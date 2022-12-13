Взрослый фильм для детей и детская сказка для взрослых — «Пиноккио» Гильермо дель Торо

1916 год. Где-то рядом войска французов и немцев устроили мясорубку, а над провинциальным итальянским городком — пока безоблачное небо. Старый добропорядочный резчик по дереву Джепетто вместе со своим сыном-подростком Карло доделывает для местной церкви монументальную фигуру Христа.

Но высшие силы решают не отблагодарить мастера за труды, а ударить по нему — и случайная бомба, сброшенная как балласт с самолёта, убивает Карло.

1930-е. Джепетто, пристрастившийся к выпивке, в горячке делает куклу, которая могла бы заменить ему погибшего сына. А пролетавший мимо дух леса, сжалившись над одиноким стариком, даёт жизнь деревянному мальчику — и вот на свет появляется Пиноккио.

Вскоре Джепетто вручает ему букварь и отправляет в школу. Пиноккио же вместо этого прибивается к передвижному театру графа Вольпе, знакомится с фашистским функционером и его сыном, а затем и со Смертью, которая сообщает, что ему гибель не грозит — если он готов блюсти одну волшебную формальность.

Сказка про Пиноккио, как знают читавшие оригинальную книгу Карло Коллоди, не самый детский текст на свете: в нём есть сожжённые ножки, жестокие циркачи, смерть близких, покушения на жизнь самого деревянного человечка. И это, конечно, идеальный материал для Гильермо дель Торо (для которого экранизация «Пиноккио» была предметом многолетней обсессии).

Сложное детство во враждебном мире, в котором торжествует зло, — один из важнейших мотивов творчества мексиканского режиссёра, к которому дель Торо, наконец сняв «Пиноккио», добавил и другие свои традиционные темы и образы. Испанию и Америку 1930-х в мультфильме заменила Италия той же эпохи: страна, которая всё больше погружается во тьму. Центральными антагонистами, разумеется, стали фашисты — на экране появляется даже Муссолини.

«Пиноккио» дель Торо Фото: Netflix

Что же касается технической части, то нет нужды говорить, что в ней дель Торо, по обыкновению, проявил дьявольский перфекционизм.

Как и должно быть в волшебной сказке, в «Пиноккио» пропускаешь сильно больше, чем успеваешь заметить: по углам кадра разбросан миллион деталей, а по центру меж тем прут кролики-скелеты из загробного мира, смерть в облике сфинкса, авиабомбы, гигантская рыба-кит, которая пожирает целиком корабли, и чёрт знает что ещё.

Герои и декорации не нарисованы, а сделаны вручную и сняты с помощью покадровой анимации — и выглядят совершенно изумительно.

Пиноккио и дель Торо Фото: Netflix

Вместе с визуальной фантазией дель Торо в ход идут значительные творческие силы, привлечённые к озвучиванию.

Говорящему сверчку, скажем, отдал голос Юэн Макгрегор, велеречивому балаганщику — Кристоф Вальц, и даже обезьяна здесь ухает голосом оскаровской лауреатки Кейт Бланшетт. Но «Пиноккио», конечно, берёт не только выдающимся изображением и звуком, но и методом. Гильермо дель Торо как мало кто умеет снимать стружку с вечных историй и пересказывать их так, что кажется, будто ты смотришь их впервые.

«Пиноккио» дель Торо Фото: Netflix

Поэтому его «Пиноккио» можно разбирать как высказывание об открытости и взаимопонимании: окружающие, в том числе Джепетто, не сразу видят в деревянном мальчике человека, к тому же самостоятельного. Можно долго копаться в социальном и политическом контексте из жизни Италии. Но в центре так или иначе останется история о взрослении, одиночестве, встрече со смертью и о том, что с этим ничего не поделаешь.

Самое сложное в данном случае — найти баланс, уравнять перед экраном маленьких зрителей и больших, и дель Торо это не вполне удалось.

Для взрослых в «Пиноккио» многовато детского (песен, чересчур красноречивого и развёрнутого прямого текста), для детей — взрослого (вряд ли дети поймут, кто такие подеста и дуче и почему они негодяи).

Темы фильма не всегда легко сочетаются, из-за их избытка сюжет порой расползается по швам.

«Пиноккио» дель Торо Фото: Netflix

Но пусть части «Пиноккио» в некотором смысле больше, чем их сумма, чем «Пиноккио» в целом, это всё равно энергичное, технически грандиозное, неглупое и местами даже трогательное кино. И рано или поздно дети должны были узнать, что подлый дядька из цирка — далеко не самое страшное, что их ждёт во взрослой жизни.

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«Пиноккио» дико красив — отдельные образы и сцены из него запомнятся надолго

Гильермо дель Торо добавил в историю свои любимые мотивы и сделал сюжет серьёзнее и сложнее

Фильм найдет чем порадовать и взрослых, и детей.

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