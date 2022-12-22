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20 потрясающих фактов о Киану Ривзе: «Матрица», «Джон Уик», любовь, кока-кола и другие

20 интересных фактов о Киану Ривзе — от детства и спорта до фильмов и доброты
Анатолий Лукманов
Потрясающие факты о Киану Ривзе
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Однажды актёр снимался в Санкт-Петербурге!

О Киану Ривзе будто бы знают абсолютно все. Этот актёр подарил нам Нео в стильных очках из «Матрицы», мрачного Константина из «Повелителя тьмы» и любителя собак Джона Уика.

В последние годы Ривза активно обсуждает и геймерское сообщество, поскольку он сыграл харизматичного Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Игру хоть и ругали за многое, но актёр справился со своей задачей на отлично.

В жизни Киану Ривза были как взлёты, так и падения. Не обошлось и без удивительных событий, о которых мы расскажем в этом материале. Мы собрали 20 самых интересных фактов про самого потрясающего человека планеты.

Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если какой-то факт вам показался наиболее интересным, нажимайте стрелочку вверх «↑». Если факт не оказался значимым, то нажимайте на стрелочку вниз «↓».

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20 потрясающих фактов о Киану Ривзе
«Адвокат дьявола» (1997)
Фото: Regency Enterprises
1 место

Актёру не жалко своих денег для помощи другим

Киану Ривза не зря называют щедрым и добрым человеком, которого совсем не волнуют деньги. Сам актёр уже несколько раз подтверждал это своими действиями.

Например, во время работы над лентой «Адвокат дьявола» Ривз пожертвовал 90% своего гонорара ради того, чтобы у продюсеров хватило денег пригласить на ключевую роль Аль Пачино. Подобное было и во времена «Матрицы». Тогда актёр отдал часть зарплаты на выплату художникам по визуальным эффектам и гримёрам.

«Дублёры»
Фото: Warner Bros.
2 место

Киану Ривз мог стать профессиональным спортсменом

Из-за проблем в школе Киану сильно увлёкся спортом. Больше всего ему нравился хоккей. Будущему актёру даже даже прозвище Стена — настолько хорошим он был вратарём.

К сожалению, из-за полученной травмы Ривз перестал заниматься своим любимым делом и в дальнейшем полностью посвятил себя актёрству. Если бы не травма, то, возможно, мы бы никогда не увидели Нео, Джона Уика и Джонни Сильверхенда в их нынешнем виде.

Фото: Everett Collection
3 место

Актёр любит фанатов, но никогда не читает письма от них

Ещё в далёком 2016 году Киану Ривз заявлял, что никогда не читал письма от фанатов. Он не хочет брать на себя ответственность за то, что будет в них написано. Актёр с большим уважением относится к поклонникам и никогда не отказывает людям в фотографиях.

Как Ривз относится к письмам сейчас, неизвестно. Вероятно, в этом плане мало что изменилось, поэтому не пытайтесь ему писать.

«Скорость» (1994)
Фото: 20th Century Fox
4 место

Крупная киностудия «забанила» Киану Ривза

20th Century Fox после успеха первой части «Скорости» захотела сделать продолжение, вновь взяв Киану Ривза на главную роль. Сценарий подготовили и отправили актёру, но он ему совсем не понравился.

Из-за этого Ривз отказался сниматься в ленте, а студия внесла актёра в свой чёрный список на 10 лет. В течение этого времени кинокомпания даже не связывалась с актёром, чтобы договориться об участии в любом фильме.

Однако предчувствие Киану не подвело: «Скорость 2» оказался тотальным провалом с низкими оценками и провальными сборами. Фильм даже получил «Золотую малину» за «Худшее продолжение».

«Много шума из ничего» (1993)
Фото: BBC Films
5 место

Киану Ривз постоянно вкладывается в благотворительные фонды

В 1990 году Киану Ривз пережил сильнейший стресс. У его родной сестры Ким обнаружили рак крови. Девушка долгое время боролась с болезнью, а больше всего ей помогал Ривз. Актёр пожертвовал больше половины своего гонорара за первую «Матрицу» в фонд борьбы с лейкемией.

Его сестра победила болезнь, но Ривз не перестал помогать людям. Он периодически вкладывает деньги в различные фонды, притом делает это максимально скромно. Актёр заявлял, что фонды просто должны делать свою работу без привязки к его имени.

