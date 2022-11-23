Warhammer 40,000: Darktide — круто! Но что с оптимизацией?

«Чемпионат» принял участие в закрытой бете Warhammer 40,000: Darktide — настолько закрытой, что доступ к ней выдают всем покупателям кооперативного экшена. В общем, да, это, скорее, ранний доступ. Игрокам к полноценному релизу 30 ноября предлагают сыграть в ожидаемую новинку с ограничениями.

Мы не могли пройти мимо, ведь Darktide выглядит как первая за долгое время по-настоящему крупнобюджетная игра по культовой вселенной. И оно действительно так. Но почему тогда пользователи Steam активно критикуют шутер? Да тут всё невероятно просто.

Немного важных вводных: мы сыграли лишь пару часов, закончив основные стартовые этапы — пролог, обучение, несколько заданий. Это не обзор, а именно первые впечатления, причём в кратком формате.

У игры есть русские субтитры

Всё круто!

Darktide — это кооперативный шутер от создателей Warhammer: Vermintide из студии Fatshark. Как у и предшественницы, суть осталась прежней. Вы выбираете персонажа и с тремя друзьями идёте уничтожать толпы врагов. Обе серии, Vermintide и Darktide, явно вдохновлялись культовыми Left 4 Dead, но формула не полностью идентичная.

Для начала в Darktide предстоит выбрать класс и предысторию своего персонажа. Это напоминает небольшой текстовый квест, где, выбирая определённые пункты, формируется конкретно ваш герой. Впрочем, конечно, это вряд ли на что-то повлияет. Из отличий тут ещё есть хаб-локация, где, как в разных ММО, бегают десятки других игроков. Тут же можно общаться с персонажами, проходить тренировки и запускать задания.

Но давайте про крутое. Игра выглядит очень хорошо — даже обычные каюты и туннели космических кораблей получились предельно атмосферными, а освещение и тени дают невероятную глубину картинки. Даже без трассировки лучей игрой хочется любоваться — а с РТ она выглядит ещё краше.

Нет, ну красота!

Объёмные лучи — ещё одна фирменная особенность Darktide, благодаря которой картинка получается настолько живой и красивой. Ими можно любоваться постоянно.

На этом фоне разве что расстраивают эффекты дыма или тумана — это неожиданно просто плоские анимированные объекты. В пылу сражения на это не обращаешь внимания, но, однажды увидев, повернув голову в неудачный момент, уже не можешь развидеть. Выглядит очень странно для игры с таким дорогим продакшеном.

А ещё здесь попросту круто сражаться с противниками. Каждый удар в рукопашном бою с тяжёлым оружием, будь то топор, лопата или цепной меч, ощущается мощно — и противники отлично реагируют на попадания. Для экшена и шутера это невероятно важно. Огнестрел здесь также отлично себя показывает.

В общем, да, играть в Darktide — очень приятно. В бою ощущаются энергия и адреналин, а гуляя по локациям, можно прилипнуть к стенам, просто разглядывая местную архитектуру. Это большое и важное достижение для игры в этом жанре. Но есть большое но.

Толпы еретиков!

Кто уронил кадры?

Но что происходит с оптимизацией и производительностью? Fatshark не славилась хорошим техническим исполнением своих игр, но тут местами всё очень странно. Я играю в 1080р на RTX 3070 с процессором Intel Core i5-10 400. Независимо от настроек у меня от 40 до 60 кадров в секунду с редкими подвисаниями.

Процессор и видеокарты загружены на 50-70%, при этом любая смена настроек не влияет на работу — включай или выключай DLSS, трассировку лучей, FSR или что-то ещё, потребление ресурсов и сама производительность остаётся прежней.

Это сейчас серьёзно?

Вдобавок многие в Steam жалуются на вылеты — я с этим не столкнулся, возможно, это уже успели исправить патчем.

Это, кстати, и есть главная причина, почему текст хотелось выпустить как можно быстрее. Darktide вообще-то официально продаётся в России (цена, правда, какая-то заоблачная — 2749 рублей), поэтому хотелось оперативно рассказать обо всех достоинствах и проблемах игры на текущем этапе, до официального запуска.

Игрокам со слабым или устаревающим железом, привет GTX 1060, определённо стоит повременить с покупкой до выпуска больших патчей и исправлений. Владельцам мощного железа же можно рискнуть и попробовать Darktide уже сегодня — это крутой кооп-шутер по вселенной, где выходит слишком много плохих и проходных творений.

Warhammer 40,000: Darktide официально выйдет 30 ноября на ПК и сразу появится в подписке PC Game Pass. Вскоре после этого ожидается релиз на Xbox Series.