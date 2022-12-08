«Уэнсдей» уже стала мировым хитом. Когда ждать второй сезон?

С момента премьеры «Уэнсдей» прошло две недели — сериал оказался настоящим хитом, сумев стартовать лучше любого другого англоязычного проекта Netflix в истории. Да, даже лучше «Очень странных дел», хотя ещё недавно подобное казалось совсем уж невозможным.

Несмотря на несколько рекордов, Netflix не торопится официально давать второму сезону зелёный свет — и это уже стандартная практика для сервиса. Но не переживайте, у популярного сериала безоговорочно будет продолжение.

Шоураннеры «Уэнсдей» Альфред Гоф и Майлз Миллар уже подтвердили, что они знают, в каком направлении планируют развивать сериал во втором сезоне — и даже после него. У них есть идеи для развития героев и сюжета как минимум на три-четыре сезона.

И всё это может меняться и эволюционировать. Часто ты видишь, каких героев стоит подсветить больше, а каких — списать. Мы хотим делать сюжет открытым и живым, оставляя себе большой простор.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Когда ждать второй сезон «Уэнсдей»

Скорее всего, до 2024 года новые серии уже не выйдут. Первый сезон снимали полгода — с сентября 2021-го по март 2022 года, плюс ещё полгода на постпродакшен. Вряд ли второй сезон получится снять значительно быстрее, поэтому ожидать премьеры до весны 2024-го (а скорее, осени 2024-го) не стоит.

Вместе с этим Netflix может продлить шоу сразу на несколько сезонов, которые могут снимать параллельно друг другу. Или расширить хронометраж сезона, после поделив его — как это уже делали с «Бумажным домом» и «Очень странными делами».

Будем надеяться, что съёмки успеют запустить хотя бы в течение 2023 года.

О чём будет второй сезон «Уэнсдей»

Глобально — неизвестно. Но авторы сериала уже намекнули, что пойманный злодей не просто так перевоплотился в монстра в самом финале первого сезона. Однако какая роль ему уготована в новых сериях — пока открытый вопрос. Вряд ли, учитывая всё, он вновь выступит однозначным злодеем.

Первый сезон «Уэнсдей» был посвящён раскрытию тайны таинственных убийств. Продолжение, если отталкиваться от слов шоураннеров, не станет повторять структуру предыдущих серий. А исполнительница главной роли Дженна Ортега вообще планирует показать свою героиню ещё более мрачной и безбашенной.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Где выйдет второй сезон «Уэнсдей»

«Уэнсдей» — проект Netflix. Поэтому и второй сезон выйдет на американской платформе. А вот в России официально посмотреть шоу не получится.