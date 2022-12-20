10 танков, которые стоит прокачать в «Мире танков» в 2023 году

Тащить за вас они не будут, но выручат, если что.

Знание механик (куда пробивать, как танковать) и скилл — это лишь одна из составляющих успеха в такой онлайн-игре, как «Мир танков». Важно в том числе знать, какие танки нужно качать в первую очередь. Об этом сегодня и поговорим.

60TP Lewandowskiego

Нация: Польша

Тип техники: тяжёлый танк

Хайп вокруг поляка поутих. В начале года его можно было встретить почти в каждом бою, но не сейчас. Нерфа никакого не было — возросла конкуренция (было улучшено немало машин) и танчик, видимо, уже поднадоел игрокам.

60TP Lewandowskiego Фото: Lesta | Wargaming

Хуже от этого поляк не стал. У него есть один яркий недостаток — слабое бронепробитие (250 мм) на базовом снаряде, из-за чего приходится часто подгружать кумулятивы. Зато среди плюсов — и шикарная лобовая броня, и большой запас прочности, и могучий разовый урон. Если знать уязвимые места танков, то поляк может стать незаменимым для городских локаций.

Super Conqueror

Нация: Великобритания

Тип техники: тяжёлый танк

Ещё одним королём первой линии остаётся старенький, но до сих пор актуальный Super Conqueror. У британца не орудие, а лазерган — одна из лучших пушек в игре. Она пробивная, точная, быстро сводящаяся и скорострельная.

Фото: Lesta | Wargaming

Углы склонения орудия позволяют играть от башни, но только стоит раскрыть корпус… В общем, лучше этого не делать. Что касается динамики и скорости, то менять направление на Super Conqueror вы точно не сможете.

Vz. 55

Нация: Чехия

Тип техники: тяжёлый танк

Чех — один из самых комфортных и сбалансированных тяжей, которого пока не трогают напильником. Даже странно, учитывая концепцию игры. Танк имеет хорошие углы склонения орудия, неплохую броню и скорость. Впрочем, его основная фишка не в этом. Vz. 55 — не цикличный, а барабанный танк. В магазине — два снаряда, наносящие по 490 урона.

Vz. 55 Фото: Wargaming | Lesta

Перезарядка между выстрелами всего две секунды. За это время вы сможете влить во врага почти 1000 урона, если, конечно, его пробьёте. Ведь на базовом снаряде пробитие хоть и достойное, но на голде не очень. Пожалуй, это единственный недостаток чеха, который нивелируется хорошим знанием уязвимых зон.

AMX M4 mle. 54

Нация: Франция

Тип техники: тяжёлый танк

Забавно, что ещё в начале этого года французский тяжёлый танк AMX M4 54 не рассматривался бы фаворитом. Да и в список рекомендованных танков для прокачки он бы наверняка не попал. Всё изменилось с выходом патча 1.18.

AMX M4 mle. 54 Фото: Lesta | Wargaming

Именно этот патч вдохнул во французские тяжи новую жизнь. AMX M4 54 заиграл новыми красками и на время захватил рандом. Неплохая лобовая броня, стабилизация и точность, а также крутой урон в 560 единиц при 10-секундной перезарядке — это именно то, что было необходимо топовой машине этой ветки. Единственное, с чем придётся смириться, так это со слабым бронепробитием. Подкопите серебра, прежде чем выкатывать AMX M4 54 в рандом.

STB-1

Нация: Япония

Тип техники: средний танк

Японский средний танк — самый скорострельный на уровне. Но чтобы реализовать это преимущество, придётся играть осторожно. Брони, кроме башни, нет нигде, да и сама башня танкует далеко не всё и не всегда.

STB-1 Фото: Lesta | Wargaming

За счёт осадного режима орудие склоняется аж на -10 градусов. Стабилизация и точность — на уровне. Пробития на базовом снаряде и годовом хватает. Перезарядка — 5 с половиной секунд при уроне в 360. Динамика и скорость — обалденные. Так что если остались одни на фланге, то всегда можно быстро собрать чемоданы и переехать на другой. Главное, берегитесь фугасов!

Progetto M40 mod. 65

Нация: Италия

Тип техники: средний танк

Макаронник обладает хорошей динамикой и пушкой с системой дозарядки. В магазине — четыре снаряда, но ориентироваться лучше на три, так как если выпустить все снаряды одновременно, то можно не успеть зарядиться заново. Соперник сможет чай заварить и бутерброды нарезать, пока вы заряжаетесь.

Progetto M40 mod. 65 Фото: Lesta | Wargaming

Ещё из плюсов — хорошие углы вертикальной наводки, шикарная стабилизация и неплохая точность. А вот минус — это отсутствие брони, которую пробивают даже фугасами. Учитывайте это, когда будете лететь впереди тяжей.

Leopard 1

Нация: Германия

Тип техники: средний танк

Самое точное орудие на Диком За… То есть в игре «Мир танков». Скорость — на уровне лёгких танков, что позволяет нам занимать выгодные позиции первыми. Урон — 420. При этом перезаряжается танк быстро для такого урона.

Leopard 1 Фото: Wargaming | Lesta

И стабилизация, и маскировка, и углы склонения орудия, и тот же обзор — со всем этим набором полный порядок. Расплачиваться за комфорт в стрельбе и динамике приходится полным отсутствием брони и большими габаритами.

CS-63

Нация: Польша

Тип техники: средний танк

Точный, скорострельный, пробивной и с какой-никакой бронёй. Поляк ближе всего по концепции именно к немецким СТ, но с одной ярко выраженной особенностью. У CS-63 есть турборежим, который активируется за две секунды, если танк стоит на месте — он позволяет нам развить скорость до 70 км/ч.

CS-63 Фото: Lesta | Wargaming

Собственно, турборежим для того и нужен, чтобы быстрее занимать позиции и менять фланги. Для стрельбы он не годится, так как увеличивается сведение и в разы ухудшается точность, но если грамотно чередовать его с обычным режимом, то всегда сможете быть на шаг впереди противника.

Объект 268/4

Нация: СССР

Тип техники: ПТ-САУ

Старый добрый «ОМОН» — Объект 268/4 немного поднадоел, но не потерял в эффективности. Король ПТ-САУ на 10-м уровне. Отличнейший танк, который компенсирует кривые руки и проблемы с выбором позиций на карте.

Объект 268/4 Фото: Wargaming | Lesta

Перезарядка долгая, но терпимая. Разовый урон приятный — 650. Углы вертикальной наводки, точность и сведение — посредственные. Это основная причина, чтобы не стоять где-то в стороне и всегда быть в гуще событий. Благо крепкой бронёй и высокой динамикой разработчики нас явно не обделили.

Controcarro 3 Minotauro

Нация: Италия

Тип техники: ПТ-САУ

В конце лета у Объекта 268/4 появился серьёзный конкурент. Итальянская ПТ-САУ Minotauro — это что-то с чем-то. При шикарной лобовой броне танк имеет приятное орудие с интересной механикой. Само орудие барабанное, в каждом барабане — по пять снарядов. Разовый урон с первого снаряда — 530 урона.

Controcarro 3 Minotauro Фото: Lesta | Wargaming

Но это не обычный барабан. Все снаряды заряжаются в течение 21 секунды. В то время как перезарядка между выстрелами — восемь секунд. В результате получился эдакий симбиоз барабанного танка с цикличным. Неплохой, в общем-то, симбиоз.