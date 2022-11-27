Сериал «Уэнсдэй» — это новый «Гарри Поттер» с шикарной героиней и сочным визуалом

«Уэнсдей» очень ждали. В центре сюжета знакомые персонажи из «Семейки Аддамс», в главной роли Дженна Ортега, а половину эпизодов срежиссировал легендарный Тим Бёртон. Но хватило ли этого, чтобы впечатлить аудиторию?

Если бы мрачная Уэнсдей попала в Хогвартс

Зрители знают Уэнсдей как мрачного ребенка, который не проявляет эмоций, обожает причинять боль и саркастически дерзит. Впрочем, злодейкой её не назвать — девочка делала всё, чтобы защитить семью.

Образ получился… кхм… ярким. Уэнсдей даже стала мемом, а её фразы разобрали на цитаты. Взять хотя бы эту. «К чему оскорбления? Уладим это как цивилизованные люди: жестокостью и бессмысленным насилием».

«Уэнсдэй» Фото: Netflix

В сериале Уэнсдей повзрослела. Теперь она подросток — всё ещё нелюдимый и дерзкий, но невероятно харизматичный. В первой же серии девочка наказывает хулиганов, обидевших её брата. В итоге один негодяй теряет яичко, а Уэнсдей выгоняют из обычной школы.

Теперь девочку примут только в Неверморе, академии для изгоев со способностями. Место напоминает мрачный Хогвартс, где учатся не обычные волшебники, а оборотни, вампиры, сирены и другие фантастические твари. Но Уэнсдей выделяется даже среди них, она изгой среди изгоев. Впрочем, героиню это не напрягает — ей плевать на социальное одобрение.

Девушка хочет сбежать из школы и писать жуткие романы, но её затягивает водоворот странных событий. Уэнсдей дважды чуть не умирает, встречает кровожадного монстра, несколько раз видит сбывающиеся пророчества и, если верить предсказаниям, вскоре уничтожит Невермор. Это ли не повод остаться?

«Уэнсдэй» Фото: Netflix

Сюжет интригует. Героиня спорит с родителями, которые превращают её в свою копию. Конфликтует с надменной королевой Невермора и ходит на забавные приёмы к психологу. Вникает в секреты академии и тайные клубы. Находит жуткие пророчества и выискивает монстра-убийцу.

Загадок и сюжетных арок полно, и в основном они отличные. В сценарии нет шедевральных идей, но прервать просмотр практически невозможно — просто сидишь и смотришь одну серию за другой. Всегда интересно, что будет дальше, да и классных неожиданных поворотов хватает. Сюжет достоин похвалы.

«Уэнсдэй» Фото: Netflix

Уэнсдей бесподобна

Главная героиня — лучшее, что есть в сериале. Трудно вспомнить персонажа из недавних сериалов и фильмов, который бы так же цеплял. Уэнсдей моментально влюбляет в себя, а затем авторы только углубляют образ. Под конец Дженне Ортеге хочется выдать авторитетную актёрскую награду!

«Уэнсдэй» Фото: Netflix

Уэнсдей — мрачная и саркастичная одиночка, которая ненавидит яркие цвета, пустую болтовню и всякие нежности. Она ходит с каменным лицом и слегка улыбается только в самые эпичные моменты. К примеру, если пустит пираний в бассейн к недругам. В остальное время она строго смотрит на собеседников и думает о чём-то своём.

Казалось бы, смотреть на безэмоциональную девицу быстро надоест, но на деле образ захватывает внимание. Уже в первой серии заметно, что Уэнсдей только выглядит несгибаемой — на деле ей знакомы сомнения, унижение, тоска и другие негативные эмоции. И чтобы показать всё это, Ортеге не надо реветь в подушку или даже пускать скупую слезу. Хватает и неприметного движения бровью.

В итоге из Уэнсдей получилась героиня, которая легко уложит на лопатки пару бугаёв, а в плане силы духа и знаний обойдёт главную звезду академии. Но ей всё равно сопереживаешь, девочка не похожа на Мэри Сью. Несмотря на внутренний стержень, она может проиграть.

«Уэнсдэй» Фото: Netflix

А ещё Уэнсдей часто удивляет. К примеру, в финале первой серии она изумительно играет на виолончели Paint It Black от The Rolling Stones…

…а в четвёртом эпизоде настолько нелепо и одновременно обворожительно танцует, что оторваться невозможно. Любопытно, что все движения придумала сама актриса.

И ведь в «Уэнсдей» хорошо играет не только Дженна Ортега. Также интересно следить за директором академии в исполнении Гвендолин Кристи, Бриенны Тарт из «Игры престолов». Дама явно плетёт интриги, и до конца непонятно, на чьей она стороне — поэтому образ интригует. Соседка главной героини тоже классная: особенно впечатляет её мимика.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Сериал очень красивый

Яркие краски в «Уэнсдей» — редкость. Даже когда герои выезжают в город, где полно зелени и ярких мест, краски намеренно приглушают. Локации всегда выглядят спокойными и немного мрачными.

А уж когда события переносятся в школу, атмосфера становится полностью «бёртоновской»: тёмные комнаты, слабое освещение, готическая архитектура. Но даже серые цвета выглядят сочно — всё благодаря дизайну, операторской работе и топовой аппаратуре. В итоге смотреть в экран приятно.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

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В «Уэнсдей» приличный сюжет и классный визуал, но не ради них нужно смотреть сериал. Главная причина — Дженна Ортега, которая отыграла выдающуюся роль и закрепилась в статусе одной из главных молодых звёзд Голливуда. Как минимум благодаря ей шоу заслуживает внимания.

Что понравилось

Великолепная Дженна Ортега

Классный визуал

Приятный сюжет.

Что не понравилось