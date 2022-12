Фильмам Marvel есть чему поучиться. Midnight Suns — чуть ли не лучшая игра про супергероев

Marvel's Midnight Suns вышла в один день с The Callisto Protocol и Need for Speed: Unbound. Геймеры обсуждали проблемный старт «новой Dead Space» и яростно спорили про уличные гонки. А вот про новый проект Firaxis все сначала словно забыли — и зря.

По качеству и размаху это одна из лучших игр года. Если любите тактику и супергероев, пропускать новинку нельзя.

Стоит отметить, что уже через неделю после выхода самый большой онлайн из трёх новинок был именно у Midnight Suns. Пока The Callisto Protocol и NFS начали терять аудиторию, Midnight Suns её наращивала.

Самый масштабный кроссовер Marvel

Сколько бы герои ни бились с «Гидрой», а злодеи продолжают строить козни. В этот раз они пробуждают мать всех демонов Лилит. Эта дама настолько крута, что без спроса заваливается в Санктум Санкторум, даёт тумаков Доктору Стрэнджу, Капитану Марвел и другим, а затем захватывает убежище. Её следующая цель — порабощение всего мира.

Лилит, мать демонов Фото: 2K Games

Герои отступают в загадочный мир за пределами обычной реальности и ищут способ победить Лилит. Единственный вариант — её ребёнок, который выбрал путь охотника, 300 лет назад победил мать и впал в спячку. Именно за дитя Лилит мы и будем играть.

Охотница создаётся в редакторе Фото: 2K Games

Поначалу сюжет кажется простым, пусть и масштабным. Известные герои Marvel просто собираются в убежище и шаг за шагом идут к победе. Дерутся за Санктум Санкторум, ищут новых союзников, нападают на лабораторию «Гидры», охотятся за союзниками Лилит.

Но со временем история начинает удивлять. Чего только стоит мать демонов, которая лишь поначалу кажется абсолютным злом. Герой увидит её человеческие стороны. Узнает о её чувствах к ребёнку. Выяснит, что не все герои так уж добры. Погружаться в эти интриги интересно — при этом образы всё время углубляются, а история раскрывает новые грани.

Перевода на русский, увы, нет Фото: 2K Games

К тому же Midnight Suns не просто собирает в одной команде разношёрстных героев, но и отлично раскрывает их образы. Игра Firaxis расскажет о Тони Старке, Стрэндже и Алой Ведьме больше и лучше, чем Marvel Studios за десяток фильмов. С каждым героем приятно общаться, а их проблемы интересно решать.

Сражения напоминают XCOM, но отличий много

После первых трейлеров Midnight Suns прозвали «XCOM с супергероями», но это не совсем правда. В каждой миссии из XCOM 2 герои высаживались на локации, неторопливо пробирались вперёд, искали выгодные позиции, устраивали засады и паниковали, когда всё шло не по плану.

В Midnight Suns формула другая. Герои не ходят по уровню, а сразу попадают на арену, где враги уже готовы к бою. Застать негодяев врасплох, как и свободно ходить, нельзя. В каждом ходе на всех трёх героев доступно лишь одно перемещение.

Блэйд разносит «Гидру» Фото: 2K Games

Ещё больше отличий добавляет карточная система. Если в XCOM 2 у каждого бойца был набор атак, которые он гарантированно применял, то в Midnight Suns герои порой пропускают ход по вине рандома.

Дело в том, что нам вручают шесть карт. Каждая олицетворяет способность: выстрел лазером у Железного человека, паутина у Человека-паука, удар мечом у Блэйда. «Рука» генерируется случайным образом, и в теории может выпасть четыре карты для Охотницы и две для Росомахи. А вот условному Стрэнджу атаки не достанется.

Впрочем, ход не пропадёт. Каждый раунд вы разыгрываете три карты, и всё равно, кому они принадлежат. Если хотите, проведите все атаки одним героем.

Местный Веном очень крут Фото: 2K Games

Впрочем, полезны не только карты. За каждое удачное действие вроде удара или лечения команда получает очки героизма. В основном они тратятся на самые мощные атаки: к примеру, Железный человек взлетит и пустит ракеты во всех врагов на арене.

