Новые «Стражи Галактики» прекрасно завершают самую ужасную череду фильмов Marvel

Поскольку у Стражей Галактики появилась база — ей стала обитаемая голова мертвого космического гиганта, известная как Забвение — Питер Квилл занят её обустройством. На Земле меж тем канун Рождества. Впрочем, по словам Краглина, зимний праздник ему с Квиллом когда-то давно испортил ворчливый Йонду, и с тех пор они больше не отмечали.
Исправить это решает Мантис. Она собирается сделать Питеру Квиллу (от которого кое-что скрывает, опасаясь расстроить) подарок и потому вместе с Драксом отправляется на Землю. Лучший подарок находится именно там: это герой, которым в детстве восхищался Квилл — могучий воин, в одиночку сражавшийся с гигантскими червями и другими монстрами — Кевин Бейкон.
Легендарный Кевин Бейкон, спасший город танцем
Фото: Disney
Рождественские «Стражи Галактики» — точно такие же, как и предыдущие две части, это фильм Джеймса Ганна со всеми соответствующими характеристиками. И этим всё сказано. Либо вам нравятся грубые гэги и сентиментальность режиссёра, обязательный флэшбек, много музыки, выяснение отношений с родственниками как основа сюжета. Ну, либо не нравится.
В случае со спецвыпуском имеется несколько бонусов:
- собака-телекинетик Космо в советском скафандре;
- вновь чудная Мантис, которая здесь с удовольствием пробует горячительные напитки, а пропив все деньги, крадёт их с помощью своей сверхсилы;
- танцующая Небула (её тут мало, но Небулы всегда мало);
- и Кевин Бейкон, конечно — он сперва пытается убежать от Стражей, но в итоге оказывается человеком-праздником, и на него действительно давно не было так приятно смотреть.
Грут опять вырос!
Фото: Disney
Разумеется, с одной стороны, все это довольно необязательно и по большей части глупо. У Ганна весьма ограниченный комедийный репертуар, и потому шутки и забавные ситуации часто повторяются дважды, а то и трижды. Чего-то хотелось бы поменьше — скажем, Дракса. Чего-то могло быть побольше — например, экшена.
А с другой стороны, этим «Стражам», наверное, масштаб и сложность ни к чему. Праздничный спецвыпуск, как и «Ночной оборотень» до этого, наглядно показывает, что пошло не так в четвёртой фазе киновселенной Marvel, которую он завершил.
Истории о супергероях окончательно разбухли до монструозных размеров: практически ни один полнометражный фильм не длится меньше 120 минут, к ним ещё добавили сериалы длиной по шесть-восемь часов. Вместо того чтобы приятно провести это время и придумать живописные бои, авторы пихают в кинокомиксы драматизм и путаные интриги. Драму при этом делают неуклюже — и она оказывает прямо противоположный эффект.
Питера не раз удивлят
Фото: Disney
Новые герои (по крайней мере, пока) не имеют ни собственных отличительных черт, ни поступков — и превращаются в людей из толпы. Безликих, бесхарактерных и просто неинтересных.
На фоне всего этого рождественские «Стражи Галактики» смотрятся освежающе маленькими (эпизод идёт всего 40 минут) и, главное, праздничными.
Оказывается, для хорошего фильма необязательно спасать мультивселенную. Они и не спасают, а дарят подарки, поют песни, заводят дружбу с Кевином Бейконом и ещё больше убеждаются в том, что созданы друг для друга. И пусть приставка «супер» подходит этим героям не слишком, у Стражей Галактики остаётся главная суперспособность, которой лишились многие персонажи Marvel, — уже на титрах заставить скучать по себе.
Придётся снимать ещё один спешл!
Фото: Disney
Новогодний выпуск «Стражи Галактики» отлично показывает, что стало не так в четвёртой фазе. Вместо необычных идей и нетривиальных проектов мы получили беззубые попытки повторить предыдущие картины с менее харизматичными героями и злодеями.
***
Новые «Стражи Галактики» — первый фильм киновселенной без злодея и, в общем-то, какого-то крупного конфликта. Это приятный спецвыпуск, который показывает один день из жизни любимых героев. Marvel стоит чаще экспериментировать вот так, а не пытаться переплюнуть свои прошлые заслуги — тем более у них это и не получается ни в каком виде.
Мантис — главное украшение фильма
Фото: Disney
Что понравилось
- Это удачный эксперимент в киновселенной Marvel.
- Это «Стражи Галактики» — мы по ним уже соскучились.
- Джеймс Ганн верен себе — и это именно его герои.
- Приятная рождественская история.
Что не понравилось
- Это всё ещё Джеймс Ганн — если вам не нравятся его работы, то и тут ловить нечего.
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