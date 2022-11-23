4 причины сыграть в Goat Simulator 3. Это Skyrim, CS:GO, GTA и Assassin's Creed

На днях вышла Goat Simulator 3. Это игра о безумных козлах, которые попадают в небольшой город и веселятся, как могут. Бегают по стенам, угоняют тачки, играют в футбол, разносят округу — и это лишь малая часть возможностей. Мы нашли четыре главные причины, чтобы стать озорным козлом!
Это десятки культовых игр в одной
Goat Simulator 3 сразу показывает, что авторы вдохновлялись лучшими играми всех времён. Когда козёл открывает глаза, сразу видит узнаваемую повозку из Skyrim. Ещё и водитель бросает культовую фразу «You're finally awake». Правда, в российском переводе её переделали под «Эй ты, не спишь?»
Интересно, Goat Simulator 3 тоже ждёт 10 переизданий?
Через пару минут замечаешь, что Goat Simulator 3 — это ещё и Assassin's Creed. Козёл паркурит не хуже Эцио Аудиторе, а для открытия карты нужно находить особые башни и синхронизироваться с ними. На месте даже фирменная надпись «Синхронизация выполнена».
Правда, на вершину башни карабкаться не надо
С GTA у игры тоже много параллелей. К примеру, козёл угоняет тачки…
Угнал трактор
…и противостоит полиции.
Копы повязали козла
А ещё козёл отправится в CS:GO, чтобы защитить точку A от коварных террористов…
Террористы не пройдут
…и заглянет в старый шутер вроде Wolfenstein 3D.
Дань уважения пиксельным играм
Он даже станет частью крепкой форсажной семьи!
Мы болтаем или едем?
Здесь можно доминировать над друзьями
Goat Simulator 3 — мультиплеерная игра, где можно собрать четверых друзей и вместе кошмарить мирных жителей. Вот только компании нужен лидер: чтобы стать им, сойдитесь с друзьями в мини-играх и докажите свою крутость.
Свой козлиный Чемпионат мира
Всего в Goat Simulator 3 семь мини-игр, и многие из них реально веселые. Тут есть «Царь горы», «Пол — это лава» и даже безумный козлиный футбол. Только на знакомство с мини-играми уйдёт целый вечер.
В детстве мы так и представляли игру «Пол — это лава»
Козёл может стать жирафом
А ещё в Goat Simulator 3 фантастическая кастомизация. Какую только одежду не носит козёл. Хотите надеть коньки и натянуть на голову ведро? Пожалуйста!
Модный козлик
Мечтаете о нежной розовой шляпке? Она есть!
Goat Simulator 3
Любите Fallout? Станьте выходцем из убежища!
Из какого убежища сбежал?
При желании можно даже усадить на себя бабушку в инвалидном кресле. Кстати, она палит из пушки вязальным клубками!
С этой бабулей мы разнесли полгорода
Да и вообще необязательно оставаться козлом. Превратитесь, например, в жирафа — точнее, высокого козла.
Высокий козёл
Или в свинью, то есть во вкусного козла. И всё это лишь начало списка!
Вкусный козёл
Козлы обожают разрушать!
Всем порой надо выпустить пар и что-нибудь сломать. Goat Simulator 3 отлично подойдёт для такой разрядки.
Здесь можно бодать прохожих, сжигать местность огненными шарами, пускать молнии, запускать тачки в небо пушкой-фейерверком, поглощать бедолаг телепортом, сносить всех с пути, надев реактивные ботинки. Козлы легко пройдутся по местности ураганом, и никто их не остановит!
Эти огненные шары очень разрушительные
Но есть проблема
В Goat Simulator 3 полно забавных механик, но все они развлекают только пару дней. Посмеялись над отсылками, прошли все мини-игры, сожгли полгорода и забодали людей? Было забавно, однако затем новинку захочется удалить. Уж больно поверхностно реализованы все идеи! Поэтому в Goat Simulator 3 весело залететь ненадолго, но на многое не рассчитывайте.
Goat Simulator 3
Что понравилось
- Много забавных отсылок
- Классная кастомизация
- Весёлый мультиплеер
- Можно разнести всю округу.
Не понравилось
- Механик хватает только на пару вечеров, затем игра утомляет.
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