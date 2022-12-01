Уилл Смит в роли раба и детектив с Дэниэлом Крейгом. Главные кинопремьеры декабря

В декабре обычно пересматривают «Гарри Поттера» и «Иронию судьбы», но новинок в этот раз тоже хватает. Дэниэл Крейг вновь станет детективом, Гильермо дель Торо покажет мрачную версию Пиноккио, а Дэмьен Шазелл попробует повторить успех «Ла-Ла Ленда». Рассказываем про все важные премьеры декабря!

«Ёлки 9»

Дата выхода: 1 декабря.

Режиссёр: Александра Лупашко.

В главных ролях: Евгений Кулик, Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков и другие.

Жанр: комедия.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Ни уход главных звёзд, ни, наверное, даже зомби-апокалипсис не удержит студию Bazelevs от съёмок очередных «Ёлок». 1 декабря выйдет уже девятый номерной фильм о людях, которые находят счастье прямо под стук курантов.

«Скрудж: Рождественская песнь»

Дата выхода: 2 декабря.

Режиссёр: Стивен Доннелли.

В главных ролях: Джесси Бакли, Оливия Колман, Джеймс Космо и другие.

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези.

Где смотреть: Netflix.

Экранизаций «Рождественской песни» много не бывает. В ноябре уже вышла комедия на основе романа Чарльза Диккенса, а теперь Netflix готовит мультфильм, где праздничный дух и добрые люди вновь растопят сердце Скруджа.

«Вечная дочь»

Дата выхода: 2 декабря.

Режиссёр: Джоанна Хогг.

В главных ролях: Тильда Суинтон, Карли-София Дэйвис, Джозеф Майделл и другие.

Жанр: драма, детектив.

Где смотреть: в кинотеатрах (и в России).

Новый фильм студии А24 расскажет о маме и дочке, которые давно покинули дом, но теперь возвращаются. Вместо уютного жилища они находят отель, хранящий много жутких тайн. Фишка «Вечной ночи» в Тильде Суинтон — актриса исполнила сразу две роли.

«Жестокая ночь»

Дата выхода: 2 декабря.

Режиссёр: Томми Виркола.

В главных ролях: Дэвид Харбор, Беверли Д’Анджело, Джон Легуизамо и другие.

Жанр: ужасы, боевик, комедия.

Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

«Жестокая ночь» расскажет о семье, которую взяли в заложники прямо в новогоднюю ночь. К счастью, ребёнок получил в подарок волшебную рацию. На звонок отвечает сам Санта в исполнении Дэвида Харбора. Он придёт на помощь и сломает негодяям все кости. Похоже, фильм не просто так называют смесью «Крепкого орешка» и «Один дома».

«Освобождение»

Дата выхода: 9 декабря.

Режиссёр: Антуан Фукуа.

В главных ролях: Уилл Смит, Бен Фостер, Стивен Огг и другие.

Жанр: драма, детектив.

Где смотреть: Apple TV+.

После скандала на «Оскаре» Уилл Смит нашел идеальный вариант восстановить репутацию и вновь претендовать на заветную статуэтку. Он сыграет раба, которого вот-вот казнит злобный хозяин. Персонаж Смита подаётся в бега и выживает в недружелюбном мире.

«Пиноккио»

Дата выхода: 9 декабря.

Режиссёры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон.

В главных ролях: Грегори Манн, Юэн Макгрегор, Рон Перлман и другие.

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези.

Где смотреть: Netflix

Пиноккио на волне популярности. Разработчики из Neowiz полируют Lies of P, а Disney пару месяцев назад выпустила провальную экранизацию с Томом Хэнксом. Теперь пришла очередь мрачной анимационной версии от Гильермо дель Торо. Западные критики уже оценили мультфильм и остались в восторге.

«Кит»

Дата выхода: 9 декабря.

Режиссёр: Даррен Аронофски.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау и другие.

Жанр: драма.

Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

«Кит» ещё не вышел, а уже собрал весь возможный ажиотаж. Дело в Венецианском кинофестивале, где зрители аплодировали Брендану Фрейзеру шесть минут подряд. Актёр сыграл мужчину весом в 272 кг. Когда-то давно он бросил семью, а теперь пытается восстановить отношения с дочерью.

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Дата выхода: 21 декабря.

Режиссёр: Джоэль Кроуфорд.

В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Флоренс Пью и другие.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения.

Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

Впервые Кот в сапогах в исполнении Бандераса появился в «Шреке 2». Зрителей очаровал невероятно милый взгляд котика — поэтому пушистый и получил уже второй сольный мультфильм. Правда, у героя всё плохо. У него девять жизней, но восемь уже израсходованы. Как кот распорядится последней? Судя по трейлерам, не удержится от очередного опасного приключения!

«Вавилон»

Дата выхода: 23 декабря.

Режиссёр: Дэмьен Шазелл.

В главных ролях: Оливия Уайлд, Брэд Питт, Марго Робби и другие.

Жанр: детектив, криминал.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

В новом фильме режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал звёздный состав. Оливия Уайлд, Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби отправятся в 1920 год. Это время, когда немое кино утратило популярность и вчерашние звёзды ищут место в новом мире. Найдут ли? Западные зрители узнают ответ 23 декабря, а вот в России премьеры не будет.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Дата выхода: 23 декабря.

Режиссёр: Райан Джонсон.

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие.

Жанр: детектив, криминал.

Где смотреть: Netflix

Первая часть «Достать ножи» — один из лучших фильмов 2019 года. Райан Джонсон собрал звёздный актёрский состав и рассказал отличную историю о жадности и мести. В этот раз детектив Бенуа Блан окажется в Греции и вычислит из множества подозреваемых нового убийцу.

«Белый шум»

Дата выхода: 30 декабря.

Режиссёр: Ноа Баумбак.

В главных ролях: Адам Драйвер, Рэффи Кэссиди, Грета Гервиг и другие.

Жанр: драма, комедия, ужасы.

Где смотреть: Netflix

В центре сюжета эксперт по Адольфу Гитлеру, которого играет Адам Драйвер. Дела у него плохи: отношения с детьми разладились, жена изменяет, а обсуждать фюрера никто не спешит. А ещё недалеко от дома произошла железнодорожная катастрофа, и теперь герой панически боится умереть. Похоже, разобраться с проблемами будет трудно. Всё-таки не просто так среди жанров заявлены ужасы.

Что будете смотреть в декабре? Пишите в комментариях!