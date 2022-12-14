Правила, награды и колоды. Большой гайд по карточной игре в Genshin Impact

Всё, что нужно знать о «Священном призыве семерых».

Несколько дней назад Genshin Impact обновили до версии 3.4. Главным событием большого апдейта стала карточная игра «Священный призыв семерых», напомнившая многим хорошо известный «Гвинт» из «Ведьмака 3: Дикая Охота».

И хотя внешне ККИ от HoYoverse выглядит просто, у ряда незнакомых с жанром игроков уже возникли первые трудности. В этом материале мы попытаемся ответить на все важные вопросы о новом режиме в Genshin Impact.

Фото: Genshin Impact

Как и с кем играть

Коллекционная карточная игра «Священный призыв семерых» открывается в виде квеста всем игрокам в Genshin Impact, достигшим 32-го ранга приключений. Новое задание появится в Мондштадте и проведёт вас по нюансам режима. Затем вам откроется несколько форматов.

Дуэли в открытом мире. С помощью Карточного ларца вы откроете матчи с NPC, которые будут отмечены на карте. За победы вы сможете повышать уровень в режиме, а также получать валюту и карты для колоды. Пока доступны только дуэли в Мондштадте и Ли Юэ.

Испытания в таверне. Матчи с более опытными оппонентами, открывающие доступ к новому контенту. Например, для повышения уровня нужно обыграть кота Принца. Все испытания доступны в таверне «Кошкин хвост», где мы проходили обучение.

Фото: Genshin Impact

Игры с персонажами. На доске рядом с выходом из таверны можно пригласить на дуэль одного из играбельных героев Ganshin Impact. Победа даст вам его карточку персонажа.

Матчи по сети. С четвёртого уровня желающие на той же доске могут сыграть с другом или найти соперника в онлайне. Правда, никакого рейтинга или наград тут нет — это просто развлечение для игроков.

По сути, это все развлечения нового ивента, которых должно хватить на несколько часов игры — взамен вы сможете получить немного примогемов и бонусы для самой ККИ (об этом ниже). В следующих патчах режим планируют развивать.

Фото: Genshin Impact

Правила «Священного призыва семерых»

Итак, мы имеем карточную игру для двоих. У каждого — три персонажа, которые по очереди атакуют друг друга, используя уникальные способности и карты из колоды. Задача проста — уничтожить героев соперника и сохранить своих.

При этом из трёх героев постоянно активен лишь один, на чём и строится основная механика. Только он может применять способности, но он же и получает урон от противников. После двух-трёх способностей становится доступен ульт, до которого нужно пытаться дожить.

Фото: Genshin Impact

Для применения карт используются дайсы, напоминающие ману в Hearthstone и других ККИ. Разница лишь в том, что эти восемь кубиков игрок кидает каждый ход: скилл героя требует дайсы его стихии, а для некоторых карт нужны одинаковые элементы (неважно какие).

Основным отличием от других игр жанра стали элементальные реакции из основной игры Genshin Impact. Применение способности или некоторых карт накладывает на противника эффект, который позднее можно усилить другой стихией. Вот все реакции:

Пиро + Электро = Перезагрузка (+2 к урону и принудительная смена персонажа);

Крио + Гидро = Заморозка (+1 к урону и запрет на применение способностей);

Крио + Пиро = Таяние (+2 к урону);

Гидро + Пиро = Пар (+2 к урону);

Анемо + Пиро/Крио/Гидро/Электро = Рассеивание (1 урона второй стихии по всем персонажам);

Гео + Пиро/Крио/Гидро/Электро = Кристаллизация (+1 к урону, даёт заряд щита для персонажа);

Электро + Крио/Гидро = Сверхпроводник/Заряжен (+1 к урону, другие вражеские персонажи получают 1 проникающего урона);

Пиро + Дендро = Горение (+1 к урону, 1 единица урона в финальной фазе);

Дендро + Гидро = Бутонизация (+1 к урону и создаёт ядро, которое взрывается при пиро или электро уроне);

Дендро + Электро = Стимуляция (+1 к урону и создаёт область, в которой наносится урон при применении пиро или электро).

Ну и, само собой, в «Священном призыве» есть колода с картами поддержки — обычно можно взять по две в конце каждого раунда. Используя их, можно экипировать персонажа (оружием или артефактом), использовать какой-то эффект на игровом поле или каким-то иным способом повлиять на ход матча.

Фото: Genshin Impact

Советы для игры

Если основные квестовые дуэли выглядят достаточно легко, то в отдельных испытаниях у игроков, незнакомых с жанром ККИ, могут возникнуть трудности. Для таких — несколько рекомендаций.

Выбор персонажей

Основная сила героев заключается в элементальных реакциях. Поэтому стоит выбрать трио, стихии которых будут хорошо сочетаться. Самый простой вариант — гидро, крио и пиро, которые банально увеличивают урон друг друга.

