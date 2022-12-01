Год заканчивается на высокой ноте. В декабре выйдет немало крутых игр

Год подходит к концу, однако декабрь оказался удивительно насыщенным на релизы — тут и возвращение культовой серии, и неожиданное переосмысление старого жанра, и новый космический хоррор. А впереди ещё несколько важных премьер.
Вдобавок скоро пройдёт церемония награждения The Game Awards 2022, где мы традиционно ждём море анонсов и показов ожидаемых новинок.
The Callisto Protocol — 2 декабря
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: научно-фантастический хоррор.
Релиз в России: да.
Создатели оригинальной Dead Space во главе с Гленом Скофилдом после выпуска пары Call of Duty возвращаются к своему главному творению — хоррору в космосе. Перед нами не новая Dead Space — это духовная наследница со своими особенностями. Впрочем, и отличительных особенностей хватает.
Обзоры прессы появятся в момент релиза — утром 2 декабря.
Marvel's Midnight Suns — 2 декабря
Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: тактика про супергероев.
Релиз в России: нет.
Midnight Suns до последнего была тёмной лошадкой. С одной стороны, за разработку отвечали матёрые создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из Firaxis. С другой стороны, боевая система через карточки и совсем невнятные геймплейные показы вкупе с несколькими крупными переносами даты выхода.
Однако скепсис оказался лишним — Firaxis не подвела, о чём говорят обзоры тактики. Все безоговорочно хвалят очень крутые сражения, тогда как некоторые остались не совсем довольны второй половиной игры, где нужно общаться, проводить время и выстраивать отношения с супергероями.
Need for Speed Unbound — 2 декабря
Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: гонка.
Релиз в России: нет.
NFS вернулась! С самого анонса гонка вызвала спорную реакцию — многих отпугнул необычный визуальный стиль, сочетающий в себе реалистичное окружение и анимированных персонажей и другие детали. Вдобавок серию вернули в руки студии Criterion (NFS Hot Pursuit, Burnout Paradise).
Итог — хорошая гонка с обидными ошибками, которая должна стать фундаментом для будущего франшизы.
Hello Neighbor 2 — 6 декабря
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: стелс-хоррор.
Релиз в России: да.
В сиквеле вирусного стелс-хоррора игроки уже в роли журналистов отправляются выведывать страшные тайны соседей тихого городка с уникальными домами и жителями. Каждым персонажем управляет продвинутый искусственный интеллект.
The Game Awards — 9 декабря
Празднование прошлого и будущего видеоигр — вот о чём The Game Awards. Хотя на деле куда больше внимания уделяют именно будущему, тогда как прошлому посвящают неприлично мало времени.
Ждём массу новых показов, анонсов и других деталей грядущих игр. Начало — в 3:30 мск.
The Game Awards 2022
Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion — 13 декабря
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и NIntendo Switch.
Жанр: японский ролевой экшен.
Релиз в России: нет.
С этой игрой всё сложно. Объяснять сюжетные детали не станем, поскольку, скорее, запутаем всех. Что нужно знать — это ремейк культовой игры с PSP, который рассказывает о предшествующих Final Fantasy 7 с PS1 событиях.
Перед нами японская ролевая игра со ставкой на кинематографичную историю. Фанатам Final Fantasy 7 точно проходить не стоит. Остальным, возможно, лучше сначала познакомиться с ремейком Final Fantasy 7.
High on Life — 13 декабря
Платформы: ПК, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: комедийный шутер.
Релиз в России: неизвестно.
Один из создателей «Рика и Морти», Джастин Ройланд, продолжает покорять видеоигры. High on Life — комедийный космический шутер, где всё оружие разговаривает. По сюжету главному герою предстоит спасти человечество, которое инопланетные бандиты хотят использовать в качестве наркотика.
«Ведьмак 3: Дикая Охота» — 14 декабря
Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: приключение.
Релиз в России: неизвестно.
Долгожданная некстген-версия «Ведьмака 3» привнесёт множество долгожданных нововведений, среди которых улучшение графики, отдельные версии для новых консолей, трассировка лучей для глобального освещения, новая камера и сотни мелких улучшений вроде фильтров для карты и новой камеры от третьего лица.
Blacktail — 15 декабря
Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: приключение.
Релиз в России: неизвестно.
Последний заметный релиз 2022 года. Интерактивное приключение про появление Бабы-яги, где игрокам в роли 16-летней девочки предстоит научиться защищать лес и раскрыть его мрачные тайны. И только от ваших решений зависит будущее всего.
Что ждёте больше всего? Рассказывайте в комментариях!
- 1 декабря 2022
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