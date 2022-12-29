Overwatch 2 дожила до второго сезона. Blizzard хоть что-то исправила?

Blizzard продолжает развивать Overwatch 2 после неудачного старта в октябре. В начале декабря разработчики запустили в командном шутере второй сезон, который должен стать лучше первого и удовлетворить просьбы геймеров.

Игроки жаловались не на качество игры как таковое, а на всё вокруг — монетизацию и жадность студии. Геймеры требовали упростить получение новых героев, увеличить награды и добавлять новый контент. Получилось ли во втором сезоне?

Что с донатами

Отвечая на самый распространённый вопрос, хочется сказать, что в системе монетизации глобально ничего не изменилось. В боевом пропуске всё те же 80 уровней, на каждый этап уходит много времени, а около трети наград не имеют особой ценности.

Однако Blizzard немного радует и всё же двигается в нужном направлении. Большая часть скинов первого сезона вообще не впечатляла. Покупать пропуск стоило разве что ради мифического облика на Гэндзи и легендарного образа для Кирико. Остальное с натяжкой можно было назвать ценным.

Наполнение второго сезона определённо порадовало. Для нового героя в нём есть сразу два неплохих скина, а один из них превращает персонажа в Посейдона с трезубцем. Также игроки могут получить интересный облик на Трейсер, Ану, Фару и других персонажей. Мифический скин на Королеву Джанкертауна, превращающий её в Зевса, впечатляет.

Мифический облик на Королеву Джанкертауна Фото: Blizzard

Дела стали чуть лучше и у заданий. Игроки по-прежнему не могут выбить больше 60 монеток в неделю, что сильно тормозит получение боевого пропуска, однако награды за сезонные задания стали куда более важными.

Сейчас в Overwatch 2 проходит зимний ивент, в рамках которого игрокам позволяют получить легендарный облик на Бригитту за прохождение испытаний ивента.

Скин на Раматтру получился интересным Фото: Blizzard

Так и должна работать вся система. Игроки выполняют определённые условия и получают ценную награду. В случае со вторым сезоном это неплохой образ. Blizzard стоит и дальше устраивать подобное — просто так, за рамками событий.

Раз компания отказалась от лутбоксов, в которых у каждого был шанс получить крутой скин, то авторам нужно найти этому альтернативу хотя бы в виде заданий.

Подобного хочется больше Фото: Blizzard

Кстати, Blizzard ещё в одном пункте пошла навстречу игрокам. Получить нового героя Раматтру тем, кто не покупает боевой пропуск, можно чуть раньше — на 45-м этапе (в первом сезоне было на 55-м).

Конечно, на это тоже нужно потратить много времени, но сокращение на 10 уровней говорит о хорошем. Многие фанаты до сих пор требуют, чтобы новых героев вообще раздавали всем бесплатно. Решится ли компания на такой шаг, узнаем уже в 2023 году.

Новый герой

Blizzard, как и обещала, со стартом второго сезона добавила в игру нового персонажа, танка Раматтру. Помимо того, что персонаж немного расширяет мифологию Overwatch, на который авторы благополучно забили ещё пару лет назад, герой сам по себе довольно интересный.

У него есть два режима: защитный и атакующий. В первом Раматтра сражается в своём обычном облике и с помощью посоха может атаковать врагов на дальней дистанции. Также герой может ставить защитный барьер и накладывать отрицательный эффект.

Вторая же форма куда интереснее. В ней Раматтра трансформируется и наносит мощные удары руками, урон от которых проходит на ближней и средней дистанциях. А ещё в режиме танка персонаж получает возможность значительно уменьшать весь получаемый урон.

Ультимативная способность — аннигиляция. В этом режиме Раматтра активирует рой, наносящий урон всем врагам. Пока по противникам проходит атака, действие режима танка продлевается.

Раматтра Фото: Blizzard

В основном Раматтра рассчитан на более агрессивную игру. Персонаж может без проблем спасти всю команду и в одиночку разобраться с врагами. Важно грамотно сочетать оба режима, чтобы в определённый момент защищать свою команду и успевать атаковать врагов.

Как и в случае с любым другим героем, авторы наверняка будут вносить изменения в Раматтру. Для некоторых новый персонаж показался слишком сильным, а другие, наоборот, требуют его усиления. Что можно сказать точно — Раматтра – отличное дополнение для Overwatch.

Геймплей за Раматтру

Новая карта

Ростер карт пополнила новая локация — Шамбала. Карта выполнена в режиме «Сопровождение», в котором одной команде нужно доставить груз, а другой необходимо этому помешать. Шамбала представляет собой монастырь в Гималаях. Локация напоминает существующую ещё с первой Overwatch карту Непал. Оба места связаны с омниками. Также локации играют большую роль в жизни Раматтры и Дзенъятты.

Карта получилась неплохая. На ней есть несколько интересных точек для снайперов, а также для персонажей вроде Бастиона и Торбьорна. Есть и обходные пути для быстрых героев. Например, за Сомбру, Солдата или Гэндзи можно зайти в тыл к вражеской команде и устроить переполох.

Фото: Blizzard

В режиме «Сопровождение» уже есть отличные карты: Дорадо, Шоссе 66, Риальто, Джанкертаун и другие, но Шамбала, кажется, отлично к ним вписалась. По крайней мере, сейчас на этой карте вполне комфортно играть.

Что дальше?

Хочется надеяться, что дальше всё будет только лучше. До января проходит зимний ивент со старыми новогодними режимами, а следом стартует новый ивент «Битва за Олимп». В нём герои получат альтернативные способности и опробуют карту Руины Иллиоса. До этого времени есть возможность выбить все тематические скины для поддержания атмосферы.

В будущем Blizzard пообещала ещё больше прислушиваться к игрокам и улучшать Overwatch 2. В 2023 году стоит ждать особые задания, которые позволят открыть новых героев тем, кто это не успел сделать. Также разработчики отметили, что будут улучшать монетизацию, но как именно, неизвестно.

Кто знает, какие планы у Blizzard, но уже во втором сезоне компания начала двигаться в нужном направлении. Работы предстоит проделать много, но вера в разработчиков ещё есть.

Если отбросить все смутные решения Blizzard, то Overwatch 2 — это образцовый командный шутер с большим ростером героев и интересными режимами. Будем надеяться, что игра станет лучше, а вместе с ним лучше станет и Blizzard.