Также можно поиграть анемо+пиро+гидро или дендро+гидро+электро либо выбрать свой вариант, основываясь на успехах в Genshin Impact в целом.

Нужных персонажей можно выбить, победив их в разделе «Приглашение персонажей» на доске объявлений в таверне.

Фото: Genshin Impact

Соответственно, карты в колоду нужно набирать под конкретные стихии и персонажей — изначально там будут попадаться оружие и эффекты, которые будут бесполезны для ваших героев. Нужные можно получить в сражениях с NPC или купить у кота Принца в таверне.

Механика дайсов

Важный элемент рандома — бросок кубиков перед каждым ходом. Хотя неподходящие дайсы можно один раз заменить, чаще всего вам будут попадаться бесполезные элементы других стихий. Впрочем, на это можно повлиять.

Во-первых, в колоду стоит добавить несколько карт, которые позволят контролировать дайсы. Горящая алая ведьма даст не только бонус персонажу, но и два гарантированных пиро-кубика — и её аналоги есть для каждой стихии.

Нефритовый дворец — то же самое, но для любого активного персонажа. Библиотека Ордо Фавониус — ещё раз перебросить кубики. Плюс карты, которые меняют дайсы уже в ходе хода, такие как Паймон и Самый лучший компаньон!

Ещё одна интересная механика: элементальная гармонизация. Любую карту в руке можно заменить на универсальный дайс, и это важно помнить даже для случаев, когда до ульты или нужной реакции не хватает два-три элемента.

Фото: Genshin Impact

Реакции и ультимейт

Для того чтобы создать реакцию, нужно будет менять активного персонажа. Это можно сделать в любой момент хода, потратив один кубик, но при этом инициатива перейдёт к противнику — он сразу же сможет атаковать выдвинутого вперёд героя.

В этой ситуации очень помогут карты, которые позволяют бесплатно или быстро (без передачи хода) сменить персонажа.

Вместе с тем стоит попытаться как можно быстрее достичь ультимейта, используя способности и накапливая энергию — бонусы для этого можно найти в картах усиления персонажей и некоторых других.

Фото: Genshin Impact

Подбор карт для колоды

Как мы уже упомянули выше, обновить свой набор для игры можно в магазине «Кошкиного хвоста» или побеждая различных персонажей. Купить карты можно за валюту, выигрывая дуэли — чем больше играть, тем сильнее раскрывается режим.

Само собой, идеальной колоды не существует, и каждый будет подбирать карты под свой стиль. Но есть несколько важных элементов, которые не стоит исключать в любом случае:

карты артефактов под те стихии, персонажи которых у вас имеются. Каждому герою хочется как можно быстрее дать бонус, который апнет дайсы и уменьшит расход на скиллы;

оружие — но только то, которое нужно вашим героям. К слову, лучше, если сразу два ваших персонажа используют один и тот же тип (одноручное, катализатор и так далее);

карты на контроль дайсов. Это артефакты и эффекты, которые мы уже вспоминали чуть выше;

карты на увеличение энергии: Звёздные знамения (+1 к энергии) и Искусство Альбедо (передаёт энергию с неактивных персонажей главному);

(+1 к энергии) и (передаёт энергию с неактивных персонажей главному); карты на бесплатную или быструю (без передачи инициативы) смену персонажей: Винокурня Рассвет , Смена дежурства или Поручи это мне! ;

, или ; лишние карты не помешают (хотя бы для того, чтобы слить их на замену дайсов). Например, Гавань Ли Юэ даст по две карты в конце каждого хода;

даст по две карты в конце каждого хода; карты на лечение. Собор Фавония в конце хода на две единицы излечит активного персонажа, Постоялый двор Ваншу — того, кто получил наибольший урон.

При желании можно сместить фокус на отдельные элементы, но лучше соблюдать баланс — разработчики добавили самых разных противников, а потому одна стратегия, даже очень хорошая, сработает далеко не всегда.

Примеры колод для Дилюка Фото: genshin.hotgames.gg

Награды карточной игры в Genshin Impact

Наконец, поговорим о наградах. Как и другие активности в игре (Чайник безмятежности, рыбалка и так далее), «Священный призыв семерых» не является чем-то обязательным.

Тем более что наград авторы, как и в предыдущих случаях, подготовили не так много:

пробные матчи (начальный квест) — 60 х 4 примогемов;

повышение уровня — 60 х 10 примогемов;

достижения в игре — 290 примогемов за все.

Таким образом, закрыв весь контент по теме, можно получить 1130 камней истока (этого хватит лишь на семь молитв) и немного ресурсов.

В ККИ также нет рейтинговой системы и турниров — если такие игры вас не привлекают, можно просто забыть о новом режиме навсегда. Ничего важного для себя вы точно не пропустите.