести игроков за ручку. Притом эту функцию нельзя никак выключить. В итоге почти вся игра выглядит как на скриншоте ниже.

Нужно больше подсвечиваний! Фото: Focus Entertainment

В Evil West есть система прокачки. Некоторые навыки действительно полезны, но вот большая часть из них либо не применяется вовсе, либо не несёт нужного эффекта. Вдобавок на получение одного уровня уходит много времени. Возможно, это задумка авторов, но после трудной схватки с ордой противников хочется получить достойную награду и прокачать крутую способность, а не копить на неё ещё долгое время.

Навыков в игре достаточно, но не все они полезные Фото: Focus Entertainment

Проблемы я обнаружил и в технической части. Начнём с того, что новинка явно пришла из 2010-го — она ещё и периодически подтормаживает. Смущают и другие моменты — к примеру, зачастую у персонажей не открываются рты. Такое чувство, будто персонажам их завязали, то же самое касается и самого Джесси.

Благо такой проблемы нет в катсценах. Также несколько раз бывало, что монстры просто проваливались сквозь текстуры, из-за чего приходилось перезапускать уровень, поскольку, не убив их, дальше не продвинуться.

NPC разговаривает, но его модель молчит Фото: Focus Entertainment

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Evil West точно подойдёт тем, кто хочет скоротать несколько вечеров за бодрым экшеном. Новинка предложит убойные и кровавые бои на атмосферном Диком Западе, но рассчитывать на что-то большее не стоит. Похвалить авторов хочется и за саму вселенную Evil West. Она действительно интересная, но одной игры явно мало для её раскрытия.

Также порадовало, что разработчики попытались добавить глубину в сюжет, хотя сильно это не зацепило. Поиграйте в Evil West, если любите ковбоев, зрелищные схватки с чудовищами и линейные проекты. Хоть что-нибудь вас да зацепит.

Понравилось

Сочная боевая система

Большое количество гаджетов

Попытки сделать сюжет драматичным

Не понравилось

Бесполезность некоторых навыков

Игра буквально ведёт тебя за ручку

Главный герой не получился харизматичным

Техническая часть игры слабовата.

Evil West выходит 22 ноября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Игра официально будет продаваться в России.