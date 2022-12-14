Закрываем сезон! Стартует BLAST Premier — последний супер-турнир 2022 года

Состав Virtus.pro по CS:GO впервые предстанет в ранге чемпионов мира, а NAVI собираются играть вшестером.

Мировой киберспортивный сезон 2022 года подошёл к своему завершению — в большинстве дисциплин команды уже начинают подготовку к новому году или даже проводят предварительные матчи.

И пока большинство зрителей обсуждает переходы игроков или первые результаты, у фанатов Counter-Strike остался незакрытый гештальт— финал серии BLAST Premier 2022 в Абу-Даби с призовым фондом в 1 млн долларов.

В преддверии топ-турнира в Эмиратах кратко рассказываем всё, что нужно знать перед началом ивента.

Фото: BLAST Premier

Главное о турнире

Участие в BLAST Premier: World Final 2022 примут восемь лучших команд сезона по версии организаторов: чемпионы BLAST и других топовых турниров, а также лидеры рейтинга по итогам 2022 года.

С 14 по 18 декабря участники будут сражаться за главный приз в размере $ 500 тыс. Все матчи пройдут в крытом спортивном комплексе «Этихад Арена» в столице ОАЭ.

Изначально коллективы поделены на две подгруппы, а затем сразятся друг с другом в плей-офф: первые места отправятся сразу в полуфинал, а вторая и третья команды сразятся в четвертьфинале. Матчи на вылет пройдут по олимпийской системе без шанса на ошибку.

Формат проведения BLAST Premier: World Final 2022 по CS:GO Фото: Liquipedia / Чемпионат

Кто играет и за кого болеть

Нашим болельщикам, прежде всего, будет любопытно понаблюдать за игроками Virtus.pro (из-за санкций они будут выступать под нейтральным тегом Outsiders). Это первый турнир для российской команды после победы на мэйджоре, и будет интересно посмотреть, как российская команда справится с новым статусом.

Впрочем, занести действующих чемпионов мира в список фаворитов можно разве что карандашом. Молодая команда уже всем всё доказала, а сейчас просто хочет с комфортом завершить сезон — «турниром жизни» для пятёрки Джами Jame Али ивент в Абу-Даби не станет.

В отличие, например, от европейской FaZe Clan. Безоговорочные лидеры мирового рейтинга и чемпионы весеннего мэйджора смазали концовку сезона (на IEM Rio Major 2022 вообще не выиграли ни матча), а потому очень хотят уйти на новогоднюю паузу с верой в собственные силы. Победы на таком турнире команде Финна karrigan Андерсена будет достаточно.

Финн karrigan Андерсен Фото: HLTV

Другим претендентом на победу выглядит датская Heroic, которая дошла до финала мэйджора в Рио и выиграла осенний сезон BLAST Premier. В текущих реалиях её перспективы кажутся куда реальнее, чем шансы звёздной Vitality или яркой Team Liquid из США — хотя их списывать со счетов тоже никто не станет.

Особое внимание привлечено к NAVI, которая привезла в Эмираты сразу шесть игроков вместо пяти. Молодой Андрей nipl Кухарский из академии клуба будет заменять на некоторых картах Виктора sdy Оруджева — того самого, которого защищали фанаты после критики Симпла.

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Сложно сказать, в каком настроении «рождённые побеждать» приехали на BLAST Premier. Провал на мэйджоре, трудности с адаптацией в команде sdy, конфликты вокруг s1mple — надеемся, команда сможет сбросить с себя этот негатив и показать красивый Counter-Strike, получив от игры удовольствие.

NAVI перед BLAST Premier в Абу-Даби Фото: HLTV

Наконец, две «тёмные лошадки» в лице OG и G2 Espots, которые всё ещё не выбрались из «подающих надежды». Возможно, для кого-то именно этот ивент станет прорывным? Ну, а в крайнем случае можно насладиться хайлайтами наших снайперов, Абдула degster Гасанова и Ильи m0NESY Осипова.

Расписание и трансляции

В среду и четверг, 14 и 15 декабря команды сыграют по два матча на групповой стадии. Затем состоятся матчи на вылет, а финал можно посмотреть в воскресенье вечером.

Расписание BLAST Premier: World Final 2022 на среду, 14 декабря:

Четверг, 15 декабря:

9:00. Группа А, матч между проигравшими (на вылет);

12:00. Группа А, матч между победителями (за 1-е место);

15:00. Группа B, матч на вылет;

18:00. Группа B, матч за 1-е место в группе.

Пятница, 16 декабря:

14:30. 1/4 финала, 2-е место группы B — 3-е место группы А;

18:00. 1/4 финала, 2-е место группы А — 3-е место группы B/

Суббота, 17 декабря:

14:30. Полуфинал, 1-е место группы А — победитель четвертьфинала 1;

18:00. Полуфинал, 1-е место группы B — победитель четвертьфинала 2.

Воскресенье, 18 декабря:

11:30. Шоу-матч;

13:00. Гранд-финал.

Начало матчей указано по московскому времени (GMT +3). Все игры, в том числе финал, пройдут до двух побед.

Официальная трансляция будет доступна на каналах BLAST Premier на Twitch и YouTube. На русском языке турнир на личных ресурсах (Twitch, YouTube) прокомментирует Игорь SL4M Сопов.