«Джон Уик 3»
Фото: Lionsgate
6 место

Во всех фильмах Киану Ривз выполняет трюки самостоятельно

Начиная с фильма «Скорость» (1994), большую часть трюков Киану Ривз выполняет самостоятельно. Особенно сильно актёру нравится тренироваться для боевых сцен. Он приложил много усилий для того, чтобы драки в «Матрице» и «Джоне Уике» смотрелись реалистично и захватывающе.

Сам Киану считает, что изнурительные тренировки помогают соблюдать дисциплину и улучшать себя как актёра. Во время работы над фильмами Ривз пользуется помощью каскадёров в самых крайних случаях.

«Мастер тай-цзи» (2013)
Фото: Universal Pictures
7 место

У Киану Ривза есть свой фильм

Мало кто знает, но Ривз не только актёр и продюсер, но и режиссёр. Правда, под его руководством вышла лишь одна лента — «Мастер тай-цзи».

Лента получила смешанные отзывы от критиков, но зато стала для Киану отличным опытом. Сама картина посвящена боевым искусствам, что неудивительно, учитывая любовь актёра к съёмкам в боевиках. После «Мастера тай-цзи» Ривз больше не режиссировал фильмы.

«Шведские стволы» (с 2016)
Фото: Lionsgate Television
8 место

Киану Ривз берётся даже за самые мелкие роли

Помимо того, что Ривз позитивный и открытый человек, не гоняющийся за деньгами, он не прочь взяться даже за самые мелкие роли. Для актёра в первую очередь важно, чтобы интересным был сам проект.

Такое, например, произошло с сериалом «Шведские стволы», в котором Ривз исполнил второстепенную роль. К тому же на решение актёра наверняка повлияло то, что в шоу принял участие друг Ривза — Петер Стомаре, сыгравший Люцифера в фильме «Константин: Повелитель тьмы».

«Скорость» (1994)
Фото: 20th Century Fox
9 место

Киану Ривз был влюблён в Сандру Буллок

Киану Ривз и Сандра Буллок работали вместе несколько раз. Самая запоминающаяся картина с их дуэтом — «Скорость» (1994).

Во время интервью актёры признавались, что во время съёмок фильма были друг в друга влюблены, но никто так и не решился признаться в своих чувствах. Киану рассказал, что хотел сохранить крепкую дружбу, которая не перетекла бы в романтические отношения. Буллок мнение коллеги поддержала.

«Профессионал» (2018)
Фото: Summerstorm Entertainment
10 место

Киану Ривзу нравится русский язык

В 2018 году в прокат вышел фильм «Профессионал» с Киану в главной роли. Действие ленты разворачивалось в России (часть съёмок проходила в Санкт-Петербурге), поэтому у актёра было достаточно времени, чтобы познакомиться со страной и её жителями.

После премьера у Ривза брали интервью различные российские СМИ. Во время беседы актёр отметил, что ему нравится русский язык. Более того, Ривз даже знает пару фраз и может читать небольшие записи. Жителей России он назвал не такими суровыми, как их везде показывают.

Фото: Looper
11 место

Киану Ривз любит Marvel

Актёр неоднократно высказывался о своей любви к тому, что делает Marvel Studios. Ему нравятся фильмы и сериалы студии. Ривз настолько любит супергероику, что даже хотел бы сняться в ней.

Ранее Киану говорил о желании сыграть Росомаху, но в последние годы актёра также привлекает и Призрачный гонщик — герой Marvel на крутом огненном байке. Неудивительно, ведь сам Ривз без ума от мотоциклов и всего связанного с ними.

«Кто там»
Фото: Lionsgate Premiere
12 место

Киану Ривз вряд ли когда-нибудь заведёт детей

В 2017 году актёра как-то спросили, собирается ли он в будущем заводить семью и детей. На тот момент Ривзу было 53 года, и он заявил, что уже слишком стар для всего этого. Сейчас Киану 58 лет, а детей у него до сих пор нет. Актёр вряд ли изменил свою позицию, поэтому ждать новостей о пополнении в его семье тоже не стоит.

Фото: Cole Bennetts/Getty Images
13 место

В детстве с Киану Ривзом нянчился звезда рок-н-ролла

Об этом факте актёр рассказывал несколько раз. Его мать Патриция Тейлор работала в индустрии рок-н-ролла, а поскольку отца в семье не было, c маленьким Киану приходилось нянчиться разным людям.

