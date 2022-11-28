Илон Маск превратился в посмешище. Лучше бы он вообще не покупал «Твиттер»

26 октября Илон Маск вступил в права владельца «Твиттера». В свойственном себе стиле американский миллиардер опубликовал пафосное видео, на котором он с раковиной входит в штаб-квартиру организации.

«Птица освобождена», — написал Маск в первом твите после покупки.

Птица — это логотип соцсети, который Маск ранее обещал избавить от политической цензуры. В комментариях многие пользователи выразили надежду о повышении уровня свободы слова в соцсети. Нашлись и критики Маска, которые шутили, обыгрывая слова «freed» (освобождена) и «fried» (пожарена).

К сожалению, приходится констатировать, что скептики оказались правы. После прихода Маска буквально каждый день лента пестрит скандальными новостями, связанными с организацией, и неоднозначными решениями эпатажного нового владельца соцсети.

Почему Маск решил купить «Твиттер»

Сразу после закрытия сделки Маск объяснил, зачем он стал собственником Twitter.

«Причина моего приобретения «Твиттера» состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости. Сейчас существует большой риск раскола соцсетей на крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество.

В бесконечной погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ подогревают и поощряют эти полярные крайности, так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом возможность диалога теряется. Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю.

Это не означает, что на площадке все смогут говорить что угодно без каких-либо последствий. В дополнение к необходимости подчиняться законам наша платформа должна быть тёплой и приветливой для всех», — сказал Маск.

Илон Маск Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

За множеством расплывчатых формулировок скрывалась главная суть. Летом Маск по надуманным причинам (якобы из-за наличия множества фейковых аккаунтов) пытался сорвать оговорённую сделку по приобретению «Твиттера» за $ 44 млрд. Несколько месяцев Илон думал, пока вдруг в октябре не решил всё-таки купить соцсеть без всяких оговорок. Прямо перед выборами в Сенат и Палату представителей США.

Маск в своих публичных комментариях активно продвигает повестку республиканцев. СМИ убеждены, что он в будущем метит на видную политическую должность в США. Приобретение «Твиттера» – важный инструмент в этом процессе. Вот только Илону стоило бы более серьёзно отнестись к своему новому детищу, иначе деньги будут выброшены на ветер. Пока управленческие решения Маска приводят лишь к разладу и хаосу.

Что успел сделать Маск в роли владельца «Твиттера»

Первым делом Маск уволил нескольких топ-менеджеров. В частности, генеральный директор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, глава отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджайя Гадде и главный юрисконсульт компании Шон Эджетт лишились своих должностей.

Менеджеров поспешно вывели из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Уже это внушало смутные сомнения в способности Маска адекватно управлять организацией. Со столь важными работниками следует расставаться прилично, без скандалов, не вышвыривая их на улицу.

Вот что писали в The Washington Post:

Действия Маска поздно вечером в четверг сигнализируют о его намерениях твёрдо оставить свой след в «Твиттере». Маск публично раскритиковал уходящее руководство компании за решения о продуктах и модерацию контента, а также заявил, что восстановит учётную запись бывшего президента Дональда Трампа.

Данные оказались немного неточными. Доступ к аккаунту в «Твиттере» изначально вернули Канье Уэсту (хотя Маск утверждает, что это решение было принято ещё предыдущим руководством), а Трампу чуть позже. Но основной тренд был ясен. Уэст и Трамп объявили о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Маск не собирался ограничивать спикеров республиканского толка, пусть даже их мнение значительная часть общества считает маргинальным. Свобода слова должна действовать для всех, так что в данном случае сложно критиковать миллиардера. Пожалуй, восстановление страниц Уэста и Трампа – единственное положительное действие Илона во главе соцсети.

Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

При этом внутри организации Маск никакой демократичностью не отличался. Илон анонсировал создание совета по модерации контента. Он решил провести масштабную корпоративную реформу. Миллиардер распустил совет директоров организации и сам возглавил его. Среди девяти уволенных директоров – бывший председатель правления Брет Тэйлор.

