В конце года будет что посмотреть.

Новый «Ведьмак» без Генри Кавилла и вампиры из Смоленска. Главные сериалы декабря

На носу праздники, но шоураннеры не расслабляются. В декабре они выпустят множество любопытных сериалов. Фэнтези, драмы, аниме, супергероика — зрелище вновь найдётся для каждого. Выбирайте, что будете смотреть!

«Невероятные приключения ДжоДжо», пятый сезон

Дата выхода: 1 декабря.

В главных ролях: Кадзуюки Окицу, Томокадзу Сугита, Унсё Исидзука и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: аниме, боевик, приключения.

Пятый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» стартовал 1 декабря 2021-го. И ровно год спустя выйдет завершающая часть истории. Зрители снова полюбуются на безумную семейку и раскроют секреты странной тюрьмы «Аквариум».

«Медленные лошади», второй сезон

Дата выхода: 2 декабря.

В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас и другие.

Где смотреть: Apple TV+.

Жанр: триллер, детектив.

В центре сюжета агент английской разведки, проваливший важное задание. Уволить его нельзя, но и работать с ним не хотят — поэтому бедолагу ссылают в отдел для лузеров. «Медленные лошади» занимаются унылой рутинной работой и терпят унижения от начальника. Но однажды они ввязываются в авантюру, которая вернет их в игру и также подвергнет жизни опасности.

«Тёмные начала», третий сезон

Дата выхода: 5 декабря.

В главных ролях: Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон и другие.

Где смотреть: HBO, «Амедиатека».

Жанр: фэнтези, драма, приключения.

«Тёмные начала» — экранизация популярной фэнтезийной саги. События разворачиваются в мире, который во многом похож на наш. Правда, здесь есть магия и фракция бронированных медведей, а люди ходят с тотемными животными.

Связь населения с магией подавляет Магистериум, но отец главной героини пытается изменить порядки — и вряд ли в лучшую сторону. Очаровательная Лира отправится в странствие, чтобы разобраться с секретами мира и остановить отца. У сериала приличная история, шикарный актерский состав и сочный визуал.

«Связь», первый сезон

Дата выхода: 7 декабря.

В главных ролях: Чон Хэ Ин, Ко Гён Пхё, Ким Хе Джун и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: триллер, фантастика.

Теперь южнокорейские сериалы выходят не только на Netflix. Disney тоже следит за трендами и уже 7 декабря выпустит новую дораму. Сюжет поведает о мужчине, у которого бандиты украли глаз. Орган достался серийному убийце. Теперь между бывшим и текущим владельцами глаза образовалась связь — но к чему она приведёт? Скоро узнаем.

«Роковой патруль», четвёртый сезон

Дата выхода: 8 декабря.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Мэтт Бомер и другие.

Где смотреть: HBO Max, «Амедиатека».

Жанр: фантастика, драма, комедия.

«Роковой патруль» — самый безумный сериал о людях со способностями. Среди героев безумная барышня со множеством личностей в голове, эластичная дама, постоянно разваливающаяся в желе, и даже робот, который когда-то был известным гонщиком. Последнего, кстати, играет вернувшийся на волну хайпа Брендан Фрейзер.

Противники у отбросов такие же нелепые. Чего только стоят Человек-животное-овощ-минерал или ягодицы-убийцы! Трудно даже представить, с какими фантастическими тварями герои столкнутся в новом сезоне.

«Dragon Age: Искупление», первый сезон

Дата выхода: 9 декабря.

В главных ролях: Мэттью Мерсер, Эшли Берч, Фил ЛаМарр и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения.

У Dragon Age потрясная мифология. Чтобы рассказать все истории о Серых стражах, архидемонах, магии и богах, не хватит и десятка сериалов. Но «Искупление» как минимум положит начало полноценным экранизациям. До этого по вселенной выходил только скромный веб-сериал.

В мультфильме мятежные маги и воры сразятся с орденом, владеющим опасным артефактом. Негодяи угрожают всему Тевинтеру, но наверняка уступят банде героев. За визуал отвечает студия Red Dog Culture House. Ранее она рисовала «Ведьмака: Кошмар волка».

«Вампиры средней полосы», второй сезон

Дата выхода: 13 декабря.

В главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Анастасия Стежко и другие.

Где смотреть: Start.

Жанр: детектив, комедия, фэнтези.

Сериал о вампирах Смоленска возвращается. В финале прошлого сезона герои повздорили с наблюдателем со стороны людей и готовятся пожинать плоды. Плюс в городе начнётся новая серия убийств, а клан вампиров возглавит другой человек. А ещё фанатам придётся привыкать к новой актрисе: Аннушку теперь играет не Екатерина Кузнецова, а Анастасия Стежко.

«Сокровище нации: На краю истории», первый сезон

Дата выхода: 14 декабря.

В главных ролях: Лизетт Алексис, Джастин Барта, Брида Вул и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: боевик, детектив, приключения.

Сериал вдохновлён дилогией фильмов «Сокровища нации», где зажигал Николас Кейдж. Эпатажный актёр не появится в шоу, но хотя бы события разворачиваются в одной вселенной. По сюжету юная девушка раскрывает тайны семьи и ищет невероятное сокровище. Вот только без опасных приключений ни богатств, ни ответов не видать.

«Соник Прайм», первый сезон

Дата выхода: 14 декабря.

В главных ролях: Девен Кристиан Мак, Эшли Болл, Брайан Драммонд и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: мультфильм, фантастика, приключения.

Соник уверенно возвращает былую популярность. Дилогия недавних фильмов понравилась многим, а свежая Sonic Frontiers стала неожиданным хитом среди игроков. Судя по трейлерам, «Соник Прайм» тоже не подведёт.

В мультфильме синий ёж и Эггман расколют вселенную. Теперь Соник бегает по удивительным мирам и спасает друзей от неприятностей.

«1923», первый сезон

Дата выхода: 18 декабря.

В главных ролях: Харрисон Форд, Хелен Миррен, Брэндон Скленар и другие.

Где смотреть: Paramount+.

Жанр: драма, вестерн.

«Йеллоустоун» настолько популярен, что получил второй спин-офф. В прошлый раз нам рассказали о событиях 1883 года, а теперь перенесут в 1923-й. В центре сюжета снова семья Далтонов, которая защищает ранчо не только от внешних врагов, но и от самих себя. На посту главы семейства теперь не Кевин Костнер, а Харрисон Форд.

«Джек Райан», третий сезон

Дата выхода: 21 декабря.

В главных ролях: Джон Красински, Уэнделл Пирс, Майкл Келли и другие.

Где смотреть: Prime Video.

Жанр: боевик, триллер.

Крутой агент в исполнении Джоша Красински раскрыл тёмные секреты ЦРУ, а также рассердил влиятельных заговорщиков. Теперь он прячется и пытается спасти как себя, так и страну.

«Ведьмак: Происхождение», первый сезон

Дата выхода: 25 декабря.

В главных ролях: Мишель Йео, Натаниэль Кёртис, Ленни Генри и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: фэнтези, боевик, драма.

Новый сериал по «Ведьмаку», в котором не будет ни Геральта, ни других знакомых героев. События разворачиваются за 1200 лет до известной саги. Сопряжение сфер только произошло: люди, монстры, вампиры, эльфы и другие существа оказались в одном месте. Героям нужно приспособиться к новому миру и защитить его от уничтожения.

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Какой сериал будете смотреть в декабре? Расскажите в комментариях!