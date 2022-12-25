Горячий косплей по «Гарри Поттеру», «Наруто», «Покемонам», Mortal Kombat и Marvel

Новый год всё ближе, а мы продолжаем делиться подборкой отличного косплея. В этот раз вас ждут образы из любимого аниме, вселенной «Гарри Поттера», «Чёрной вдовы», а также из самого народного файтинга в России.
«Гарри Поттер»
Кажется, образы по волшебной вселенной будут актуальны всегда, что в очередной раз доказала Saint Hysteria, перевоплотившись в женскую версию Люциуса Малфоя. Ну хоть у кого-то уже стоит ёлка! Фото: Vesania.
«Наруто»
Давненько у нас не было классных образов из «Наруто», тем более настолько необычных. Mikasa Rino представила свой образ Конан — и получилось очень здорово.
Mortal Kombat
Что тут скажешь — очередной шикарный образ Милены от Ladybell, который сочетает в себе красоту и смертоносность. Фото: White beetle.
«Покемон»
Shproton представила классный образ Джесси из «Покемонов» — той самой девушки из преступной группировки Team Rocket.
«Чёрная вдова»
Наташу Романофф из киновселенной Marvel как-то незаслуженно забыли — и очень зря. Ladybell представила свою версию героини, которая могла бы посоревноваться даже со Скарлетт Йоханссон. Фото: White beetle.
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