Появилась информация, что Маск решительно настроен провести серьёзные сокращения в компании, которые коснутся каждого четвёртого сотрудника. Буквально сразу же СМИ облетели кадры массового увольнения рядовых работников «Твиттера». Они оказались фейком. Запечатлённые на них якобы сотрудники корпорации оказались ловкими пранкерами, которые сумели обыграть актуальную тему и обратить на себя внимание самого Маска. Илон оценил шутку и даже заявил о готовности предоставить креативным выдумщикам место в корпорации. Как минимум самым активным из них Рахулу Лигме и Дэниэлу Джонсону.

Лигма и Джонсон действительно заслужили аудиенцию Маска и извлекли определённую выгоду для себя. Миллиардер банально использует их для троллинга тех людей, которые выступают против начавшегося не фейкового, а совершенно реального увольнения сотрудников «Твиттера».

Рахул Лигма, Илон Маск и Дэниэл Джонсон Фото: Соцсети Илона Маска

Далее Маск решил ввести ежемесячную оплату в размере $ 20 за верификацию в соцсети:

«Чёрт возьми, это они должны платить мне», – резко отреагировал писатель Стивен Кинг и пообещал уйти из соцсети, если идею Маска реализуют.

После этого Илон предложил снизить цену до $ 8. Это никак не решило проблему. Начался настоящий бардак с множеством фейковых сообщений от известных личностей или организаций. Например, стали нормальными сообщения вроде запроса звезды НБА Леброна Джеймса об обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс» или о том, как экс-президент США Джордж Буш соскучился по бомбардировкам.

Разумеется, далеко не все пользователи сразу могут отличить фейковую запись от настоящей. Тролли делают очень похожие логины, которые отличаются одним символом. Введённая Маском серая метка «настоящей верификации» практически незаметна. Ещё одно «удачное» решение Илона, которое дало возможность разгуляться сетевым хулиганам.

Фейковый твит Леброна Джеймса об обменном запросе из «Лейкерс»

Не прошло и недели, как новый владелец начал жаловаться на резкое падение доходов «Твиттера». Правда, виновников Маск нашёл достаточно странных.

Доход сильно упал из-за того, что активисты оказывали давление на рекламодателей, хотя ничего не изменилось с модерацией контента, и мы сделали всё возможное, чтобы успокоить активистов. Крайне запутался! Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке.

Всё дело в активистах. Вовсе не в том, что купленный Маском «Твиттер» сократил 15% модераторов. Примерно пятую часть контента перестали проверять должным образом, в соцсети начался бардак. И это на фоне заявления главы одного из отделов Юэла Рота о том, что по всей компании в целом ожидаются сокращения до 50% персонала, а не 25%, как сообщалось ранее.

Маск объяснил массовые увольнения тем, что у компании нет выбора, поскольку она «теряет более $ 4 млн в день». Какие-то оправдания о трёхмесячном выходном пособии, которое в два раза больше положенного по закону, слабо работали.

Маска раскритиковал даже глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк, направивший миллиардеру открытое письмо. Публичная критика со стороны ООН — редкость и необычная практика, но Илон смог на неё нарваться.

Права человека должны занимать центральное место в управлении платформой. Увольнение всей команды, отвечавшей за это в соцсети, не предвещает ничего хорошего. И то, что вы начали с подобного шага — дурной знак.

Маск вернул в соцсеть сторонников Трампа, а позже и самого экс-президента США. С одной стороны, это правильно с точки зрения свободы слова. С другой – Маск неприкрыто занимается откровенной политической агитацией и информационными манипуляциями.

В чатности, перед выборами «Твиттер» начал писать критические примечания к постам Белого дома, который сейчас возглавляет представитель демократической партии Джо Байден.

Джо Байден Фото: Win McNamee/Getty Images

Действующий президент США не сдержался и обвинил социальную сеть во лжи.

Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берёт и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир.

Классический пример одной из манипуляций Маска: администрация Байдена опубликовала твит, в котором похвалилась увеличением пенсий. «Твиттер» приписал к этому, что большие выплаты вызваны рекордной инфляцией (ссылаясь на пользователей, которые добавили «контекст» к сообщению Белого дома).

