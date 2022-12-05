Обзор Knights of Honor 2: Sovereign. Маленького брата Crusader Kings и Total War для всех

Стратегия, которая может привить любовь к жанру, но не найти себя.

6 декабря на ПК выйдет Knights of Honor 2: Sovereign — продолжение популярной стратегии в реальном времени из далёкого 2004 года. Как и оригинал, новинка посвящена управлению государством в Средневековом мире — его предстоит развивать, улучшать и, конечно же, увеличивать до размеров целой империи.

За разработку сиквела отвечала болгарская студия Black Sea Games, авторы оригинала. Разработчики обещали выпустить простую в освоении глобальную стратегию, которая будет интересна как новичкам, так и ветеранам жанра. Мы уже поиграли в новинку и готовы поделиться своими впечатлениями.

Crusader Kings + Total War

Knights of Honor 2 — типичный представитель современных глобальных стратегий. Игрок выбирает одну из множества стран на карте средневековой Европы, постепенно развивает её и бросает вызов всему миру. Управлять королевством предстоит с помощью привычных по другим играм рычагов: деньги, учёность, религия, коммерция, провизия и рекруты.

KoH 2 выглядит довольно симпатично, хоть и не может похвастаться передовой графикой Фото: THQ Nordic

С делами насущными королю помогут ближайшие советники, которых предстоит набирать самостоятельно. Всего их пять видов: маршал, купец, дипломат, клирик и шпион. Каждый здорово облегчает работу короля и помогает ему справляться с внутренними и внешними невзгодами, которые преследуют правителя на протяжении всей партии. Например, маршал возглавляет армию, а шпион плетёт интриги в соседних государствах и докладывает об их ближайших планах.

Главной фишкой Knights of Honor 2 стала смесь между геймплеем на глобальной карте и сражениями в реальном времени. О такой игре наверняка мечтают миллионы поклонников стратегий по всему миру: глобальные механики из игр Paradox тут соседствуют со сражениями в духе Total War. То есть игрок не просто набирает армию и следит за абстрактным боем своих юнитов, а напрямую участвует в битвах, контролирует передвижения войск и отдаёт приказы.

Total War? Нет, Knights of Honor 2! Фото: THQ Nordic

В целом разработчикам удалось перенести опыт первых Total War в свою игру — управлять своими войсками и наблюдать за тем, как они сражаются, действительно интересно. Успех в поединке зависит не только от умелого управления отрядами, но и от боевого духа и провизии. Если хоть один из показателей будет близко к нулю — пиши пропало.

К сожалению, сами битвы заканчиваются за считаные минуты, а сражения не блещут проработанными анимациями. Понятное дело, что речь идёт о бюджетной стратегии, а не о дорогущей игре британцев из Creative Assembly, однако боям в «Рыцарях чести» явно не хватает глубины и разнообразия.

Если в Total War на поединок очень сильно влияла в том числе местность, умения отдельных подразделений и грамотное управление армией, то Knights of Honor 2 может похвастаться этими элементами лишь частично. Всё работает по очень простой схеме: нанял генерала, улучшил его навыки до максимума, собрал армию с высоким боевым духом и достаточной провизией — вперёд, покорять чужие земли. Поэтому бои в реальном времени начинают надоедать, и ты постепенно переходишь на автоматический расчёт сражений.

Глобальная часть радует

Что касается глобальной игры, то здесь у новинки есть свои козыри. Knights of Honor 2 задействует лучшие идеи из первой части и стратегий Paradox. Общий геймплейный цикл в игре целиком и полностью построен на вышеупомянутых рычагах управления и «прокачке» своей страны. Чтобы привести королевство к процветанию, недостаточно просто копить деньги, строить здания и улучшать советников — нужно грамотно вкладывать средства в проблемные направления и следить за настроением социальных слоёв.

Постройка зданий в игре Фото: THQ Nordic

Например, знать оценит развитие отношений с другими государствами, а войска поддержат правителя, если он ни в чём не нуждается на поле боя. При этом отрицательное отношение населения к короне приводит не только к снижению важных показателей, но и к потенциальному мятежу.

В «Рыцарях чести 2» очень легко столкнуться с ситуацией, когда полностью прокачанный генерал с мощной армией вдруг восстаёт против короны — даже в том случае, если все слои общества относятся к правителю с большой любовью. В этой ситуации проблем не оберёшься, поэтому необходимо улучшать генералов постепенно и ни в коем случае не выбирать любимчиков.

Мир в Knights of Honor 2 не стоит на месте, и вокруг постоянно что-то происходит. У кого-то умирают короли, другие ввязываются в войны, третьи объявляют крестовый поход, пока четвёртые мирно развивают своё королевство, стараясь никого не трогать.

Внешняя политика в игре реализована довольно просто и держится на двух столпах: предложениях и требованиях. Гегемоны и самые мощные страны, безусловно, добиваются своего с помощью силы, тогда как середнячкам приходится договариваться друг с другом, заключать пакты о ненападении и торговые соглашения.

Опять же, глубины каких-нибудь Europa Universalis 4 и последних частей Total War здесь нет, однако базовые потребности механика закрывает.

Прокачать в KoH 2 можно даже семейные традиции Фото: THQ Nordic

Похвалить хочется и техническое состояние стратегии. Она отлично работает даже на максимальной скорости, не вылетает и не страдает от каких-либо серьёзных технических проблем. Видеть такое в 2022-м несколько непривычно, оттого и куда более радостно.

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Knights of Honor 2 — идеальная игра для геймеров, которые боятся глобальных стратегий как огня. Она не пугает обилием механик, сложных взаимодействий и разнообразием контента, вместо этого фокусируясь на том, чтобы в неё было просто интересно и беззаботно играть.

Фанатам глобальных стратегий «Рыцари чести 2» наверняка покажутся слишком простой и где-то даже примитивной игрой, однако она может стать дверью в мир хардкорного жанра для новичков. Тем более что завоёвывать Европу можно в том числе в мультиплеере.

Понравилось

Действительно простая в освоении глобальная стратегия

Приятная и аккуратная картинка

Прокачка советников и королевской семьи

Стабильная производительность и отсутствие критичных багов

Не понравилось