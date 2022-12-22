20 интересных фактов о Киану Ривзе — от детства и спорта до фильмов и доброты

О Киану Ривзе будто бы знают абсолютно все. Этот актёр подарил нам Нео в стильных очках из «Матрицы», мрачного Константина из «Повелителя тьмы» и любителя собак Джона Уика.
В последние годы Ривза активно обсуждает и геймерское сообщество, поскольку он сыграл харизматичного Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Игру хоть и ругали за многое, но актёр справился со своей задачей на отлично.
В жизни Киану Ривза были как взлёты, так и падения. Не обошлось и без удивительных событий, о которых мы расскажем в этом материале. Мы собрали 20 самых интересных фактов про самого потрясающего человека планеты.
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Актёру не жалко своих денег для помощи другим
Киану Ривза не зря называют щедрым и добрым человеком, которого совсем не волнуют деньги. Сам актёр уже несколько раз подтверждал это своими действиями.
Например, во время работы над лентой «Адвокат дьявола» Ривз пожертвовал 90% своего гонорара ради того, чтобы у продюсеров хватило денег пригласить на ключевую роль Аль Пачино. Подобное было и во времена «Матрицы». Тогда актёр отдал часть зарплаты на выплату художникам по визуальным эффектам и гримёрам.
Киану Ривз мог стать профессиональным спортсменом
Из-за проблем в школе Киану сильно увлёкся спортом. Больше всего ему нравился хоккей. Будущему актёру даже даже прозвище Стена — настолько хорошим он был вратарём.
К сожалению, из-за полученной травмы Ривз перестал заниматься своим любимым делом и в дальнейшем полностью посвятил себя актёрству. Если бы не травма, то, возможно, мы бы никогда не увидели Нео, Джона Уика и Джонни Сильверхенда в их нынешнем виде.
Актёр любит фанатов, но никогда не читает письма от них
Ещё в далёком 2016 году Киану Ривз заявлял, что никогда не читал письма от фанатов. Он не хочет брать на себя ответственность за то, что будет в них написано. Актёр с большим уважением относится к поклонникам и никогда не отказывает людям в фотографиях.
Как Ривз относится к письмам сейчас, неизвестно. Вероятно, в этом плане мало что изменилось, поэтому не пытайтесь ему писать.
Крупная киностудия «забанила» Киану Ривза
20th Century Fox после успеха первой части «Скорости» захотела сделать продолжение, вновь взяв Киану Ривза на главную роль. Сценарий подготовили и отправили актёру, но он ему совсем не понравился.
Из-за этого Ривз отказался сниматься в ленте, а студия внесла актёра в свой чёрный список на 10 лет. В течение этого времени кинокомпания даже не связывалась с актёром, чтобы договориться об участии в любом фильме.
Однако предчувствие Киану не подвело: «Скорость 2» оказался тотальным провалом с низкими оценками и провальными сборами. Фильм даже получил «Золотую малину» за «Худшее продолжение».
Киану Ривз постоянно вкладывается в благотворительные фонды
В 1990 году Киану Ривз пережил сильнейший стресс. У его родной сестры Ким обнаружили рак крови. Девушка долгое время боролась с болезнью, а больше всего ей помогал Ривз. Актёр пожертвовал больше половины своего гонорара за первую «Матрицу» в фонд борьбы с лейкемией.
Его сестра победила болезнь, но Ривз не перестал помогать людям. Он периодически вкладывает деньги в различные фонды, притом делает это максимально скромно. Актёр заявлял, что фонды просто должны делать свою работу без привязки к его имени.
Во всех фильмах Киану Ривз выполняет трюки самостоятельно
Начиная с фильма «Скорость» (1994), большую часть трюков Киану Ривз выполняет самостоятельно. Особенно сильно актёру нравится тренироваться для боевых сцен. Он приложил много усилий для того, чтобы драки в «Матрице» и «Джоне Уике» смотрелись реалистично и захватывающе.
Сам Киану считает, что изнурительные тренировки помогают соблюдать дисциплину и улучшать себя как актёра. Во время работы над фильмами Ривз пользуется помощью каскадёров в самых крайних случаях.
У Киану Ривза есть свой фильм
Мало кто знает, но Ривз не только актёр и продюсер, но и режиссёр. Правда, под его руководством вышла лишь одна лента — «Мастер тай-цзи».
Лента получила смешанные отзывы от критиков, но зато стала для Киану отличным опытом. Сама картина посвящена боевым искусствам, что неудивительно, учитывая любовь актёра к съёмкам в боевиках. После «Мастера тай-цзи» Ривз больше не режиссировал фильмы.
Киану Ривз берётся даже за самые мелкие роли
Помимо того, что Ривз позитивный и открытый человек, не гоняющийся за деньгами, он не прочь взяться даже за самые мелкие роли. Для актёра в первую очередь важно, чтобы интересным был сам проект.
Такое, например, произошло с сериалом «Шведские стволы», в котором Ривз исполнил второстепенную роль. К тому же на решение актёра наверняка повлияло то, что в шоу принял участие друг Ривза — Петер Стомаре, сыгравший Люцифера в фильме «Константин: Повелитель тьмы».
Киану Ривз был влюблён в Сандру Буллок
Киану Ривз и Сандра Буллок работали вместе несколько раз. Самая запоминающаяся картина с их дуэтом — «Скорость» (1994).
Во время интервью актёры признавались, что во время съёмок фильма были друг в друга влюблены, но никто так и не решился признаться в своих чувствах. Киану рассказал, что хотел сохранить крепкую дружбу, которая не перетекла бы в романтические отношения. Буллок мнение коллеги поддержала.
