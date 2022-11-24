Распределили все игры по жанрам — и какие из них продают в России.

Огромный гайд по покупке игр на осенней распродаже Steam. Что взять?

С 22 по 29 ноября в Steam проходит осенняя распродажа — скидки получили десятки тысяч игр. Мы решили отобрать лучшие предложения по жанрам: от шутеров и RPG до платформеров и игр для совместного прохождения. Как пополнять кошелёк Steam и покупать игры в России, мы уже рассказывали в отдельном материале.

В нашей подборке есть игры, недоступные в РФ из-за ухода издателей. Однако многие россияне «переехали» в другие страны, поэтому мы учитываем три самых популярных региона: Россию, Казахстан и Турцию. Игры, недоступные в РФ, мы выделили отдельно.

Лучшие экшены и приключения

Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar

Здесь представлены лучшие боевики, которые можно купить в Steam. Недоступны в России:

Ghostwire: Tokyo Фото: Bethesda

Доступны в России:

Лучшие шутеры

Battlefield 2042 Фото: EA

Подборка лучших «стрелялок» — как спинномозговых, так и тактических. Недоступные в России:

Metro: Exodus Фото: 4A Games

Доступны в России:

Ready or Not — 1104 рубля в России, 274 рубля в Турции, 660 рублей в Казахстане;

— 1104 рубля в России, 274 рубля в Турции, 660 рублей в Казахстане; Arma 3 — 299 рублей в России, 137 рублей в Турции, 361 рубль в Казахстане;

— 299 рублей в России, 137 рублей в Турции, 361 рубль в Казахстане; Control Ultimate Edition — 399 рублей в России, 170 рублей в Турции, 509 рублей в Казахстане;

— 399 рублей в России, 170 рублей в Турции, 509 рублей в Казахстане; Black Mesa — 209 рублей в России, 50 рублей в Турции, 175 рублей в Казахстане;

— 209 рублей в России, 50 рублей в Турции, 175 рублей в Казахстане; Crysis 2 Remastered — 486 рублей в России, 144 рубля в Турции, 384 рубля в Казахстане.

Лучшие RPG

«Ведьмак 3» Фото: CD Projekt RED

Здесь представлены отличные RPG, в которых можно провести десятки замечательных часов. Недоступны в России:

Dragon Age Inquisition Фото: EA

Доступны в России:

Лучшие стратегии и симуляторы

Forza Horizon 5 Фото: Microsoft

Недоступны в России:

Need for Speed Hot Pursuit Фото: EA

Доступны в России:

Игры для совместного прохождения

It Takes Two Фото: EA

Здесь представлены игры, которые можно пройти с другом в кооперативе. Недоступны в России:

Gotham Knights Фото: WB Games

Доступны в России:

Deep Rock Galactic — 263 рубля в России, 102 рубля в Турции, 317 рублей в Казахстане;

— 263 рубля в России, 102 рубля в Турции, 317 рублей в Казахстане; Don't Starve Together — 118 рублей в России, 26 рублей в Турции, 107 рублей в Казахстане;

— 118 рублей в России, 26 рублей в Турции, 107 рублей в Казахстане; Phasmophobia — 247 рублей в России, 60 рублей в Турции, 236 рублей в Казахстане;

— 247 рублей в России, 60 рублей в Турции, 236 рублей в Казахстане; Grim Dawn — 150 рублей в России, 140 рублей в Турции, 130 рублей в Казахстане;

— 150 рублей в России, 140 рублей в Турции, 130 рублей в Казахстане; Terraria — 150 рублей в России, 29 рублей в Турции, 121 рубль в Казахстане;

— 150 рублей в России, 29 рублей в Турции, 121 рубль в Казахстане; Rust — 737 рублей в России, 673 рубля в Турции, 881 рубль в Казахстане;

— 737 рублей в России, 673 рубля в Турции, 881 рубль в Казахстане; The Forest — 61 рубль в России, 13 рублей в Турции, 59 рублей в Казахстане;

— 61 рубль в России, 13 рублей в Турции, 59 рублей в Казахстане; Raft — 280 рублей в России, 67 рублей в Турции, 233 рубля в Казахстане;

— 280 рублей в России, 67 рублей в Турции, 233 рубля в Казахстане; Killing Floor 2 — 224 рубля в России, 40 рублей в Турции, 128 рублей в Казахстане;

— 224 рубля в России, 40 рублей в Турции, 128 рублей в Казахстане; Valheim — 304 рубля в России, 228 рублей в Турции, 244 рубля в Казахстане;

— 304 рубля в России, 228 рублей в Турции, 244 рубля в Казахстане; Astroneer — 272 рубля в России, 81 рубль в Турции, 256 рублей в Казахстане;

— 272 рубля в России, 81 рубль в Турции, 256 рублей в Казахстане; Torchlight 2 — 104 рубля в России, 25 рублей в Турции, 86 рублей в Казахстане.

Лучшие инди

Inside Фото: Playdead

В список вошли небольшие проекты без крупного издателя за спиной, которые покорили сердца миллионов геймеров. Это игры совсем разных жанров: от небольших приключений и головоломок до платформеров и рогаликов. Все доступны в России:

Мы постарались собрать все самые интересные предложения на осенней распродаже в Steam. С полным списком игр можно ознакомиться на главной странице магазина.