Горячий косплей по «Гарри Поттеру», «Наруто», «Покемонам», Mortal Kombat и Marvel

Новый год всё ближе, а мы продолжаем делиться подборкой отличного косплея. В этот раз вас ждут образы из любимого аниме, вселенной «Гарри Поттера», «Чёрной вдовы», а также из самого народного файтинга в России.

«Гарри Поттер»

Кажется, образы по волшебной вселенной будут актуальны всегда, что в очередной раз доказала Saint Hysteria, перевоплотившись в женскую версию Люциуса Малфоя. Ну хоть у кого-то уже стоит ёлка! Фото: Vesania.

«Наруто»

Давненько у нас не было классных образов из «Наруто», тем более настолько необычных. Mikasa Rino представила свой образ Конан — и получилось очень здорово.

Mortal Kombat

Что тут скажешь — очередной шикарный образ Милены от Ladybell, который сочетает в себе красоту и смертоносность. Фото: White beetle.

«Покемон»

Shproton представила классный образ Джесси из «Покемонов» — той самой девушки из преступной группировки Team Rocket.

«Чёрная вдова»

Наташу Романофф из киновселенной Marvel как-то незаслуженно забыли — и очень зря. Ladybell представила свою версию героини, которая могла бы посоревноваться даже со Скарлетт Йоханссон. Фото: White beetle.