5 худших тяжёлых танков в World of Tanks на 8-м уровне

В прошлый раз мы выделили по пять самых некомфортных и неактуальных тяжёлых танков на 9-м и 10-м уровнях. Настало время взглянуть на самые унылые «восьмёрки». Речь о прокачиваемых тяжёлых танках.

Учитывая, что это один из самых популярных уровней в игре, проходных машин на нём хватает. И да, этот топ лишь наше субъективное мнение, которое может отличаться от вашего. Пишите в комментариях, какие прокачиваемые тяжёлые танки на восьмом уровне вы проходили с болью и негодованием.

AMX 65 t

Французская ветка тяжёлых танков с цикличным орудием была усилена не так давно, включая и данный кактус. Только если «девятке» и «десятке» это обновление помогло, то «восьмёрке» не очень. AMX 65 t как был одним из самых плохих тяжёлых танков на своём уровне до обновления, так им и остался.

AMX 65 t Фото: Lesta

Интересно, как сами разработчики играют на AMX 65 t? Хоть француз и является танком восьмого уровня, но по своим характеристикам уступает даже «семёркам». По скорости — слоупок. По броне — картон, учитывая огромный лючок на башне. Топовая пушка косая, долго сводится и медленно стреляет, так что прокачивать её не стоит. А лучше не мучить одно место и пройти этот танк за свободный опыт. Так вы сохраните свои нервы.

O-Ho

В подобные антитопы уже попадали другие японские тяжи. До ослабления фугасов это были танки, на которых не нужно было думать — они всё делали за игрока. Стрелял себе фугасами в лоб и получал халявный урон. Ничего выцеливать не нужно было — достаточно было попасть в проекцию танка.

К счастью, «фугасовый дурдом» ослабили, и O-Ho, как и другие японские тяжёлые танки на больших уровнях, превратился в мальчика для битья. Японский тяж восьмого уровня остался со 100-миллиметровым орудием, которое ни точностью, ни пробитием, ни углами похвастаться не может.

O-Ho Фото: Lesta

Но главная проблема не в его нынешнем орудии, а в медлительности и размерах. Этот сарай большой и медленный для каких-то свершений. А что касается брони, то вы же знаете, что все стреляют голдой. А завидев O-Ho – тем более. В общем, надо быть полнейшим мазохистом, чтобы качать японцев сейчас.

VK 45.02 (P) Ausf. A

Как часто вам приходится видеть альфа-тапка в рандоме? Танк неактуален уже давно. Да и ветка, в которой находится VK 45.02 (P) Ausf. A, не пользуется популярностью. Как говорится в одном известном выражении: в большой семье не без… Альфа-тапок — это какой-то неправильный представитель Германии.

Он не выделяется вообще ничем. Его скорость и динамика — обычные, танк передвигается не медленно, но и не быстро. Броня, несмотря на неплохие в целом углы, посредственная. Напугать она может разве что только «шестёрок» и «семёрок». А одноклассники» и «девятки» пробивают его регулярно.

VK 45.02 (P) Ausf. A Фото: Lesta

Урон за выстрел — 320 при перезарядке в 9 с небольшим секунды. Бронепробития очень не хватает — 200 мм на основных снарядах и всего 244 мм на голде. Попались с «девятками» и «десятками»? Пиши пропало.

110

Китайский дедушка когда-то был неплохой машиной и отличной альтернативой ИС-3. Но время не стоит на месте — рандом меняется, а старые заслуги забываются. Если не обновлять старые танки, то они превращаются в забытый временем мусор. Обижать 110-го не хочется, но придётся.

110 Фото: Lesta

Топовое 100-миллиметровое орудие танка наносит по 320 урона. Для нынешнего рандома и для тяжёлых танков — маловато. А перезарядка в 10 секунд для такой альфы — многовато. При этом точность не выдающаяся, а пробитие на основных снарядах всего 215 мм. Плюс только один — крутая броня в башне и верхнем бронелисте. Годится, чтобы время от времени танковать даже «десяток».

ИС-М

Советский альфа-тапок в этом списке — лучший среди худших. Лобовая броня танка и борта — настоящее испытание для шестых и седьмых уровней. Он даже танкует многие «восьмёрки», а вот с «девятками» и «десятками» волшебство пропадает.

Разовый урон — 390. Скорострельность выше, чем у ИС-3. Но почему этот танк оказался здесь? Кто не проходил ИС-М, тот не поймёт. Пока выведешь его в топ — поседеешь. Мало того что танк медлительный и нединамичный даже в топе, в стоке он совершенно не едет. В начале своего развития это просто кусок боли и страдания со 122-миллиметровым деструктором без пробития.

ИС-М Фото: Lesta

Точность — плохая, расположение башни — заднее. Так что привыкать к ИС-М придётся в любом случае, даже если вы прокачаете его в топ за свободный опыт. Но танк — не худший среди своих одноклассников. Он просто сложный и своеобразный, поэтому и не шибко популярный в рандоме, как тот же ИС-3.