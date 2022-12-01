Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Главные игры декабря 2022 года: The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound, The Game Awards, «Ведьмак 3» и другие

Год заканчивается на высокой ноте. В декабре выйдет немало крутых игр
Михаил Шевкун
Главные игры декабря 2022 года
Комментарии
Чуть ли не лучший месяц по играм за весь год.

Год подходит к концу, однако декабрь оказался удивительно насыщенным на релизы — тут и возвращение культовой серии, и неожиданное переосмысление старого жанра, и новый космический хоррор. А впереди ещё несколько важных премьер.

Вдобавок скоро пройдёт церемония награждения The Game Awards 2022, где мы традиционно ждём море анонсов и показов ожидаемых новинок.

The Callisto Protocol — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: научно-фантастический хоррор.
Релиз в России: да.

Создатели оригинальной Dead Space во главе с Гленом Скофилдом после выпуска пары Call of Duty возвращаются к своему главному творению — хоррору в космосе. Перед нами не новая Dead Space — это духовная наследница со своими особенностями. Впрочем, и отличительных особенностей хватает.

Обзоры прессы появятся в момент релиза — утром 2 декабря.

Marvel's Midnight Suns — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: тактика про супергероев.
Релиз в России: нет.

Midnight Suns до последнего была тёмной лошадкой. С одной стороны, за разработку отвечали матёрые создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из Firaxis. С другой стороны, боевая система через карточки и совсем невнятные геймплейные показы вкупе с несколькими крупными переносами даты выхода.

Однако скепсис оказался лишним — Firaxis не подвела, о чём говорят обзоры тактики. Все безоговорочно хвалят очень крутые сражения, тогда как некоторые остались не совсем довольны второй половиной игры, где нужно общаться, проводить время и выстраивать отношения с супергероями.

Новость по теме
Критики в восторге от Marvel’s Midnight Suns, новой тактики от авторов XCOM 2

Need for Speed Unbound — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: гонка.
Релиз в России: нет.

NFS вернулась! С самого анонса гонка вызвала спорную реакцию — многих отпугнул необычный визуальный стиль, сочетающий в себе реалистичное окружение и анимированных персонажей и другие детали. Вдобавок серию вернули в руки студии Criterion (NFS Hot Pursuit, Burnout Paradise).

Итог — хорошая гонка с обидными ошибками, которая должна стать фундаментом для будущего франшизы.

Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться

Hello Neighbor 2 — 6 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: стелс-хоррор.
Релиз в России: да.

В сиквеле вирусного стелс-хоррора игроки уже в роли журналистов отправляются выведывать страшные тайны соседей тихого городка с уникальными домами и жителями. Каждым персонажем управляет продвинутый искусственный интеллект.

The Game Awards — 9 декабря

Празднование прошлого и будущего видеоигр — вот о чём The Game Awards. Хотя на деле куда больше внимания уделяют именно будущему, тогда как прошлому посвящают неприлично мало времени.

Ждём массу новых показов, анонсов и других деталей грядущих игр. Начало — в 3:30 мск.

The Game Awards 2022

The Game Awards 2022

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion — 13 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и NIntendo Switch.
Жанр: японский ролевой экшен.
Релиз в России: нет.

С этой игрой всё сложно. Объяснять сюжетные детали не станем, поскольку, скорее, запутаем всех. Что нужно знать — это ремейк культовой игры с PSP, который рассказывает о предшествующих Final Fantasy 7 с PS1 событиях.

Перед нами японская ролевая игра со ставкой на кинематографичную историю. Фанатам Final Fantasy 7 точно проходить не стоит. Остальным, возможно, лучше сначала познакомиться с ремейком Final Fantasy 7.

High on Life — 13 декабря

Платформы: ПК, Xbox Series и Xbox One.
Жанр: комедийный шутер.
Релиз в России: неизвестно.

Один из создателей «Рика и Морти», Джастин Ройланд, продолжает покорять видеоигры. High on Life — комедийный космический шутер, где всё оружие разговаривает. По сюжету главному герою предстоит спасти человечество, которое инопланетные бандиты хотят использовать в качестве наркотика.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» — 14 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: приключение.
Релиз в России: неизвестно.

Долгожданная некстген-версия «Ведьмака 3» привнесёт множество долгожданных нововведений, среди которых улучшение графики, отдельные версии для новых консолей, трассировка лучей для глобального освещения, новая камера и сотни мелких улучшений вроде фильтров для карты и новой камеры от третьего лица.

Blacktail — 15 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.
Жанр: приключение.
Релиз в России: неизвестно.

Последний заметный релиз 2022 года. Интерактивное приключение про появление Бабы-яги, где игрокам в роли 16-летней девочки предстоит научиться защищать лес и раскрыть его мрачные тайны. И только от ваших решений зависит будущее всего.

Что ждёте больше всего? Рассказывайте в комментариях!

Новый «Ведьмак» без Генри Кавилла и вампиры из Смоленска. Главные сериалы декабря Новый «Ведьмак» без Генри Кавилла и вампиры из Смоленска. Главные сериалы декабря
Не одни «Ходячие мертвецы»: впереди ещё четыре сериала про зомби! Давайте разбираться Не одни «Ходячие мертвецы»: впереди ещё четыре сериала про зомби! Давайте разбираться
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022