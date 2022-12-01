Чуть ли не лучший месяц по играм за весь год.

Год заканчивается на высокой ноте. В декабре выйдет немало крутых игр

Год подходит к концу, однако декабрь оказался удивительно насыщенным на релизы — тут и возвращение культовой серии, и неожиданное переосмысление старого жанра, и новый космический хоррор. А впереди ещё несколько важных премьер.

Вдобавок скоро пройдёт церемония награждения The Game Awards 2022, где мы традиционно ждём море анонсов и показов ожидаемых новинок.

The Callisto Protocol — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Жанр: научно-фантастический хоррор.

Релиз в России: да.

Создатели оригинальной Dead Space во главе с Гленом Скофилдом после выпуска пары Call of Duty возвращаются к своему главному творению — хоррору в космосе. Перед нами не новая Dead Space — это духовная наследница со своими особенностями. Впрочем, и отличительных особенностей хватает.

Обзоры прессы появятся в момент релиза — утром 2 декабря.

Marvel's Midnight Suns — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Жанр: тактика про супергероев.

Релиз в России: нет.

Midnight Suns до последнего была тёмной лошадкой. С одной стороны, за разработку отвечали матёрые создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из Firaxis. С другой стороны, боевая система через карточки и совсем невнятные геймплейные показы вкупе с несколькими крупными переносами даты выхода.

Однако скепсис оказался лишним — Firaxis не подвела, о чём говорят обзоры тактики. Все безоговорочно хвалят очень крутые сражения, тогда как некоторые остались не совсем довольны второй половиной игры, где нужно общаться, проводить время и выстраивать отношения с супергероями.

Новость по теме Критики в восторге от Marvel’s Midnight Suns, новой тактики от авторов XCOM 2

Need for Speed Unbound — 2 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Жанр: гонка.

Релиз в России: нет.

NFS вернулась! С самого анонса гонка вызвала спорную реакцию — многих отпугнул необычный визуальный стиль, сочетающий в себе реалистичное окружение и анимированных персонажей и другие детали. Вдобавок серию вернули в руки студии Criterion (NFS Hot Pursuit, Burnout Paradise).

Итог — хорошая гонка с обидными ошибками, которая должна стать фундаментом для будущего франшизы.

Hello Neighbor 2 — 6 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Жанр: стелс-хоррор.

Релиз в России: да.

В сиквеле вирусного стелс-хоррора игроки уже в роли журналистов отправляются выведывать страшные тайны соседей тихого городка с уникальными домами и жителями. Каждым персонажем управляет продвинутый искусственный интеллект.

The Game Awards — 9 декабря

Празднование прошлого и будущего видеоигр — вот о чём The Game Awards. Хотя на деле куда больше внимания уделяют именно будущему, тогда как прошлому посвящают неприлично мало времени.

Ждём массу новых показов, анонсов и других деталей грядущих игр. Начало — в 3:30 мск.

The Game Awards 2022

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion — 13 декабря

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и NIntendo Switch.

Жанр: японский ролевой экшен.

Релиз в России: нет.

С этой игрой всё сложно. Объяснять сюжетные детали не станем, поскольку, скорее, запутаем всех. Что нужно знать — это ремейк культовой игры с PSP, который рассказывает о предшествующих Final Fantasy 7 с PS1 событиях.

Перед нами японская ролевая игра со ставкой на кинематографичную историю. Фанатам Final Fantasy 7 точно проходить не стоит. Остальным, возможно, лучше сначала познакомиться с ремейком Final Fantasy 7.

High on Life — 13 декабря

Платформы: ПК, Xbox Series и Xbox One.

Жанр: комедийный шутер.

Релиз в России: неизвестно.

Один из создателей «Рика и Морти», Джастин Ройланд, продолжает покорять видеоигры. High on Life — комедийный космический шутер, где всё оружие разговаривает. По сюжету главному герою предстоит спасти человечество, которое инопланетные бандиты хотят использовать в качестве наркотика.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» — 14 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Жанр: приключение.

Релиз в России: неизвестно.

Долгожданная некстген-версия «Ведьмака 3» привнесёт множество долгожданных нововведений, среди которых улучшение графики, отдельные версии для новых консолей, трассировка лучей для глобального освещения, новая камера и сотни мелких улучшений вроде фильтров для карты и новой камеры от третьего лица.

Blacktail — 15 декабря

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Жанр: приключение.

Релиз в России: неизвестно.

Последний заметный релиз 2022 года. Интерактивное приключение про появление Бабы-яги, где игрокам в роли 16-летней девочки предстоит научиться защищать лес и раскрыть его мрачные тайны. И только от ваших решений зависит будущее всего.

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