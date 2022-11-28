Невероятный косплей по «Гарри Поттеру», Metal Gear Solid, DC, «Белоснежке» и Overwatch

Вот и наступили последние ноябрьские деньки — дальше нас ждут суровые холода. Но не беда, ведь всех нас согреют шикарные образы косплеерш. Сегодня нас порадуют образами из любимых киновселенных и культовой игры Хидео Кодзимы.

«Гарри Поттер»

В последнее время к «Гарри Поттеру» замечено повышенное внимание. А мы и не против, особенно когда речь идёт об очень талантливой работе Rinnrick. Девушка представила свою версию Полумны Лавгуд, которая ни в чём не уступает своей киноверсии. Фото: Providence.

«Белоснежка»

Одну из самых популярных сказок любят во всём мире. А StormbornCat, кажется, её просто обожает, ведь она представила шикарный альтернативный взгляд на судьбу героини. Фото: Саша Фокина.

Overwatch

Helly Valentine представила потрясающий образ Эш из Overwatch. Судя по всему, героиня решила расслабиться в баре после тяжелых боёв — а мы и не против.

«Чёрная канарейка»

А вот кому точно бы не помешали отличные сериалы, так это вселенной DC. Благо во главу франшизы пришёл Джеймс Ганн, и мы наверняка когда-нибудь увидим сериал по мотивам приключений Чёрной канарейки. Тем более что референсы уже есть — просто возьмите отличный косплей от Ксаны Станкевич. Фото: barabaka.jpg.

Metal Gear Solid

Frau_Haku продолжает выпускать шикарные сеты по культовой серии Хидео Кодзимы. Теперь дело дошло до инцидента в Шэдоу Мозес от лица снайпера Вульф. Фото: KIRA.