Но также героизм позволяет атаковать через окружение. Возьмите тяжёлый камень и швырните во врага. Такое действие наносит урон, но не тратит ход. Поэтому всегда думаешь, как быть: использовать топовую атаку или сохранить действие, спустив героизм на бросок булыжником.

Героическая атака Призрачного гонщика Фото: 2K Games

После XCOM к боям долго привыкаешь. Но когда освоите все механики, получите много удовольствия. Секрет не только в проработке механик, но и в разнообразии.

Миссии постоянно ставят новые условия. Уничтожьте вертолёт, пока он не взлетел. Разберитесь с могучим боссом. Украдите разработку, которую защищают здоровенные детины со щитами. Спасите мирных жителей, пока Веном не прибил их камнями. Что-то необычное происходит на каждом сюжетном задании.

Ещё и героев много. Команда в итоге расширится до 13 супергероев. Среди них популярные персонажи уровня Росомахи, Призрачного гонщика и Блэйда, а также тёмные лошадки вроде Ильяны Распутиной aka Мэджик. У всех свои фишки, и каждого персонажа интересно попробовать в бою. Жаль, что на вылазку можно взять всего трёх героев, включая обязательную Охотницу — то есть выбрать придётся лишь двух напарников.

Защищаем Санктум Санкторум Фото: 2K Games

Это ещё симулятор отношений в духе Persona

Сражения со злодеями — только часть игры. Не меньше времени вы проведёте в хабе, где нужно открывать новые карты, прокачивать атаки, развивать технологии, менять одежду и интерьер. Но главная мирная активность — общение.

В Midnight Suns Охотница выстраивает с союзниками отношения. Чем лучше условный Железный человек относится к героине, тем мощнее его атаки. А ещё настоящая дружба открывает новые карты и другие бонусы.

Подружиться со Стрэнджем легко Фото: 2K Games

Чтобы напарники вас полюбили, нужно общаться с ними, устраивать спарринги и вместе отдыхать. Но учитывайте, что у всех разный характер. К примеру, Доктору Стрэнджу нравится почтительное отношение к магии. А рядом с Блэйдом лучше не шутить: он серьёзный мужик, который ненавидит лень и расхлябанность. А Мэджик не любит разговоры о любви, добре и радуге — всё это кажется ей притворством.

Лучше всего отношения прокачивают тусовки. Вот только каждый день можно зависнуть с одним героем. Так что выбирайте, на кого тратить время. И не ошибитесь с активностью: вряд ли Блэйда обрадует приглашение на кинопросмотр, лучше придумайте что-то полезное для дела.

Зависаю в качалке с Призрачным гонщиком Фото: 2K Games

С графикой и анимациями проблемы

А вот на современный визуал бюджета не хватило. Во время сражений Midnight Suns выглядит не лучше XCOM 2 (2016). А в мирное время игра напоминает устаревшую Dragon Age: Inquisition — текстуры и лицевые анимации будто взяли из проекта BioWare.

До визуала «Человека-паука» от Insomniac игре далеко Фото: 2K Games

Баги тоже на месте. Они некритичные, но раздражающие. К примеру, враги после смерти порой застывают на месте. А ещё негодяи временами отказываются ходить, а окошки с диалогами рябят.

Зато системные требования лояльные. Для запуска хватит компьютера с 8 ГБ оперативки, процессором уровня Intel Core i5-4430 и видеокарты с 4 ГБ памяти. Впрочем, с таким визуалом требования могли быть ещё ниже.

Враг рядом с Блэйдом мёртв, но продолжает стоять Фото: 2K Games

***

В Marvel's Midnight Suns слабый визуал, но в остальном игра великолепна. Здесь отличная история, интересные бои и классный хаб, где весело зависать с супергероями. Фанатам тактики и супергероики нельзя пропускать такой проект.

Что понравилось

Интересная история

Проработанный геймплей

Разнообразие миссий и героев

Отличный хаб и интересные диалоги

Не понравилось

Устаревшая графика

Баги.

Marvel's Midnight Suns вышла на ПК, PS5 и Xbox Series, но в 2023 году её планируют перенести на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Официально в России игру не продают.