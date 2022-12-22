20 интересных фактов о Киану Ривзе — от детства и спорта до фильмов и доброты

О Киану Ривзе будто бы знают абсолютно все. Этот актёр подарил нам Нео в стильных очках из «Матрицы», мрачного Константина из «Повелителя тьмы» и любителя собак Джона Уика.

В последние годы Ривза активно обсуждает и геймерское сообщество, поскольку он сыграл харизматичного Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Игру хоть и ругали за многое, но актёр справился со своей задачей на отлично.

В жизни Киану Ривза были как взлёты, так и падения. Не обошлось и без удивительных событий, о которых мы расскажем в этом материале. Мы собрали 20 самых интересных фактов про самого потрясающего человека планеты.

Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если какой-то факт вам показался наиболее интересным, нажимайте стрелочку вверх «↑». Если факт не оказался значимым, то нажимайте на стрелочку вниз «↓».



Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

