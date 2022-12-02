Лучшие сериалы в истории, которые должен посмотреть каждый

Качественных сериалов снято очень много, но не все из них становятся культовыми и занимают особое место в истории. Причина вполне очевидна.

Не так уж часто шоураннерам удаётся совместить в одном проекте грамотный сценарий, идеально подобранный актёрский состав и хороший визуал при способности обеспечить сохранение интереса зрителей в течение длительного периода времени без скатывания в откровенную унылость.

Всё вышеперечисленное является атрибутом успешного продукта с перспективой стать бессмертной классикой, актуальной в любую эпоху. Представляем подборку легендарных сериалов различных жанров, которые должен посмотреть каждый. Ранжируйте своих фаворитов благодаря новому удобному функционалу «Чемпионата».

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».