Одним из них был звезда Элис Купер — его называют королём шок-рока и рок-н-ролла. Сам Киану отмечал, что смутно помнит этот период жизни, но Купера из памяти убрать невозможно.

«Матрица»
Фото: Warner Bros.
14 место

Киану Ривз болен дислексией

Не пугайтесь раньше времени, ведь ничего страшного в этой болезни нет. С самого детства актёр страдает от дислексии. Из-за неё у людей нарушаются способности к овладению навыком чтения и письма.

Большие проблемы дислексия доставляла Киану в детстве, из-за чего у него были комплексы. Иногда актёр сталкивается с ней и сейчас, но по большей части уже свыкся с недугом. В конце концов, Ривз очень любит читать книги — это тоже помогает справляться с болезнью.

«Джонни Мнемоник»
Фото: TriStar Pictures
15 место

Актёр однажды чуть не сменил имя

Когда Киану Ривз переехал в Голливуд, местные продюсеры посчитали его имя слишком экзотическим и не подходящим для кино и индустрии в целом. Тогда актёр объяснял, что Киану — имя гавайского происхождения, которое означает «прохладный ветерок над горами».

После этого Ривз решил взять псевдоним Чак Спадина, но подобное решение не понравилось его агентам. В итоге Ривзу разрешили оставить собственное имя, что порадовало актёра.

Фото: Coca-Cola
16 место

Актёр снялся в рекламе «Кока-Колы» и ради этого побрил ноги

Каждый великий актёр начинал с чего-то малого, поэтому исключением не стал и Киану Ривз. Он признался, что в 1983 году снялся в небольшой рекламе «Кока-Колы».

Ради этой роли он даже полностью побрил ноги, поскольку играл велосипедиста на соревнованиях. Само видео снимали зимой, а актёру нужно было показать жаркий период. В 2018 году на шоу Джеймс Кордена актёр пересмотрел рекламу, рассказав о её съёмках.

Полная реклама

«Полёт» (1986)
Фото: Golden Harvest Films
17 место

Киану Ривз основал собственную музыкальную группу

В юности, помимо мотоциклов, Киану любил музыку. Он даже основал собственную группу под названием Dogstar. Состав продержался не очень долго, зато группа однажды выступила в качестве разогрева на концерте культового музыканта Джона Бон Джови.

«Наблюдатель» (2000)
Фото: Universal Pictures
18 место

Актёра заставили обманом сняться в фильме

В жизни каждого актёра случаются неприятные ситуации, связанные с карьерой. Подобное не обошло стороной и Киану Ривза. В 2000 году вышел фильм «Наблюдатель», вот только актёр не давал своего согласия на съёмки. За него поддельную подпись в контракте поставил друг Джо Чарбэник.

После того как Ривз узнал об этом, он хотел подать иск, но адвокат актёра отговорил его от этого решения. В итоге Киану решил в короткие сроки сняться в сценах со своим участием, получить гонорар и забыть об этом инциденте. Более того, после выхода фильма Ривз должен был в течение года не разглашать информацию о всей ситуации.

Фото: Movie Star Movies
19 место

У актёра нет аттестата о среднем образовании

Детство Киану Ривза нельзя назвать простым. Сначала из семьи ушёл отец, а воспитанием маленького актёра занималась только мать.

Больше всего это отразилось на его юности. В школьные времена актёр сменил пять учебных заведений. Учителя были им недовольны из-за сложного и буйного характера, который Ривз не стеснялся демонстрировать. В итоге актёр устал от учёбы и вовсе бросил школу, так и не получив аттестат о среднем образовании.

Constantine (2005)
Фото: THQ, Warner Bros.
20 место

Cyberpunk 2077 далеко не первая игра с Киану Ривзом

Из-за Cyberpunk 2077 об актёре заговорили ещё больше. Однако мало кто знает, что первое появление Ривза в играх состоялось ещё в 2005 году, незадолго до выхода фильма «Константин: Повелитель тьмы».

Ривз исполнил роль Константина в одноимённом проекте, а затем появился в образе Нео для игры по «Матрице». После этого образ Джона Уика в исполнении актёра добавили в Payday 2, затем он прогремел на весь мир благодаря Cyberpunk 2077, а последнее его появление в игровой индустрии произошло в технодемке «Матрица: Пробуждение». А ещё Джон Уик есть в Fortnite!

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