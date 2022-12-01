Уилл Смит в роли раба и детектив с Дэниэлом Крейгом. Главные кинопремьеры декабря

В декабре обычно пересматривают «Гарри Поттера» и «Иронию судьбы», но новинок в этот раз тоже хватает. Дэниэл Крейг вновь станет детективом, Гильермо дель Торо покажет мрачную версию Пиноккио, а Дэмьен Шазелл попробует повторить успех «Ла-Ла Ленда». Рассказываем про все важные премьеры декабря!
«Ёлки 9»
Дата выхода: 1 декабря.
Режиссёр: Александра Лупашко.
В главных ролях: Евгений Кулик, Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков и другие.
Жанр: комедия.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Ни уход главных звёзд, ни, наверное, даже зомби-апокалипсис не удержит студию Bazelevs от съёмок очередных «Ёлок». 1 декабря выйдет уже девятый номерной фильм о людях, которые находят счастье прямо под стук курантов.
«Скрудж: Рождественская песнь»
Дата выхода: 2 декабря.
Режиссёр: Стивен Доннелли.
В главных ролях: Джесси Бакли, Оливия Колман, Джеймс Космо и другие.
Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези.
Где смотреть: Netflix.
Экранизаций «Рождественской песни» много не бывает. В ноябре уже вышла комедия на основе романа Чарльза Диккенса, а теперь Netflix готовит мультфильм, где праздничный дух и добрые люди вновь растопят сердце Скруджа.
«Вечная дочь»
Дата выхода: 2 декабря.
Режиссёр: Джоанна Хогг.
В главных ролях: Тильда Суинтон, Карли-София Дэйвис, Джозеф Майделл и другие.
Жанр: драма, детектив.
Где смотреть: в кинотеатрах (и в России).
Новый фильм студии А24 расскажет о маме и дочке, которые давно покинули дом, но теперь возвращаются. Вместо уютного жилища они находят отель, хранящий много жутких тайн. Фишка «Вечной ночи» в Тильде Суинтон — актриса исполнила сразу две роли.
«Жестокая ночь»
Дата выхода: 2 декабря.
Режиссёр: Томми Виркола.
В главных ролях: Дэвид Харбор, Беверли Д’Анджело, Джон Легуизамо и другие.
Жанр: ужасы, боевик, комедия.
Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.
«Жестокая ночь» расскажет о семье, которую взяли в заложники прямо в новогоднюю ночь. К счастью, ребёнок получил в подарок волшебную рацию. На звонок отвечает сам Санта в исполнении Дэвида Харбора. Он придёт на помощь и сломает негодяям все кости. Похоже, фильм не просто так называют смесью «Крепкого орешка» и «Один дома».
«Освобождение»
Дата выхода: 9 декабря.
Режиссёр: Антуан Фукуа.
В главных ролях: Уилл Смит, Бен Фостер, Стивен Огг и другие.
Жанр: драма, детектив.
Где смотреть: Apple TV+.
После скандала на «Оскаре» Уилл Смит нашел идеальный вариант восстановить репутацию и вновь претендовать на заветную статуэтку. Он сыграет раба, которого вот-вот казнит злобный хозяин. Персонаж Смита подаётся в бега и выживает в недружелюбном мире.
«Пиноккио»
Дата выхода: 9 декабря.
Режиссёры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон.
В главных ролях: Грегори Манн, Юэн Макгрегор, Рон Перлман и другие.
Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези.
Где смотреть: Netflix
Пиноккио на волне популярности. Разработчики из Neowiz полируют Lies of P, а Disney пару месяцев назад выпустила провальную экранизацию с Томом Хэнксом. Теперь пришла очередь мрачной анимационной версии от Гильермо дель Торо. Западные критики уже оценили мультфильм и остались в восторге.
«Кит»
Дата выхода: 9 декабря.
Режиссёр: Даррен Аронофски.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау и другие.
Жанр: драма.
Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.
«Кит» ещё не вышел, а уже собрал весь возможный ажиотаж. Дело в Венецианском кинофестивале, где зрители аплодировали Брендану Фрейзеру шесть минут подряд. Актёр сыграл мужчину весом в 272 кг. Когда-то давно он бросил семью, а теперь пытается восстановить отношения с дочерью.
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»
Дата выхода: 21 декабря.
Режиссёр: Джоэль Кроуфорд.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Флоренс Пью и другие.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения.
Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.
Впервые Кот в сапогах в исполнении Бандераса появился в «Шреке 2». Зрителей очаровал невероятно милый взгляд котика — поэтому пушистый и получил уже второй сольный мультфильм. Правда, у героя всё плохо. У него девять жизней, но восемь уже израсходованы. Как кот распорядится последней? Судя по трейлерам, не удержится от очередного опасного приключения!
«Вавилон»
Дата выхода: 23 декабря.
Режиссёр: Дэмьен Шазелл.
В главных ролях: Оливия Уайлд, Брэд Питт, Марго Робби и другие.
Жанр: детектив, криминал.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
В новом фильме режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал звёздный состав. Оливия Уайлд, Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби отправятся в 1920 год. Это время, когда немое кино утратило популярность и вчерашние звёзды ищут место в новом мире. Найдут ли? Западные зрители узнают ответ 23 декабря, а вот в России премьеры не будет.
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
Дата выхода: 23 декабря.
Режиссёр: Райан Джонсон.
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие.
Жанр: детектив, криминал.
Где смотреть: Netflix
Первая часть «Достать ножи» — один из лучших фильмов 2019 года. Райан Джонсон собрал звёздный актёрский состав и рассказал отличную историю о жадности и мести. В этот раз детектив Бенуа Блан окажется в Греции и вычислит из множества подозреваемых нового убийцу.
«Белый шум»
Дата выхода: 30 декабря.
Режиссёр: Ноа Баумбак.
В главных ролях: Адам Драйвер, Рэффи Кэссиди, Грета Гервиг и другие.
Жанр: драма, комедия, ужасы.
Где смотреть: Netflix
В центре сюжета эксперт по Адольфу Гитлеру, которого играет Адам Драйвер. Дела у него плохи: отношения с детьми разладились, жена изменяет, а обсуждать фюрера никто не спешит. А ещё недалеко от дома произошла железнодорожная катастрофа, и теперь герой панически боится умереть. Похоже, разобраться с проблемами будет трудно. Всё-таки не просто так среди жанров заявлены ужасы.
Что будете смотреть в декабре? Пишите в комментариях!
- 1 декабря 2022
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
14:52
-
14:18
-
14:14
-
13:43
-
13:41
-
13:08
-
12:41
-
12:39
-
11:55
-
11:25
-
10:43
-
10:03
-
09:35
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
21:24
-
20:53
-
20:30
-
20:15
-
19:50
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:57
-
17:43