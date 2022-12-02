Лучшие сериалы в истории, которые должен посмотреть каждый

Качественных сериалов снято очень много, но не все из них становятся культовыми и занимают особое место в истории. Причина вполне очевидна.
Не так уж часто шоураннерам удаётся совместить в одном проекте грамотный сценарий, идеально подобранный актёрский состав и хороший визуал при способности обеспечить сохранение интереса зрителей в течение длительного периода времени без скатывания в откровенную унылость.
Всё вышеперечисленное является атрибутом успешного продукта с перспективой стать бессмертной классикой, актуальной в любую эпоху. Представляем подборку легендарных сериалов различных жанров, которые должен посмотреть каждый. Ранжируйте своих фаворитов благодаря новому удобному функционалу «Чемпионата».
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (532 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (367 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,4 из 10.
Сериал о криминальном мире Бирмингема в период между Первой и Второй мировыми войнами. Семья Шелби под руководством харизматичного Томми (Килиан Мёрфи) стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд в Англии.
Яркие персонажи и блестящая актёрская игра, классный визуал, завораживающая атмосфера – основные причины, почему эта криминальная драма является одной из лучших в своём жанре.
Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (240 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (438 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,6 из 10.
Эталон драматической комедии. Жизнь семьи Галлагеров и их соседей из криминального района Чикаго трогает до глубины души и одновременно заставляет смеяться в течение 11 сезонов.
«Бесстыжие» — американская версия одноименного британского телешоу. Тот случай, когда ремейк оказался намного лучше оригинала и на порядок превзошёл своего «прародителя» по популярности.
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (536 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,51 из 10 (285 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,5 из 10.
Сериал, где каждая серия никак не связана с предыдущей и рассказывает абсолютно новую историю. В «Чёрном зеркале» снялись много известных актёров — Рори Киннер, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Джон Хэмм и другие.
Эпизоды сериала сложно отличить от отдельного фильма. Шоу на остросоциальную тематику, отображающее всеобщее беспокойство за современный мир технологий, безумное общество и неадекватных политиков. Пугающая реалистичность нашего бытия, показанная на экране, заставляет о многом задуматься и переосмыслить свои ценности.
Рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (563 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (308 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,7 из 10.
«Настоящий детектив» — это нечто вроде культовых фильмов-триллеров «Семь» или «Молчание ягнят» из мира сериалов. Уникальное в своём роде шоу-антология, которое подкупает мрачной и угнетающей атмосферой.
Сериал прежде всего ассоциируется с потрясающим первым сезоном, где главные роли следователей блестяще исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Но и во втором с Колином Фарреллом, Винсом Воном, Рэйчел Макадамс и Тэйлором Китчем есть на что посмотреть. Да и третий с Махершалой Али и Стивеном Дорфом не так уж плох, хотя в целом немного уступает своим предшественникам. Один из лучших (если не лучший) проектов детективного жанра на телеэкране.
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (417 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (72 тыс. оценок).
Хроника криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара в блестящем исполнении Вагнера Моуры. Первые два сезона посвящены Медельинскому картелю под руководством Пабло. В третьем рассказывается о картеле Кали, который стал номером один после краха Эскобара.
Сложно назвать биографический сериал на реальных событиях, который превосходит «Нарко» по качеству.
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (721 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (194 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,3 из 10.
Декстер Морган (Майкл Си Холл) — серийный убийца, в свободное время работающий судмедэкспертом в полиции Майами. У Декстера есть свой кодекс, согласно которому его жертвами становятся только преступники.
Восемь сезонов качественного триллера со взрослым рейтингом, ярким протагонистом и не менее харизматичными антагонистами. Сериал не проседает с течением времени, что выгодно отличает его от других детективных шоу.
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (501 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (83 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,4 из 10.
Смелая политическая драма, выставляющая высокие чины в неприглядном для них свете. «Карточный домик» показывает весь цинизм политической элиты США и не только (особое место уделено России и Китаю).
