Тест. Кто ты из сериала «Уэнсдей»

Если вы его ещё не посмотрели, то, несомненно, слышали о нём. Сериал «Уэнсдей», спин-офф всеми любимого классического фильма «Семейка Аддамс», побил все рекорды на Netflix. Он подробно рассказывает о жизни и способностях дочери Гомеса и Мортиши Аддамс — Уэнсдей Аддамс.
Дочурка — не из тех людей, которые идут на контакт и с радостью заводят новые знакомства. Как и большинство подростков, Уэнсдей чрезвычайно упряма и непослушна. Это как сладкая конфета, пропитанная ядом. Ей было некомфортно находиться в обществе других людей, пока она не оказалась в школе Невермор.
Учебное заведение изменило её. Она оказалась среди таких же подобных ей изгоев со сверхспособностями, которые приняли её такой, какой она есть, хоть и не сразу же. В этой особенной школе обучаются оборотни, сирены, вампиры, ведьмы и прочие существа. Мы предлагаем пройти наш тест и определить, каким персонажем были бы вы в этом мире магии и волшебства.
- 13 декабря 2022
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