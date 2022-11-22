DMZ внезапно стала главным хитом Call of Duty: Warzone 2

С запуска Call of Duty: Warzone 2 прошла почти неделя — и самое время подвести первые итоги. Они окажутся несколько неожиданными, с учётом всего того, что лично я ожидал до самого старта серверов.

DMZ — хитяра

Совсем внезапно именно новый режим Warzone 2 стал самым интересным — местный аналог Escape from Tarkov и The Division умудрился не на шутку затянуть. Это полностью самостоятельная игра на базе Modern Warfare 2 и Warzone 2, которая умела использует наработки своих коллег по цеху.

Суть до безумия проста: перед высадкой вы выбираете несколько заданий и отправляетесь с двумя друзьями на карту. Цель — любая. Можете выполнять миссии. Можете заняться поиском лута. Можете просто гулять по миру и искать что-то интересное «на глаз». По атмосфере DMZ действительно ближе всего к «Таркову», что удивляет.

Вертолёт для эвакуации Фото: Activision

В отличие от королевской битвы, где можно моментально закончить матч от случайной пули одного из 150 игроков вокруг вас, тут подобного практически не случается. Встречи с игроками — большая редкость. Вы постоянно в окружении ботов — и на первый взгляд они до безумия тупые (и так оно и есть), но это не мешает им держать в напряжении.

Во-первых, они очень уж меткие (но изредка чуть ли вплотную попасть не могут). Во-вторых, их прямо много — и не всегда поймёшь, убил ли ты всех в округе или кто-то сумел найти очень укромное место, чтобы в самый неподходящий момент заявить о себе. В-третьих, они очень активно используют всевозможные гранаты. Иногда их можно принять за игроков, тем самым повысив и без того высокий градус напряжения в любом бою.

Особенность DMZ — почти любая высадка кажется нетривиальной. Зачищая очередную локацию, можно быть уверенным, что ситуация под контролем. Однако совершенно случайное действие может сломать всю слаженность команды. Союзника внезапно положили, на уровень пришли другие игроки или пришло подкрепление.

Через пару секунд двое на крыше окажутся лежачими — мы попадём в засаду Фото: Activision

Запуская DMZ, обязательно включайте голосовой чат внутри игры. Он позволяет вам слышать переговоры игроков вблизи вас — но и они слышат вас. С противниками можно договариваться или, например, просто подслушивать.

По итогам высадки вы забираете с собой абсолютно всё, что смогли вытащить — оружие, экипировку, чертежи, ключи. Что-то вам просто зачтётся в качестве опыта, что-то (ключи, рюкзак, оружие, награды за убийство) можно использовать в последующих высадках. Также только сейчас в DMZ можно открыть одну из новых пушек для MW2 и Warzone 2.

Infinity Ward очень аккуратно соблюдает баланс — каждая игра (MW2, Warzone 2 и DMZ) существует отдельно, и каждой можно наслаждаться отдельно. Но играющие во всё получат ещё больше всего. И на текущем этапе разработчики преуспели.

Тут мы забирали данные — отправлять их надо с высокой башни Фото: Activision

Раньше Warzone ругали, что она вынуждает покупать Modern Warfare, поскольку прокачка оружия в мультиплеере идёт куда быстрее — однако сейчас такого точно не скажешь. К примеру, в DMZ стволы качаются даже быстрее, чем в Modern Warfare 2.

Главное — отправляться в DMZ с отрядом друзей. Это и веселее, и попросту интереснее. Со случайными игроками тоже можно, но тут уже как повезёт. Кто-то не любит общаться, кто-то заходит чисто «поржать» и может в самый неудачный момент подставить. А умирать в DMZ ой как не стоит — вы теряете абсолютно всё, что было на вас.

В целом DMZ сейчас исключительно радует. Тут не всё идеально, хотелось бы побольше разнообразия в самих типах миссий, но в целом тут можно получить массу удовольствия. Сейчас режим существует с пометкой беты. Будем надеяться, что Infinity Ward станет активно развивать его, получив на руки по-настоящему уникальную игру.

Одна из миссий — перегнать машину, пока за вами гонится боевой вертолёт. По-голливудски круто! Фото: Activision

Warzone 2 не так и плох

В прошлом тексте я «проехался» по королевской битве — спешу забрать часть недовольства. Первые впечатления действительно оказались несколько ложными. Warzone 2 получилась… хорошей. Тут много идей прошлой игры нашли интересное развитие, да и нового хватает. Но нет самого главного — эффекта новизны.

Несмотря на многие изменения, которые будто бы больше делали «лишь бы что-то поменять», это в большинстве своём всё та же королевская битва. С матчами чуть подольше, с картой чуть побольше и чуть повыше темпом. Главное глобальное изменение — стало куда интереснее играть именно отрядом на четверых. Больше всего этому способствует возможность допрашивать противников, узнавая местоположение остальных врагов.

Парашюты — эффективная и тихая возможность быстро перемещаться, но очень уж заметная для врагов Фото: Activision

Что ещё? К рюкзаку привыкаешь, и он действительно кажется полезным, позволяя иметь большую гибкость в матче — теперь не приходится выбирать, какие награды или экипировку брать, часть можно просто положить в сумку.

А вот ГУЛАГ всё ещё кажется слишком мудрёным — в бою чаще всего дают только пистолеты, что уже часть удовольствия от режима портит, да и присутствие второго игрока почти никак не сказывается на впечатлениях. Идея с появлением босса посреди матча интересна, но чаще всего от него все бегают в надежде убить друг друга.

ГУЛАГ Фото: Activision

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Сейчас новая Call of Duty — это фактически пять игр в одной. Сюжетная кампания, мультиплеер, кооператив, королевская битва и DMZ. Часть контента доступна абсолютно бесплатно — покупать Modern Warfare 2 для этого не нужно.

Настолько ценного и выгодного предложения на рынке сейчас практически не найти. И ведь это только начало — впереди два (!!!) года активной поддержки. Да, с оговорками. Если верить СМИ, осенью 2023 года выпустят огромное платное расширение — и, возможно, по цене полноценной Call of Duty.