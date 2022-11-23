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Обзор Goat Simulator 3 — это одновременно «Скайрим», КС ГО и ГТА

4 причины сыграть в Goat Simulator 3. Это Skyrim, CS:GO, GTA и Assassin's Creed
Слава Петров
Обзор Goat Simulator 3 — олдскульная веселуха
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Козлы живут на полную катушку.

На днях вышла Goat Simulator 3. Это игра о безумных козлах, которые попадают в небольшой город и веселятся, как могут. Бегают по стенам, угоняют тачки, играют в футбол, разносят округу — и это лишь малая часть возможностей. Мы нашли четыре главные причины, чтобы стать озорным козлом!

Это десятки культовых игр в одной

Goat Simulator 3 сразу показывает, что авторы вдохновлялись лучшими играми всех времён. Когда козёл открывает глаза, сразу видит узнаваемую повозку из Skyrim. Ещё и водитель бросает культовую фразу «You're finally awake». Правда, в российском переводе её переделали под «Эй ты, не спишь?»

Интересно, Goat Simulator 3 тоже ждёт 10 переизданий?

Интересно, Goat Simulator 3 тоже ждёт 10 переизданий?

Через пару минут замечаешь, что Goat Simulator 3 — это ещё и Assassin's Creed. Козёл паркурит не хуже Эцио Аудиторе, а для открытия карты нужно находить особые башни и синхронизироваться с ними. На месте даже фирменная надпись «Синхронизация выполнена».

Правда, на вершину башни карабкаться не надо

Правда, на вершину башни карабкаться не надо

С GTA у игры тоже много параллелей. К примеру, козёл угоняет тачки…

Угнал трактор

Угнал трактор

…и противостоит полиции.

Копы повязали козла

Копы повязали козла

А ещё козёл отправится в CS:GO, чтобы защитить точку A от коварных террористов…

Террористы не пройдут

Террористы не пройдут

…и заглянет в старый шутер вроде Wolfenstein 3D.

Дань уважения пиксельным играм

Дань уважения пиксельным играм

Он даже станет частью крепкой форсажной семьи!

Мы болтаем или едем?

Мы болтаем или едем?

Здесь можно доминировать над друзьями

Goat Simulator 3 — мультиплеерная игра, где можно собрать четверых друзей и вместе кошмарить мирных жителей. Вот только компании нужен лидер: чтобы стать им, сойдитесь с друзьями в мини-играх и докажите свою крутость.

Свой козлиный Чемпионат мира

Свой козлиный Чемпионат мира

Всего в Goat Simulator 3 семь мини-игр, и многие из них реально веселые. Тут есть «Царь горы», «Пол — это лава» и даже безумный козлиный футбол. Только на знакомство с мини-играми уйдёт целый вечер.

В детстве мы так и представляли игру «Пол — это лава»

В детстве мы так и представляли игру «Пол — это лава»

Козёл может стать жирафом

А ещё в Goat Simulator 3 фантастическая кастомизация. Какую только одежду не носит козёл. Хотите надеть коньки и натянуть на голову ведро? Пожалуйста!

Модный козлик

Модный козлик

Мечтаете о нежной розовой шляпке? Она есть!

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3

Любите Fallout? Станьте выходцем из убежища!

Из какого убежища сбежал?

Из какого убежища сбежал?

При желании можно даже усадить на себя бабушку в инвалидном кресле. Кстати, она палит из пушки вязальным клубками!

С этой бабулей мы разнесли полгорода

С этой бабулей мы разнесли полгорода

Да и вообще необязательно оставаться козлом. Превратитесь, например, в жирафа — точнее, высокого козла.

Высокий козёл

Высокий козёл

Или в свинью, то есть во вкусного козла. И всё это лишь начало списка!

Вкусный козёл

Вкусный козёл

Козлы обожают разрушать!

Всем порой надо выпустить пар и что-нибудь сломать. Goat Simulator 3 отлично подойдёт для такой разрядки.

Здесь можно бодать прохожих, сжигать местность огненными шарами, пускать молнии, запускать тачки в небо пушкой-фейерверком, поглощать бедолаг телепортом, сносить всех с пути, надев реактивные ботинки. Козлы легко пройдутся по местности ураганом, и никто их не остановит!

Эти огненные шары очень разрушительные

Эти огненные шары очень разрушительные

Но есть проблема

В Goat Simulator 3 полно забавных механик, но все они развлекают только пару дней. Посмеялись над отсылками, прошли все мини-игры, сожгли полгорода и забодали людей? Было забавно, однако затем новинку захочется удалить. Уж больно поверхностно реализованы все идеи! Поэтому в Goat Simulator 3 весело залететь ненадолго, но на многое не рассчитывайте.

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3

Что понравилось

  • Много забавных отсылок
  • Классная кастомизация
  • Весёлый мультиплеер
  • Можно разнести всю округу.

Не понравилось

  • Механик хватает только на пару вечеров, затем игра утомляет.
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Заглавное фото: Coffee Stain Publishing

Источник: «Чемпионат»

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