Посмотрели «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Последняя большая роль Слая?

Крупный мужчина Дуайт Манфреди (Сильвестр Сталлоне), отмотав 25 лет за чужое преступление, выходит на свободу. Когда-то он был важной фигурой нью-йоркской организованной преступности. Теперь боссы мафии заявили ему, что места в Нью-Йорке для него не осталось, и отправили зарабатывать деньги в Талсе — не особо примечательном городе в центре США.

Дуайт, конечно, остался этим недоволен, но всё-таки решил освоить новую территорию. В Талсе он в первый же день взял под контроль прибыльный магазин по продаже марихуаны, а в первый вечер — переспал с молодой женщиной.

Потом мафия потребовала от Дуайта $ 100 тысяч за то, что он, выйдя из тюрьмы, сломал челюсть одному из её капитанов. Потом возникли проблемы с наркобизнесом. Потом выяснилось, что женщина, с которой провел ночь Дуайт, работает в службе по контролю за взрывчаткой и оружием — и должна наблюдать за Дуайтом.

«Короля Талсы» сделали под руководством неутомимого шоураннера Тейлора Шеридана, который до конца этого года выпустит ещё один сериал, вестерн «1923», а уже в январе — продолжение «Мэра Кингстауна». Над сценарием работал другой опытный автор, Теренс Уинтер, специализирующийся на сериалах об оргпреступности (он занимался «Сопрано» и «Подпольной империей»).

Но главного человека в «Короле Талсы», разумеется, зовут совсем иначе — Сильвестр Сталлоне.

«Король Тулсы» Фото: Paramount

Для 76-летнего актёра это первая роль в сериалах и, вероятно, последняя: долгие съёмки для телевидения, по его словам, проходят довольно тяжело. Поэтому «Король Талсы» волей-неволей несёт на себе печальный символический груз, воспринимается пусть не как прощание Сталлоне с публикой, но как элегия ему. Что забавно, потому как сериал этот по большей части оказывается комедией.

Источником юмора стал сам Дуайт, который в новой для него реальности выглядит динозавром. Он ворчит что-то про поганый мир, в котором даже на почте больше не принимают наличные, не пьёт из картонных стаканов и носит с собой в кафе кружку, не понимает смысла гендерных местоимений («Он, она, они, оно, бум, бэнг, ба, фа, фу — что творится с этой страной?»).

Но он не социопат, он уважителен, он приветлив — насколько может быть приветлив человек с почти обездвиженным лицом Сильвестра Сталлоне. И, несомненно, он в превосходной физической форме.

Именно про это «Король Талсы» — про Сталлоне и про то, как он по-прежнему хорош.

«Король Талсы» Фото: Paramount

В сериале у него постепенно появляются помощники — темнокожий парень, решивший стать мафиози, хозяин бара, владелец магазина травки — но вся их задача состоит в том, чтобы оттенять силу, массивность, благородство Слая.

«Король Талсы» строится с учётом его харизмы, вокруг него, под него. Когда-то так строился классический Голливуд — на актёре, который способен в кадре подчинить себе любую ерунду. И Сталлоне тащит на себе — да просто тянет одной рукой — этот сериал и его, скажем прямо, никчёмный сюжет про старого «хрена», жалеющего о прежних ошибках и дающего прикурить молодёжи.

Другое дело, что иногда хочется, чтобы у героя Сталлоне был достойный противник, чтобы ему грозило хоть какое-нибудь поражение. Но нет, по-видимому, не в этот раз. Заносчивый бандит попытается поспорить с Дуайтом — и ляжет на пол после удара в зубы.

Кто-то попробует расстрелять Дуайта, но тот останется без царапины. Громила-индеец начнёт ему грубить, но Дуайт не дрогнет.

— Ты вообще был на лошади, урод?

— А ты был подключен к системе жизнеобеспечения?

«Король Талсы» Фото: Paramount

Практически о любой сцене мы можем сказать наверняка, что в ней произойдёт — но разве не за этим мы и собрались?

***

«Король Талсы» ни на шаг не отходит от проверенной формулы и выглядит как не очень хорошее кино конца 80-х, на котором случайно залипаешь ночью на кабельном канале (и так оно, в общем, и есть). Но верно и другое: что толку выдумывать для актёра на восьмом десятке какие-то новшества, если его прямой в челюсть до сих пор работает безотказно.

Что понравилось

Расслабленный комедийный тон вместо драмы

Сильвестр Сталлоне всё ещё очень хорош, и роль благородного преступника ему идёт.

Что не понравилось