Главный герой Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси) прошёл путь от конгрессмена до президента. Он и его жена Клэр (Робин Райт) готовы на всё ради власти. Сериал резко скатился в финальном шестом сезоне после скандальной «отмены» Кевина Спейси и резкого выведения его персонажа из сюжета.
Тем не менее «Карточный домик» остаётся очень качественным и самобытным проектом, который однозначно оставил свой след в истории как лучшее телешоу на политическую тематику.
Рейтинг IMDB: 9,5 из 10 (1,83 млн оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (487 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,8/10.
Культовый сериал о школьном учителе Уолтере Уайте (Брайан Крэнстон), который вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол) организовал наркоимперию в Альбукерке.
«Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков и рядовых зрителей. Многие считают этот сериал лучшим в истории. Сложно что-либо возразить им. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, от экрана оторваться практически невозможно.
«Во все тяжкие» — «вечный» сериал, который можно пересматривать множество раз.
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (459 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (446 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,8 из 10.
Самый известный сериал о медицинских работниках. Циничный, неделикатный и саркастичный врач-диагност Грегори Хаус (Хью Лори) и его команда занимаются запутанными медицинскими случаями и спасают человеческие жизни, попутно разбираясь с личными проблемами.
Блестящая актёрская игра Лори и грамотный сценарий качественно выделяют этот процедурал на фоне всех остальных аналогов.
Рейтинг IMDB: 9,2 из 10 (2,06 млн оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 из 10 (802 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 9 из 10.
«Игра престолов» — самый известный сериал в жанре фэнтези. Монументальный проект телеканала HBO по мотивам эпичной серии книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».
Сериал в течение восьми сезонов радовал зрителей своей уникальной атмосферой, стилистикой, спецэффектами, классной актёрской игрой. Концовку шоу большинство фанатов признали провальной, но это не отменяет общее высочайшее качество телешоу.
Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (224 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (143 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,2 из 10.
Агенты Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) — имена этих персонажей знают сотни миллионов людей на планете.
«Секретные материалы» — образцовая фантастика с элементами мистики. Сериал в излишнем описании не нуждается. Шоу стало настолько значимым в своём жанре, что его продолжение выпустили спустя 14 лет после первоначально объявленного закрытия в 2002 году.
Рейтинг IMDB: 9,1 из 10 (914 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (546 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,9 из 10.
История детектива Шерлока Холмса (Бенедикт Камбербэтч) и доктора Джона Ватсона (Мартин Фриман) в современном Лондоне.
Оригинальная, стильная и интригующая экранизация рассказов Артура Конан-Дойла. Всего вышло четыре сезона, в каждом из которых лишь по три серии. Малое количество экранного времени заставляет ещё больше ценить каждый момент этого популярнейшего сериала.
Рейтинг IMDB: 9,2 из 10 (391 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (106 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,7 из 10.
«Крёстный отец» из мира сериалов. Мафиозный босс Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) успешно заправляет делами в Северном Джерси, но не может разобраться с проблемами в собственной семье. Гениальный сериал в жанре криминальной драмы, который держит высочайшую марку на протяжении всех шести сезонов.
Рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (980 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 9,2 из 10 (468 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 9,3 из 10.
Комедийный сериал, о котором слышали все жители планеты, хоть раз пользовавшиеся телевизором и интернетом. Шоу о жизни шестерых друзей-соседей – отражение целой эпохи конца 1990-х и начала 2000-х, не теряющее актуальности по сей день.
«Друзья» стали революционным проектом и положили начало целой серии знаменитых ситкомов, таких как «Клиника», «Офис», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва» и других.
Рейтинг IMDB: 9,3 из 10 (336 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 из 10 (31 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,4 из 10.
Сериал о работе полицейских без прикрас. Умное и предельно реалистичное шоу с массой неоднозначных персонажей из криминального мира Балтимора.
В «Прослушке» нет обилия экшена, потому что в настоящей жизни работа копа достаточно скучна и далеко не всегда состоит из погонь и перестрелок. Возможно, сериал не для широкой массовой аудитории, но настоящие киноманы определённо оценят «Прослушку» по достоинству.
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