То есть к официальному посту организации приписывается мнение, которое разделяет владелец соцсети. Не совсем похоже на анонсируемую Маском свободу. Скорее, на продвижение собственной политической повестки. После этого Байден заявил, что Илона необходимо проверить на сотрудничество с другими странами. Вряд ли миллиардер работает на иностранные государства, но ему ясно дали понять, что он зашёл слишком далеко.

Методы Маска не помогли республиканцам и трамповскому крылу партии, которые набрали на выборах меньше голосов, чем ожидалось. Вероятно, сам Трамп старается дистанцироваться от Илона и не спешит возвращаться в «Твиттер», который недавно разбанил его страницу после опроса на стене Маска (51,8% из 15 млн проголосовавших выступили «За»).

Дональд остаётся приверженцем своей соцсети Truth Social. Маск в попытках уговорить Трампа опустился совсем до неприличия. На днях Илон разместил пошлую картинку, намекая на то, что экс-президент должен «войти» в «Твиттер».

Предложение Илона Маска Фото: Соцсети Илона Маска

Илон Маск выставил себя на посмешище за месяц владения «Твиттером». Компания прибегает к практике временного закрытия офисов на фоне непрекращающихся массовых увольнений сотрудников. Маск заявил, что его работников ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». Несогласных с такими изменениями он призвал уволиться по собственному желанию.

В то же время Илон напуган тем, что сотрудники собираются саботировать работу компании, сообщает издание Platformer. Было бы удивительно видеть иную картину при столь пренебрежительном отношении руководителя.

Состояние Илона Маска снизилось на $ 74 млрд с апреля, когда он впервые заявил о желании приобрести соцсеть. За год падение составляет немногим более $ 100 млрд. Это отчасти обусловлено тем, что стоимость принадлежащих ему акций Tesla достигла минимальных значений за 52 недели на торгах, но история с Twitter тоже оказала своё негативное влияние. При этом Маск остаётся богатейшим человеком планеты с состоянием $ 170 млрд. Пока. Такими темпами его скоро обгонит занимающий второе место французский магнат Бернар Арно ($ 157 млрд).

У Маска масштабные планы, но в их воплощение верится с трудом

У Маска достаточно амбициозные планы по развитию «Твиттера». Просто «надо потерпеть». До 2028 года. На презентации Илон к этому времени пообещал увеличить выручку компании в пять раз по сравнению с показателем 2021 года — до $ 26,4 млрд. Он также хочет планомерно сократить долю рекламы до 45%, чтобы снизить зависимость соцсети. Выручка от рекламы достигнет $ 12 млрд, а от подписок — $ 10 млрд, ещё $ 1,3 млрд должен принести платёжный сервис, развитие которого сейчас находится на начальной стадии.

Число пользователей, по задумке Маска, должно вырасти с 240 млн до 930 млн с 240 активных в день по итогам этого года (речь идёт о тех пользователях, которых компания может монетизировать). В презентации также указано, что 104 млн пользователей будет у некоего продукта «Х», но детали не приводятся.

Пока Илон Маск лишь увольняет людей Фото: David Odisho/Getty Images

Есть и более краткосрочные планы, которые касаются непосредственно сотрудников. К 2025 году число работников компании должно вырасти до 11 тыс. Это примерно в полтора раза больше, чем было до прихода Маска. То есть сейчас Илон активно увольняет людей, но позже якобы собирается массово их набирать.

В любом случае всё это глобальная стратегия, которая далека от реализации. Просто красивые слова на бумаге.

Пока намерения у Маска более приземлённые. Илон заявил, что в ближайшее время серьёзное увеличение скорости работы соцсети заметят в отдалённых от США странах, а почти все заблокированные аккаунты разбанят.

Ещё рано говорить, не станут ли эти слова очередным популизмом. Кроме того, в «Твиттере» должна появиться возможность прикреплять длинный текст. Илон хочет радикально изменить суть соцсети, вся идеология которой изначально базировалась на коротких сообщениях ограниченного объёма.

Теряется основная фишка «Твиттера», делающая соцсеть уникальной и непохожей на остальные. Прямо сейчас есть все основания говорить – лучше бы Илон вообще не покупал «Твиттер».