Киану Ривзу нравится русский язык
В 2018 году в прокат вышел фильм «Профессионал» с Киану в главной роли. Действие ленты разворачивалось в России (часть съёмок проходила в Санкт-Петербурге), поэтому у актёра было достаточно времени, чтобы познакомиться со страной и её жителями.
После премьера у Ривза брали интервью различные российские СМИ. Во время беседы актёр отметил, что ему нравится русский язык. Более того, Ривз даже знает пару фраз и может читать небольшие записи. Жителей России он назвал не такими суровыми, как их везде показывают.
Киану Ривз любит Marvel
Актёр неоднократно высказывался о своей любви к тому, что делает Marvel Studios. Ему нравятся фильмы и сериалы студии. Ривз настолько любит супергероику, что даже хотел бы сняться в ней.
Ранее Киану говорил о желании сыграть Росомаху, но в последние годы актёра также привлекает и Призрачный гонщик — герой Marvel на крутом огненном байке. Неудивительно, ведь сам Ривз без ума от мотоциклов и всего связанного с ними.
Киану Ривз вряд ли когда-нибудь заведёт детей
В 2017 году актёра как-то спросили, собирается ли он в будущем заводить семью и детей. На тот момент Ривзу было 53 года, и он заявил, что уже слишком стар для всего этого. Сейчас Киану 58 лет, а детей у него до сих пор нет. Актёр вряд ли изменил свою позицию, поэтому ждать новостей о пополнении в его семье тоже не стоит.
В детстве с Киану Ривзом нянчился звезда рок-н-ролла
Об этом факте актёр рассказывал несколько раз. Его мать Патриция Тейлор работала в индустрии рок-н-ролла, а поскольку отца в семье не было, c маленьким Киану приходилось нянчиться разным людям.
Одним из них был звезда Элис Купер — его называют королём шок-рока и рок-н-ролла. Сам Киану отмечал, что смутно помнит этот период жизни, но Купера из памяти убрать невозможно.
Киану Ривз болен дислексией
Не пугайтесь раньше времени, ведь ничего страшного в этой болезни нет. С самого детства актёр страдает от дислексии. Из-за неё у людей нарушаются способности к овладению навыком чтения и письма.
Большие проблемы дислексия доставляла Киану в детстве, из-за чего у него были комплексы. Иногда актёр сталкивается с ней и сейчас, но по большей части уже свыкся с недугом. В конце концов, Ривз очень любит читать книги — это тоже помогает справляться с болезнью.
Актёр однажды чуть не сменил имя
Когда Киану Ривз переехал в Голливуд, местные продюсеры посчитали его имя слишком экзотическим и не подходящим для кино и индустрии в целом. Тогда актёр объяснял, что Киану — имя гавайского происхождения, которое означает «прохладный ветерок над горами».
После этого Ривз решил взять псевдоним Чак Спадина, но подобное решение не понравилось его агентам. В итоге Ривзу разрешили оставить собственное имя, что порадовало актёра.
Актёр снялся в рекламе «Кока-Колы» и ради этого побрил ноги
Каждый великий актёр начинал с чего-то малого, поэтому исключением не стал и Киану Ривз. Он признался, что в 1983 году снялся в небольшой рекламе «Кока-Колы».
Ради этой роли он даже полностью побрил ноги, поскольку играл велосипедиста на соревнованиях. Само видео снимали зимой, а актёру нужно было показать жаркий период. В 2018 году на шоу Джеймс Кордена актёр пересмотрел рекламу, рассказав о её съёмках.
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Киану Ривз основал собственную музыкальную группу
В юности, помимо мотоциклов, Киану любил музыку. Он даже основал собственную группу под названием Dogstar. Состав продержался не очень долго, зато группа однажды выступила в качестве разогрева на концерте культового музыканта Джона Бон Джови.
Актёра заставили обманом сняться в фильме
В жизни каждого актёра случаются неприятные ситуации, связанные с карьерой. Подобное не обошло стороной и Киану Ривза. В 2000 году вышел фильм «Наблюдатель», вот только актёр не давал своего согласия на съёмки. За него поддельную подпись в контракте поставил друг Джо Чарбэник.
После того как Ривз узнал об этом, он хотел подать иск, но адвокат актёра отговорил его от этого решения. В итоге Киану решил в короткие сроки сняться в сценах со своим участием, получить гонорар и забыть об этом инциденте. Более того, после выхода фильма Ривз должен был в течение года не разглашать информацию о всей ситуации.
У актёра нет аттестата о среднем образовании
Детство Киану Ривза нельзя назвать простым. Сначала из семьи ушёл отец, а воспитанием маленького актёра занималась только мать.
Больше всего это отразилось на его юности. В школьные времена актёр сменил пять учебных заведений. Учителя были им недовольны из-за сложного и буйного характера, который Ривз не стеснялся демонстрировать. В итоге актёр устал от учёбы и вовсе бросил школу, так и не получив аттестат о среднем образовании.
Cyberpunk 2077 далеко не первая игра с Киану Ривзом
Из-за Cyberpunk 2077 об актёре заговорили ещё больше. Однако мало кто знает, что первое появление Ривза в играх состоялось ещё в 2005 году, незадолго до выхода фильма «Константин: Повелитель тьмы».
Ривз исполнил роль Константина в одноимённом проекте, а затем появился в образе Нео для игры по «Матрице». После этого образ Джона Уика в исполнении актёра добавили в Payday 2, затем он прогремел на весь мир благодаря Cyberpunk 2077, а последнее его появление в игровой индустрии произошло в технодемке «Матрица: Пробуждение». А ещё Джон Уик есть в Fortnite!
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