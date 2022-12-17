Все спойлеры и описание сюжета фильма «Аватар: Путь воды»

Спустя 13 лет продолжение «Аватара» всё-таки вышло. Официальных показов в России не будет, но кинотеатры всё равно планируют крутить блокбастер. Но если вы не готовы ждать и очень хотите узнать, что происходит в фильме, читайте наш пересказ.

Что происходит в фильме?

События стартуют спустя много лет после финала первого фильма. Люди улетели на Землю, но друзья на’ви вроде хороших учёных остались на Пандоре. А ещё на Землю не взяли сына полковника Куоритча, ведь малышам нельзя лезть в криокапсулу.

Жизнь Джейка Салли сильно изменилась. Он стал вождём клана Оматикайя, а Нейтири родила ему двух сыновей и дочь. Также он воспитывает девочку Кири, которую родила доктор Грейс Огустин. От Грейс остался лишённый сознания аватар, но дама всё равно зачала — при этом никто не знает, кто отец. Сын Куоритча тоже вырос и сблизился с семьёй Салли. Он даже отказался от имени Майлз и зовёт себя Пауком.

Паук считает себя на’ви Фото: Disney

Все на’ви жили счастливо и позабыли о войнах, но люди неожиданно вернулись. Их родная планета скоро погибнет, а Пандора кажется идеальным новым домом. Но сначала солдаты хотят перебить местных.

На’ви по-прежнему стойко сражаются, поэтому люди подготовили секретное оружие. Им станет группа аватаров, которую возглавил полковник Куоритч. Злодей погиб в финале прошлой части, но к тому моменту его сознание скопировали. Именно сознание загружают в аватар. Куоритч не помнит о смерти, но мечтает отомстить Салли.

Полковник Куоритч в новом облике Фото: Disney

Сыновья Салли тоже дерутся с людьми, но порой ошибаются. Если старший ребёнок Нетейам мудр и хладнокровен, то младший Ло'ак лезет на рожон. Из-за его безрассудства оба ребёнка чуть не погибли в бою. Тогда Джейк сердится и срывается на детей, но Нейтири просит быть мягче.

Детям не сидится на месте. Пока родители летают по округе, юнцы уходят в джунгли, встречают там группу аватаров и попадают в плен. Куоритч догадывается, что перед ним дети Салли, ведь у них на один палец больше, чем у чистокровных на’ви. Также злодей замечает собственного сына и немного радуется.

Куоритч хочет доставить заложников на базу, но Джейк и Нейтири приходят на помощь. В итоге в плену остался только Паук. Люди пытают ребёнка, но тот не выдаёт местоположение друзей. Тогда Куоритч дружески общается с сыном и пытается переманить его на свою сторону.

Семья Джейка Фото: Disney

Джейк понимает, что Куоритч будет его искать, а значит, под угрозой всё племя. Тогда Салли отдаёт титул вождя, собирает семью и уходит. Герои просят убежище у клана рифа Меткайина. Эти на’ви выбрали путь воды, поэтому их тело приспособлено для быстрого плавания. Местные смеются над детьми Джейка из-за лишнего пальца и странного хвоста, но финальное решение за вождём.

Сначала вождь Тоновари и его жена Ронал не хотят принимать новичков. Они не приспособлены к жизни на воде, а ещё на них охотятся люди. Но персонажи всё-таки понимают, что должны поступать правильно. В итоге герои селятся у Меткайина, изучают их культуру и исследуют подводный мир.

Ло’ак, сын Джейка, заводит дружбу с дочерью вождя Циреей. А вот с её надменным братом Аонунгом отношения не складываются. Ло’ак дерётся с задирой, но потом решает извиниться. Брат Циреи пользуется возможностью, заманивает новичка под воду и оставляет на растерзание хищнику. Ло’ака спасает огромный тулкун (кит), которого герой называет Паяканом.

Вернувшись в клан, Ло’ак не сдаёт Аонунга. Сына вождя это впечатляет, и он начинает лучше относиться к герою.

Клан Меткайина Фото: Disney

Кири хочет больше узнать о матери Грейс, сознание которой находится в Эйве, коллективном сознании Пандоры. Девушка подключается к Древу Душ, но у неё случается припадок. Чтобы спасти Кири, Джейк связывается с людьми-учёными и просит их о помощи. Девушку спасает вождь Тоновари, а сигнал засекает Куоритч.

Злодей захватывает китобойное судно, чтобы убить тулкунов и сделать из их мозга средство против старения. Также он пытается выманить Джейка, обещая кровавую расправу над морскими жителями.

Ло’ак хочет предупредить тулкуна Паякана об опасности. За ним идут младшая сестра и дети вождя Меткайина. Вот только Куоритч уже охотится на Паякана, замечает детей и берёт их в плен.

Клан рифа рвётся в бой Фото: Disney

Джейк, Нейтири и клан Меткайина собирают войско и нападают на Куоритча и его людей. Паякан тоже дерётся со злодеями и случайно топит судно. Нетейам, старший сын Джейка, спасает заложников, но получает смертельную рану.

Куоритч и Джейк сходятся в бою. После драки герой душит полковника и сбегает с затопленного судна благодаря связи Ло’ака и Паякана. Кири тоже призывает животных, чтобы спасти Нейтири и сестру. Паук находит Куоритча, но отрекается от отца и уходит вместе с Салли.

После похорон Нетейама вождь Тоновари называет Джейка и его семью частью клана и предлагает оставаться. Герои соглашаются и начинают новую жизнь. Но Джейка терзает потеря сына, поэтому он обещает и дальше сражаться с землянами.

Джейк Салли и Тоновари Фото: Disney

Фильм заканчивается, а сцены после титров — нет. Как вам сюжет нового «Аватара»? Ждать продолжения теперь три года — третья часть выйдет в декабре 2024 года.